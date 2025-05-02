Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бутылка в награду за труд. Из прошлого архангельских лесозаготовок

Это вызывающее различные эмоции и вопросы фото размещено на сайте «Romanovempire» («Империя Романовых»). К нему имеется пояснение: «Arkhangelsk Province. Kholmogorsky district. Loggers. 1910s Jan Soberg photography - Arkhangelsk (Archangel)». В переводе с английского: «Архангельская губерния. Холмогорский уезд. Лесозаготовители. 1910-е Ян Соберг фотограф — Архангельск». В качестве места съёмки на приложенной к фотографии карте обозначена станция Емца.

 24 мая 2025 года — 140 лет со дня рождения Ивана (Яна) Юрьевича Соберга (1885–1942). Как сообщает «Архангельский родословец», Соберги – архангельский мещанский род, известный с XIX века. Происходит из крестьян Эстляндии. В начале XX века два брата – Ян и Тынис – приехали в Архангельскую губернию, где сначала занимались лесозаготовками в Холмогорском уезде. В 1907 году Ян Соберг получает свидетельство и открывает в Архангельске в доме купца Видякина на Троицком проспектуе фотосалон, который стал популярным в Архангельске. Ян (Иван) Соберг был известен как мастер портретной съёмки и множества видовых и бытовых снимков, сделанных им во время поездок по Архангельской губернии.

 Серия фото о лесорубах появилась у Яна Соберга после посещения Холмогорского уезда предположительно в 1910 году. На верхнем снимке в правом нижнем углу запечатлён полулежащим с цепочкой карманных часов сам Ян Соберг среди эстонцев, заготовлявших шпалы для железной дороги Вологда-Архангельск. Спиртное на фото — премия за хорошую работу бригады. На втором фото — бригада в полном составе. И количество веселящей жидкости на одно нутро выглядит уже не столь угрожающим.

 Почему для подобных работ привлекались эстонцы, а не северяне? Или были там и наши люди? Каковы судьбы работяг и бутылей, запечатлённых на фото? 

 Увы, нет ответов на эти и многие другие вопросы, спровоцированные (в хорошем смысле слова) творчеством архангельского фотографа Яна Соберга.

 Александр Чашев


25 май 09:03 | : Горячая тема / Экономика

Главные новости


Рассказ о том, как бывший глава Устьянской администрации ... «утонул» в «колодце раздора»
Товарищ минеральный секретарь. 40-летие Антиалкогольного указа

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (291)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20