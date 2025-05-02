Бутылка в награду за труд. Из прошлого архангельских лесозаготовок

Это вызывающее различные эмоции и вопросы фото размещено на сайте «Romanovempire» («Империя Романовых»). К нему имеется пояснение: «Arkhangelsk Province. Kholmogorsky district. Loggers. 1910s Jan Soberg photography - Arkhangelsk (Archangel)». В переводе с английского: «Архангельская губерния. Холмогорский уезд. Лесозаготовители. 1910-е Ян Соберг фотограф — Архангельск». В качестве места съёмки на приложенной к фотографии карте обозначена станция Емца.

24 мая 2025 года — 140 лет со дня рождения Ивана (Яна) Юрьевича Соберга (1885–1942). Как сообщает «Архангельский родословец», Соберги – архангельский мещанский род, известный с XIX века. Происходит из крестьян Эстляндии. В начале XX века два брата – Ян и Тынис – приехали в Архангельскую губернию, где сначала занимались лесозаготовками в Холмогорском уезде. В 1907 году Ян Соберг получает свидетельство и открывает в Архангельске в доме купца Видякина на Троицком проспектуе фотосалон, который стал популярным в Архангельске. Ян (Иван) Соберг был известен как мастер портретной съёмки и множества видовых и бытовых снимков, сделанных им во время поездок по Архангельской губернии.

Серия фото о лесорубах появилась у Яна Соберга после посещения Холмогорского уезда предположительно в 1910 году. На верхнем снимке в правом нижнем углу запечатлён полулежащим с цепочкой карманных часов сам Ян Соберг среди эстонцев, заготовлявших шпалы для железной дороги Вологда-Архангельск. Спиртное на фото — премия за хорошую работу бригады. На втором фото — бригада в полном составе. И количество веселящей жидкости на одно нутро выглядит уже не столь угрожающим.

Почему для подобных работ привлекались эстонцы, а не северяне? Или были там и наши люди? Каковы судьбы работяг и бутылей, запечатлённых на фото?

Увы, нет ответов на эти и многие другие вопросы, спровоцированные (в хорошем смысле слова) творчеством архангельского фотографа Яна Соберга.

Александр Чашев



