Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Развод – дело государственное? Ликбез для Милонова

Российские законодатели разных уровней всё глубже пытаются вторгнуться в личную (интимную) жизнь граждан. Мы уже приводили парочку конкретных примеров. Конечно, исключительно из благих намерений – улучшения демографической ситуации – женщинам в отсутствии высшего образования и, соответственно, карьеры, просто нечем будет заняться, как не рожать согласно разработанному графику. 

Но приличия соблюдены – только после официально зарегистрированного брака. А кто главный враг брака, как не развод, точнее, возможность беспрепятственно его оформить? С этим рудиментом западного либерализма самым радикальным методом предложил бороться депутат Госдумы Виталий Милонов. Чьи высказывания уже можно издавать отдельной брошюрой. В цикле «Нарочно не придумаешь».

Вот свежее умоизвержение от питерского народного избранника:

- Штраф в 100 тысяч или обязательные работы в зоне СВО. Надо наказывать за разводы. А брак — это же естественно, это и так праздник человеку.

При этом Милонов не уточнил, кто будет заглаживать грехи в рискованной зоне СВО – оба разводящихся или их сильная половина? Лишь бы грозно прозвучало. Без мысли о том, что подобная «страшилка» сама по себе подрывает моральный авторитет специальной военной операции как освободительной миссии. 

Теперь он говорит, что «просто пошутил». Так все и поверили, на челе у этого законодателя крупными буквами написано, как у него обстоят дела с юмором.

Человек явно живёт в своём придуманном мире, общаясь исключительно с себе подобными. Не знает ни конкретных примеров из жизни, когда развод – единственное спасение от абьюзера, ни рекомендаций психологов. Последние по должности хотя и против разводов как таковых (по статистике в России почти каждая вторая пара когда-нибудь распадается), но находят профессиональное мужество признать, что подобный акт гражданского состояния часто становится началом новой жизни.

Причём в прямом смысле слова. По той же статистике, чаще из семьи уходят мужчины. И редко в никуда, как правило, для создания новой ячейки общества с обязательным деторождением (иначе какой смысл влезать в тот же хомут).

Надо отметить, что в СССР, о котором ностальгирует (по статистике) больше половины жителей свободной России, разводы, хоть и считались завоеванием революции в борьбе с патриархальными пережитками, но тоже давались непросто. Особенно нерядовым гражданам. Развёлся дипломат – можно ставить крест на выездной карьере и приготовиться до пенсии протирать штаны на одном из этажей МИДа (зарплаты, кстати, там были небольшие, всё зарабатывалось в длительных командировках за рубеж).

Развёлся руководитель выше среднего звена – дальнейший карьерный рост под большим вопросом, так как он уже носитель негативного примера для подчинённых. И сколько семей продолжали жить во лжи и взаимной ненависти, лишь бы сохранить ранее взятые рубежи, ни одна статистика не учитывала. Знали только общие дети, друзья, соседи.

Был период ещё круче. С 1944 года советский гражданин (-ка), инициирующий развод, должен был подать соответствующее объявление в газету. Типа покрыть себя позором (а заодно оплатить публикацию). Думаете, это многих остановило от «опрометчивого шага»? Как раз на послевоенные годы приходится огромное количество разводов – на фронте создавались новые семьи, не все были готовы жить с вернувшимися инвалидами и т.д. Двуличность подобной установки заключалась в том, что ранее победившие большевики приравнивали совместное проживание двух разнополых людей к законному браку, тем самым отвергая царскую бюрократию и церковные устои. И за что только боролись?!

Но и без этих страшилок. Кто-то наверное помнит советский фильм конца 70-х «С любимыми не расставайтесь», начинавшийся с длинной сцены заседания судебной  комиссии по разводам. Несколько пар выкладывают сокровенное перед абсолютно чужими людьми, то, что и близким не расскажешь. Форменное издевательство, у меня всегда было ощущение, что это «фига в кармане» той системе от авторов ленты.

Сейчас другое дело. У нас ПРЕЗИДЕНТ развёлся, о чём сообщил всему миру в прямом эфире, и весь мир только понимающе покивал. За ним на тот же шаг решился его пресс-секретарь… и не поехал руководить колымской многотиражкой. Их тоже Милонов собирается направить восстанавливать зону СВО, ведь закон един для всех?!

А теперь перейдём к тому, о чём депутат Милонов в силу своих личностных (и прочих) особенностей даже не догадывается.

У молодёжи первый брак очень часто случается «учебным». И он действительно учит, прежде всего тому, с кем вам никогда не стоит строить семью. Тут и взгляды на жизнь, и привычки в быту, и интимная сфера, и разность эмоциональных психотипов (сангвиники, меланхолики, холерики, флегматики). Такой брак – усложнённый и травматичный процесс взросления, он был, есть и будет. Главное, долго не затягивать, ибо жизнь скоротечна. Как правило, из него люди выходят друзьями и возвращаются на прежние позиции (под крыло к мамочке). Некоторые понимают, что постоянная совместная жизнь не их ипостась, и больше не экспериментируют. Эгоизм – это тоже диагноз, как правило, неизлечимый.

У поколения 30+ развод часто связан с невозможностью пары иметь детей. И часто в этом ни один не виноват, просто несовместимость. Но даже если причина в мужской неспособности к воспроизводству, такие находят себе вторую половину уже с детьми, становятся примерными отцами и все счастливы. Ещё одна причина – финансовые трудности. И именно развод даёт стимул (и время) для обустройства собственной карьеры, поиску себя в профессиональном плане с учётом прежних ошибок.

Разводятся и те, кому за 50. Усталость, дети выросли, долги отданы, хочется пожить для себя. Имеют на это право? Безусловно. Лично знаю много людей, которые не боятся одинокой старости, наоборот, стремятся к ней. Причём в наш век коммуникаций одиночество – понятие относительное, многие и так проводят больше времени в соцсетях, чем с семьёй.

В любом конкретном случае, развод – дело очень индивидуальное, причины могут быть самые неожиданные, недоступные к пониманию других. И когда государство пытается вторгаться в личную жизнь своих граждан, как в упомянутом выше фильме, оно становится тем слоном в посудной лавке, после которого остаются одни осколки.

И кто только голосует за таких милоновых?!

Леонид Черток

(мем с https://newsbash.ru 

18 январь 09:31 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

Главные новости


Рубцов и город на Двине
Отдохнувшие и задорные. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (162)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20