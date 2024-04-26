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"Если бы 9 мая...". Политическая фантасмагория

Материал написан 7 мая. Обошлось… на этот раз.

Скажу сразу - этого быть не может. 

 Если Бог решит кого-то наказать, он лишает его разума.

 Когда я смотрю на высказывания некоторых лишённых разума персонажей, что «неплохо бы атаковать Красную площадь в момент, когда там будет много иностранных лидеров и Глав государств во время парада Победы, ракетами и дронами, пускай боятся приехать», у меня сразу возникает вопрос - а кто перед мной: дурак или сумасшедший?

 Лучше пускай будет ДУРАК. 

 Что с него взять, с убогого. На Руси таких жалели, подкармливали хлебными корочками.

Некоторые говорили - «у дурака не голова, а кочан капусты». Не надо слушать, что он болтает, тем более принимать это всерьёз.

 А если это говорит сумасшедший? 

 А вдруг они, в самом деле, на такое пойдут?  

 Нормальный человек на это может сказать образно - «они уже верёвку натёрли мылом и подвесили к потолку»

 Давай попробуем разобраться, проиграть, так сказать, последующее развитие событий.

 Даже просто атака дронов на окраины Москвы в День Победы - через три дня «верёвка точно пригодится».

 Но я хочу рассмотреть самый фантасмагоричный проект - атака на Красную площадь во время Парада Победы (наверное, самое защищённое место на Земле).

Посмотрим на предполагаемую хронологию событий после:

 15.00. Объявление войны сопредельному террористическому государству: Россия (сейчас у нас статус СВО), Китайская Народная Республика, Бразилия и ещё ряд государств, лидеры которых находились в этот момент на Красной площади.

 16.00. Срочное, внеплановое заседание Совета безопасности ООН по инициативе - Российской Федерации, КНР и США. Вынесение резолюции о совместном принуждении Украины к миру, как минимум, на 30 дней. Ведение миротворческих войск ООН ( голубые каски) на территорию государства. Обеспечение, СРОЧНО, совместными усилиями стран инициаторов всеми возможными средствами военного сдерживания, включая КОСМИЧЕСКИЕ группировки войск, Ультиматума Правительству Украины, немедленно, с 18.00, прекратить любое вооружённое сопротивление и уход со всех позиций военного противостояния. В случае неподчинения и движения любого военно-технического снаряжения, совместной Космической группировкой России ,КНР и США в форме спутников с лазерными установками, без предупреждения уничтожать любую попытку движения (к 18.00 эта группировка будет уже сгруппирована на космической орбите над Украиной).   Голосование за эту резолюцию - три ЗА, два - воздержались ( Великобритания, Франция).

 17.00. Создание Штаба из всех стран, объявивших войну террористическому государству, по совместному  планированию действий. Полное прекращение поставок оружия, разведданных и Интернет-связи. Введение полностью закрытого воздушного пространства над всей территорией страны. Начало патрулирования, с согласия РФ, самолётами 6 флота США, самолётами ВКС РФ и КНР, воздушного пространства Украины. Приведение в полную боевую готовность ВС США на базе Ромштайн в Германии.

 18.00. Ультиматум Специального комитета по принуждению к миру на базе Совета Безопасности ООН к Правительству и государственной власти Украины о немедленном сложении с себя всех полномочий по государственному управлению и передачи всех полномочий специальному комитету ООН.

 19.00. По согласованию со всеми участниками Антитеррористической коалиции, ВКС России производит удар 4 ракетами «Орешник» по правительственным и командным пунктам Украины с целью принуждению к миру и деморализации дальнейшего сопротивления. 

 20.00.  Принятие Ультиматума Президентом и Правительством Украины (если будут ещё живы) всех пунктов Специального комитета ООН. Сложение с себя всех властных полномочий.
Нанесение ударов лазерным космическим оружием совместной Военно-космической группировки РФ, США и КНР по несанкционированно двигающимся по дорогам военно-технической техники, уничтожение всех объектов военного значения и полное прекращение всего движения.

 21.00.   Высадка десанта миротворческих сил ООН (голубые каски) из состава Вооружённых сил РФ, США и КНР на всех ключевых объектах военной и гражданской инфраструктуры Украины (каски красили в десантных самолётах по пути от места дислокации до места десантирования).
Подавление отдельных очагов сопротивления террористических подразделений националистически военных формирований совместными ударами ракет США и РФ.

 24.00. Арест и препровождение в места заключения всех чиновников и крупных военных чинов Украины.

06.00.  Массовая сдача в плен всех вооружённых сил Украины, разоружение. Препровождения их в места предварительного массового содержания.

 12.00. Полное прекращение вооружённого сопротивления ВСУ, формирование новой оккупационной администрации. Назначение Трибунала над террористами и преступниками по принципу Нюрнгбергского процесса.

 Вот такое мирное решение вопроса «по Трампу» или по Путину. Последнее не важно. 

Важно то, что и мир наступит, и цели СВО будут достигнуты за один день.

Вы скажите - это невозможно. И я на это очень надеюсь. 

 Но хочу вспомнить слова известного китайского лидера, прочитанные им у нашего Федора Михайловича Достоевского в «Униженных и оскорбленных» - «чем хуже, тем лучше».

 Михаил Скоморохов 

12 май 09:00 | : Горячая тема / Политика

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