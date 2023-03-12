Котласский городской суд защитил права ветерана Великой Отечественной

Котласский городской суд Архангельской области удовлетворил исковые требования Котласского межрайонного прокурора в интересах 93-летнего пенсионера к Государственному учреждению – Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Основанием для предъявления иска в суд стали результаты прокурорской проверки. Установлено, что мужчина является получателем пенсии по старости, при этом стаж работы в годы Великой Отечественной Войны не учтен. В то же время в периоды с июня по сентябрь 1942 года, с июня по сентябрь 1943 года и с июня по сентябрь 1944 года 12-летний заявитель работал в колхозе им. Сталина Иртовского сельсовета Ленского района. Данный факт подтвержден показаниями свидетелей.

С учетом требований действующего законодательства, установление по свидетельским показаниям стажа работы в период войны несовершеннолетним лицам, не достигшим работоспособного возраста, допускается. Ограничение в зависимости от возраста законом не предусмотрено.

Подтверждение данного факта повлекло признание мужчины ветераном Великой Отечественной Войны, как лица, проработавшего в тылу не менее шести месяцев, и получение права на дополнительные меры социальной поддержки и увеличение страховой пенсии.