Развод – дело государственное? Ликбез для Милонова

Российские законодатели разных уровней всё глубже пытаются вторгнуться в личную (интимную) жизнь граждан. Мы уже приводили парочку конкретных примеров. Конечно, исключительно из благих намерений – улучшения демографической ситуации – женщинам в отсутствии высшего образования и, соответственно, карьеры, просто нечем будет заняться, как не рожать согласно разработанному графику.

Но приличия соблюдены – только после официально зарегистрированного брака. А кто главный враг брака, как не развод, точнее, возможность беспрепятственно его оформить? С этим рудиментом западного либерализма самым радикальным методом предложил бороться депутат Госдумы Виталий Милонов. Чьи высказывания уже можно издавать отдельной брошюрой. В цикле «Нарочно не придумаешь».

Вот свежее умоизвержение от питерского народного избранника:

- Штраф в 100 тысяч или обязательные работы в зоне СВО. Надо наказывать за разводы. А брак — это же естественно, это и так праздник человеку.

При этом Милонов не уточнил, кто будет заглаживать грехи в рискованной зоне СВО – оба разводящихся или их сильная половина? Лишь бы грозно прозвучало. Без мысли о том, что подобная «страшилка» сама по себе подрывает моральный авторитет специальной военной операции как освободительной миссии.

Теперь он говорит, что «просто пошутил». Так все и поверили, на челе у этого законодателя крупными буквами написано, как у него обстоят дела с юмором.

Человек явно живёт в своём придуманном мире, общаясь исключительно с себе подобными. Не знает ни конкретных примеров из жизни, когда развод – единственное спасение от абьюзера, ни рекомендаций психологов. Последние по должности хотя и против разводов как таковых (по статистике в России почти каждая вторая пара когда-нибудь распадается), но находят профессиональное мужество признать, что подобный акт гражданского состояния часто становится началом новой жизни.

Причём в прямом смысле слова. По той же статистике, чаще из семьи уходят мужчины. И редко в никуда, как правило, для создания новой ячейки общества с обязательным деторождением (иначе какой смысл влезать в тот же хомут).

Надо отметить, что в СССР, о котором ностальгирует (по статистике) больше половины жителей свободной России, разводы, хоть и считались завоеванием революции в борьбе с патриархальными пережитками, но тоже давались непросто. Особенно нерядовым гражданам. Развёлся дипломат – можно ставить крест на выездной карьере и приготовиться до пенсии протирать штаны на одном из этажей МИДа (зарплаты, кстати, там были небольшие, всё зарабатывалось в длительных командировках за рубеж).

Развёлся руководитель выше среднего звена – дальнейший карьерный рост под большим вопросом, так как он уже носитель негативного примера для подчинённых. И сколько семей продолжали жить во лжи и взаимной ненависти, лишь бы сохранить ранее взятые рубежи, ни одна статистика не учитывала. Знали только общие дети, друзья, соседи.

Был период ещё круче. С 1944 года советский гражданин (-ка), инициирующий развод, должен был подать соответствующее объявление в газету. Типа покрыть себя позором (а заодно оплатить публикацию). Думаете, это многих остановило от «опрометчивого шага»? Как раз на послевоенные годы приходится огромное количество разводов – на фронте создавались новые семьи, не все были готовы жить с вернувшимися инвалидами и т.д. Двуличность подобной установки заключалась в том, что ранее победившие большевики приравнивали совместное проживание двух разнополых людей к законному браку, тем самым отвергая царскую бюрократию и церковные устои. И за что только боролись?!

Но и без этих страшилок. Кто-то наверное помнит советский фильм конца 70-х «С любимыми не расставайтесь», начинавшийся с длинной сцены заседания судебной комиссии по разводам. Несколько пар выкладывают сокровенное перед абсолютно чужими людьми, то, что и близким не расскажешь. Форменное издевательство, у меня всегда было ощущение, что это «фига в кармане» той системе от авторов ленты.

Сейчас другое дело. У нас ПРЕЗИДЕНТ развёлся, о чём сообщил всему миру в прямом эфире, и весь мир только понимающе покивал. За ним на тот же шаг решился его пресс-секретарь… и не поехал руководить колымской многотиражкой. Их тоже Милонов собирается направить восстанавливать зону СВО, ведь закон един для всех?!

А теперь перейдём к тому, о чём депутат Милонов в силу своих личностных (и прочих) особенностей даже не догадывается.

У молодёжи первый брак очень часто случается «учебным». И он действительно учит, прежде всего тому, с кем вам никогда не стоит строить семью. Тут и взгляды на жизнь, и привычки в быту, и интимная сфера, и разность эмоциональных психотипов (сангвиники, меланхолики, холерики, флегматики). Такой брак – усложнённый и травматичный процесс взросления, он был, есть и будет. Главное, долго не затягивать, ибо жизнь скоротечна. Как правило, из него люди выходят друзьями и возвращаются на прежние позиции (под крыло к мамочке). Некоторые понимают, что постоянная совместная жизнь не их ипостась, и больше не экспериментируют. Эгоизм – это тоже диагноз, как правило, неизлечимый.

У поколения 30+ развод часто связан с невозможностью пары иметь детей. И часто в этом ни один не виноват, просто несовместимость. Но даже если причина в мужской неспособности к воспроизводству, такие находят себе вторую половину уже с детьми, становятся примерными отцами и все счастливы. Ещё одна причина – финансовые трудности. И именно развод даёт стимул (и время) для обустройства собственной карьеры, поиску себя в профессиональном плане с учётом прежних ошибок.

Разводятся и те, кому за 50. Усталость, дети выросли, долги отданы, хочется пожить для себя. Имеют на это право? Безусловно. Лично знаю много людей, которые не боятся одинокой старости, наоборот, стремятся к ней. Причём в наш век коммуникаций одиночество – понятие относительное, многие и так проводят больше времени в соцсетях, чем с семьёй.

В любом конкретном случае, развод – дело очень индивидуальное, причины могут быть самые неожиданные, недоступные к пониманию других. И когда государство пытается вторгаться в личную жизнь своих граждан, как в упомянутом выше фильме, оно становится тем слоном в посудной лавке, после которого остаются одни осколки.

И кто только голосует за таких милоновых?!

Леонид Черток

(мем с https://newsbash.ru)