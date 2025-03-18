Дела почетные и приятные Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе, кроме сессии, народные избранники столицы Поморья в основном исполняли представительские функции, что тоже входит в их депутатские обязанности.

Так, члены городского парламента были приглашены на юбилей детского сада «Родничок, который отмечал свое 45-летие. Не широко, но со вкусом.

Что такое 45 лет детсада в цифрах:

- проведено 10 800 рабочих дней;

- принято 1 575 000 детей;

- организовано 90 выпускных для 4 500 малышей;

- 250 бывших воспитанников привели в сад своих детей.

Депутаты Ольга Шананина и Елена Ануфриева, присутствовавшие на праздник, вручили коллективу Родничка» благодарность, а на словах сказали следующее:

- Каждый работник детского сада ежедневно дарит детям тепло, заботу и знания. Желаем вашему коллективу сохранять свою энергию, сплочённость и дружелюбие.

В пятницу в столице Поморья прошла традиционная Майская эстафета, без которой Первомай – не Первомай.

Городские депутаты Михаил Орлов и Михаил Иванов приняли участие в награждение победителей детских забегов и особую благодарность выразили педагогам и родителям за поддержку и вдохновение для маленьких атлетов! Для многих из них это только начало спортивного пути.

Не остались без депутатского внимания и взрослые спортсмены.

Иван Воронцов:

- Сегодня нас всех порадовала погода, которая за многие последние годы оказалась на стороне наших бегунов и зрителей! Майская эстафета — это намного больше чем спортивный забег. Это способ отдать дань памяти героям войны и сохранить связь поколений. И если ты не борешься за победу, то не так важно, как быстро ты бежишь — главное, что ты делаешь это ради здоровья, традиции и общей цели. С праздником, дорогие друзья!

Отметил свой юбилей народный фольклорный ансамбль «Церемоночка». №5 лет… коллектив пережил самые трудные времена.

Почему «Церемоночка»? Репертуар коллектива включает песенный фольклор региона: протяжные и свадебные песни, северные сказки, частушки, хороводы, кадриль, игровые и плясовые композиции. Также исполняются произведения на стихи и музыку северных поэтов и композиторов. Участницы освоили игру на балалайках. Благодаря этому репертуар интересен как зрителям, так и самим артистам, ведь он отражает фольклорные традиции всех районов Архангельской области.

За годы существования «Церемоночка» стала лауреатом и победителем многих фольклорных конкурсов и фестивалей. Коллектив по праву считается культурной жемчужиной региона.

Сергей Сорокин от лица всей АрхГорДумы:

- Вы уже много лет поддерживаете традиции русской песни, дарите радость поклонникам и прославляете Поморье на российском уровне. Желаю вам процветания, развития и новых творческих идей!