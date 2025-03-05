Как Климент Ворошилов у архангельского губернатора денег просил

В этом году исполнятся 90 лет со дня введения высшего воинского звания «Маршал Советского Союза». Одним из первых оно присвоено (20 ноября 1935 года) Клименту Ворошилову, который часть своей жизни провёл в Архангельской губернии. Об этом периоде напоминает хранящийся в «Государственном центральном музее современной истории России» документ — «Прошение К. Е. Ворошилова на имя Архангельского губернатора о выдаче ему денежного пособия» от 9 сентября 1911 года.

Климент Ефремович Ворошилов (1881 —1969) — русский революционер, советский военный, государственный и партийный деятель, участник Гражданской войны. До 1917 года активно участвовал в революционных событиях, за что неоднократно подвергался арестам и отбывал ссылку. В 1907 году выслан в Архангельскую губернию под гласный надзор полиции на три года. Местом ссылки назначен город Пинега, откуда он бежал 22 декабря 1907 года. Арестован в 1909 году в Санкт-Петербурге. Заключён в тюрьму «Кресты», а затем по этапу вновь направлен в Архангельскую губернию, в город Мезень, где находился до конца октября 1909 года. В конце 1910 года особое совещание при министре внутренних дел постановило продлить Ворошилову срок гласного надзора полиции и высылки в Архангельскую губернию ещё на один год.

С 24 февраля по 10 августа 1911 года содержался в губернской тюрьме в Архангельске (есть ли там ныне мемориальная доска?), где трижды подвергнут дисциплинарным взысканиям в виде заключения в карцер общим сроком на 21 сутки. Начальник губернской тюрьмы доносил в октябре 1911 года Архангельскому губернскому жандармскому управлению: «Ворошилов своим примером производил дурное влияние на других арестантов, склоняя их к нарушению тюремного порядка и дисциплины. Так, например, под непосредственным руководством Ворошилова арестантами, содержавшимися в одной с ним камере, была объявлена голодовка, мотивированная недовольством применяемыми к ним тюремными правилами, основанными на букве закона. Ввиду такого неодобрительного поведения Ворошилова в последнее время он был совершенно изолирован от других арестантов и помещён в отдельную камеру».

11 августа 1911 года Ворошилова с очередной партией «политических» отправили по этапу в Мезень, а затем ещё дальше — в беломорское селение Долгая Щель,. Возможно, тогда и появилось прошение революционера о денежной помощи на приобретение зимней одежды, обращённое к представителю власти, с которой он боролся.

О факте выделения «царских» денег Ворошилову доподлинно неизвестно. Вероятнее всего они были им получены, поскольку, находясь в Мезени Климент Ефремович включился в деятельность группы местных политических ссыльных. В марте 1912 года «ввиду неодобрительного поведения» Ворошилова переводят в Юрому, затем в Усть-Вашку и потом в Дорогорское. В июле 1912 года он освобождён от гласного надзора полиции и выехал в Архангельск, а затем за пределы губернии — в Донбасс.

Уже через 6 лет после обращения за денежным пособием к Архангельскому губернатору Ворошилов назначен комиссаром Петроградского военно-революционного комитета по градоначальству и приступил вместе с Ф. Э. Дзержинским к работе по организации Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК). Потом командовал армиями, Царицынской группировкой войск, был одним из организаторов и членом Реввоенсовета 1-й Конной армии. С 1925 года по 1934-й — нарком по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета СССР; в 1934—1940 годах нарком обороны СССР.

Причудливы порой судьбы людские. Архангельский губернатор Сосновский Иван Васильевич, к которому в 1911 году обратился с прошением Ворошилов, назначен 11 января 1917 года товарищем (заместителем) министра внутренних дел Российской империи. На его глазах рушился привычный, многовековой порядок. Вспоминал ли он в эти дни полученное им от одного из руководителей революционных событий прошение о помощи, нам неизвестно. И что было бы, если он его не удовлетворил?

Впрочем, остановимся, вспомнив мудрый совет, данный любителям сослагательного наклонения немецким историком Средневековья Карлом Хампе (1869 — 1936): «История не знает слова “Если”».

Происходит то, что должно быть?

Александр Чашев



