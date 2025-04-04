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Эх, дороги...

В Архангельском краеведческом музее хранится экспонат, занесённый в российский Каталог под названием «Подорожная на почту 1942, следующую из Емецка до Средней Мехреньги и обратно. 30 апреля 1942 года». 

В годы войны ценность почтовых отправлений возросла кратно. Нет, не в рублях. До Великой Отечественной войны СССР называли самой читающей страной в мире. Стала она в военные дни самой пишущей. За четыре года советские почтальоны доставили адресатам 10,7 миллиардов писем. Ждали человека с почтовой сумкой с надеждой и, увы, со страхом. А вдруг «похоронку» несёт письмоносица? Летели в обратную сторону, на фронт успокаивающие бойцов письма с одним завершением: «Береги себя, родной! Мы тебя любим и ждём».

В преамбуле Подорожной приведены ссылки на довоенные нормативные акты, но в годы войны их содержание звучало особенно, по-военному чётко и лаконично: «почта должна следовать быстро, переправляться через реки и переезды на паромах и по местам вне очереди и бесплатно, а в чрезвычайных случаях задержки в пути — охраняться распоряжением местных властей и милиции, обязанных оказывать всемирное содействие к обеспечению сохранности к скорейшему продвижению почты до места назначения».

В июле 1941-го написаны Константином Симоновым подобные заклинанию строчки: «Жди меня и я вернусь. Только очень жди». Статуи и бюсты нынче по любым поводам ставят. Как мог бы выглядеть памятник ОЖИДАНИЮ времён Великой Отечественной войны? 

Представил себя скульптором и монумент, на постаменте которого простая русская женщина с ребёнком на руках бежит навстречу юной девушке с тяжёлой почтовой сумкой на плече. 

 И пусть полученная, долгожданная весточка от самого родного человека будет доброй.  

Александр Чашев

11 май 09:00 | : Горячая тема / Будни

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