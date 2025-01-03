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Золушка с матерком. Феномен «Аноры» и Юры Борисова

Как бы не кривились и не ехидничали наши квасные патриоты, «Оскар» ещё долго будет главной мировой кинопремией. По профессиональному «гамбургскому счёту», он же самый высокий – за ним слава, востребованность и деньги. Остальные опции больше для самоуспокоения.

У России появился уникальный шанс заполучить своего актёра-оскароносца в номинации «лучшая роль второго плана». Что гораздо весомей «фильма на иностранном языке», в которой часто много политико-конъюнктурной составляющей.

Тут же совсем наоборот – номинацию на «Оскар» получил российский актёр, не релокант. Получается, что за талант. Специфический… но об этом позже.

У самой «Аноры» триумфальное восхождение началось ещё раньше, с Канн. Где она была тепло встречена рядовым зрителем и с лёгким недоумением профессиональными критиками, не увидевшими в очередной интерпретации вечной сказки про Золушку ничего особенного. Причём «паж», чью роль по функционалу             исполняет русский Борисов, напрочь переигрывает главных персонажей. Представили такое в хрестоматийной «Красотке» с Гиром и Робертс? То-то.

Историю, которую нам рассказал насквозь американский режиссёр Шон Бэйкер, трудно определить жанрово – то ли мелодрама, то ли лирическая комедия… или чёрная с элементами меланхолии. А может, это чей-то байопик, хрен знает, как там, на Западе, наследники наших олигархов отрываются.

Короче, отпрыск ну очень богатого прибандиченного русского (а разве другие такой масти бывают?!) втюривается в служащую индустрии обнажённых развлечений по имени Анора, в свободное от шеста и консумации время подрабатывающую «девушкой на выезд». Не то, чтобы конченая прости-господи, детство у неё было трудное, а из талантов только орально-генитальные. Внешность… красоткой точно не назовёшь, плюс узбекские корни по линии бабушки. На что там запал наследник газо-нефти-аллюминиевых миллиардов (а какие ещё есть в России?!), тема для отдельного научно-социологического исследования.

И сразу жениться, как будто на ней он стал мужчиной! Большой любви там не прослеживается, скорее вздорный характер и желание насолить предкам. Показать капризную натуру русских нуворишей с типичной еврейской внешностью (по роли зовут Ваней) у американского режиссёра хорошо получилось, не исключаю, что случайно. 

Разгульная жизнь в компании таких же молодых русских эмигрантов, зарабатывающих свой цент в забегаловках (неужели такая дружба бывает в натуре?!), марш-броски в Лас-Вегас и пр. шалости… то, о чём мечтает каждый студент Высшей школы экономики. Жить мешает только неистребимое желание папаши передать управление своими активами в руки такому раздолбаю. Наверное, мечтает начать всё с нуля.

А у папаши в Нью-Йорке свои соглядатаи, почему-то из местной армяноязычной мафии (ох, уж эта показушная политкорректность – замазать, так всех). Из Москвы за океан летит приказ – найти, скрутить, расторгнуть, родители вылетают собственным бортом. По изуверским американским законам, лас-вегаский брак можно расторгнуть только в месте его заключения, само собой напрашивается роуд-муви (но не срослось). 

Собственно, зрительское внимание должно быть заострено на опричниках русского олигарха, такова динамика ленты. Тут армянам (простите за конкретику) досталось от американца-режиссёра не по-детски – один совмещает службу неправедным доходам (а какие они, миллиардные, ещё бывают?!) со службой в Армянской равноапостольной церкви. Другой, помладше, просто размазня и неврастеник. И оба абсолютно беспринципные, без собственной позиции по жизненно-принципиальным вопросам (любви, например).

На их фоне красавчиком выступает русский персонаж Юры Борисова, непонятно каким макаром затесавшийся в эту мишпуху. Самый человечный среди бандитов с Брайтон-бич, способный сострадать даже… прости-господям. Не деньгами помочь, так искренним сочувствием. Даже после того, как эти же шаловливые ручки его каблуком по голове настучали.

Герой Борисова, конечно, огромной души человек. Я за два с лишним часа экранного времени так и не смог найти в себе мотивацию к состраданию Аноре. В целом наивная до глупости (что часто бывает с американками из нижних этажей социальной надстройки), из неё иногда начинает лезть расчётливая и циничная стерва. Что видно не только зрителю, но и команде спасателей олигарховского сына. Кстати, этот недоросль настолько внешне непохож на своих родителей (как может быть непохож Эйдельштейн на Серебрякова и Екамасову), что невольно закрадывается мысль о детском доме. Нет, такой смысловой нагрузки сюжет точно не выдержит.

В целом, историей любви здесь не пахнет. Скорее, соревнованием дури и стяжательства, как будто консультантом фильма выступал покойный Задорнов (Михаил). А уж русско-узбекские корни героини (они педалируются), если и выглядывают из американских почвенных наслоений, так только обилием обсценной лексики. Кому-то шарм, а кого-то передёргивает.

Юра Борисов сегодня в тренде. До такой степени, что его имя произносится-пишется исключительно в уменьшительной форме, чего удостаиваются только великие (примеры: Гоша Рерберг, Кеша Смоктуновский). В «Аноре» он очень выразительно молчит (Цыганов обзавидуется), что, несомненно, сближает его с нерусским зрителем, и являет миру очередную загадку русской души.

С виду гопник, а в душе романтик… такое сочетание никакому Джошуа из Гарлема неподвластно.

В Каннах «Анора» получила Гран-при, куда уж выше. Но эта награда американца Шона, который, сам того не ведая, в очередной раз показал миру все известные русские стереотипы, и тут можно долго спорить, с иронией или без.

Другое дело, персональный «Оскар» конкретному русскому с российским гражданством. И дальше… а что дальше? Наши соотечественники, как бывшие, так и действующие, обречены играть за океаном  нечто коварное, злобное или глупое, какой будет запрос американского общества на русских. Причина? Нет целевой аудитории на хорошего русского, который сделал бы кассу.

В Голливуде вообще нет русской диаспоры, которая подтаскивала бы своих на съёмочную площадку. Польская есть, чешская есть… наших нет, на это практически все уехавшие кинематографисты жаловались. И те, кто на постоянку, и те, кто себя попробовать.

Но персональный «Оскар» в российской копилке точно лишним не будет. Поэтому болеем за нашего… хотя в целом фильм того не стоит.

Леонид Черток 


27 январь 10:00 | : Горячая тема / Культура

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