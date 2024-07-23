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Они тоже ходили в школу. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Минувшая неделя для народных избранников столицы Поморья прошла под знаком приближающегося Дня знания. Взрослые, обличенные законодательной властью и доверием избирателей люди вспомнили, как сами собирали портфели… и помогли, чем могли.

Инициатива «Собери ребенка в школу», исходящая от партии «Единая Россия», призвана помочь подготовиться к учебному году детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также семьям участников специальной военной операции.

Депутаты Архангельской городской Думы активно участвуют в благотворительных мероприятиях. Например, Максим Хохулин поддержал эту благотворительную инициативу и подарил будущим школьникам рюкзаки с необходимыми материалами для учёбы и творчества.

К акции присоединилась и Ольга Шананина из той же парламентской фракции:

- В преддверии нового учебного года многие семьи готовятся к важному событию — новый учебный год. Акция "Собери ребенка в школу" создана для того, чтобы поддержать родителей в сложной жизненной ситуации, семьям участников СВО. Я с удовольствием приняла участие в этой акции, ведь дети - это будущее нашей страны!

Напомним, свой посильный вклад в нужное и благородное дело можно внести всем желающим по адресу: улица Поморская, дом 5.

Новый год знаний и чудесных открытий начинается не только для школьников и учителей, но и для младшего поколения и их воспитателей. С чем заместитель председателя комиссии по социальным вопросам Архангельской городской Думы Елена Ануфриева поздравила коллективы детских садов №№ 6 «Оленёнок» и 157 «Сиверко».

Депутат пожелала, чтобы этот год стал временем ярких идей и смелых начинаний, которые будут вдохновлять воспитанников и приносить радость в каждый день. Ведь для причастных этот день не менее важен, чем календарный Новый год.

Елена Ануфриева:

- Мы готовимся к этому дню, чтобы открыть двери для сотен любознательных детей! Пусть сердца педагогов были наполнены терпением и вдохновением, а каждая детская улыбка стала наградой за их усилия.

Также в этот день были вручены благодарности воспитателям детского сада «Оленёнок» Гришутиной Светлане Викторовне, Шабановой Светлане Энгельсовне и младшим воспитателям детского сада «Сиверко» Ужеговой Анне Николаевне, Цываревой Полине Александровне и Ивановой Анне Леонидовне за многолетний и добросовестный труд.

Но до школы и детского сада надо еще дойти, желательно, с комфортом. С этой целью группа городских депутатов под предводительством их коллеги из регионального парламента Александра Фролова проверила ход ремонта дворовых и межквартальных проездов в округах Майская горка и Ломоносовском.

Особое внимание парламентарии уделили нескольким адресам по ул. Стрелковая. По словам активистов из числа местных жителей, раньше здесь царили хаос и бесхозяйственность – на теплотрассе ТГК-2 часто случались аварии, после чего асфальт снимали, все разрывали, дожди размывали землю, в итоге было ни пройти, ни проехать.

Сергей Чанчиков:

- Мы не разделяем наши объекты на более или менее важные. Но этот дом (Стрелковая, 4) – на особом контроле. Поэтому решение задачи по благоустройству данного двора у нас всегда было в приоритете. И мы добились выделения денег из городского бюджета для выполнения ремонта. Работы планируется завершить до 10 сентября. 

(фото с https://www.mos.ru

31 август 11:34 | : Горячая тема / Политика

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