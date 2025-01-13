И тогда пришёл Цыбульский

А произошло это ровно пять лет назад, 2 апреля 2020 года. И стало неожиданностью, прежде всего, для второго этажа областной администрации. Что было ясно написано на лице уже отставного губернатора Орлова, когда он скомкано прощался с народом Поморья через журналистов. Кажется, что-то говорил насчёт частички души, которая навсегда останется здесь.

Насчёт души не знаю… а тела здесь больше не видели. Вот и верь этим первым.

В тот день имя нового произносили с недоумением, как бы пробуя на вкус (острый, кто в курсе перевода). Слишком неожиданно – из Нарьян-Мара в Архангельск, да ещё москвич по прописке. В то время просто экстремальное решение (вспомните Шиес с московским мусором), больше похожее на проверку поморского народа на покорность.

Я узнал о приходе Цыбульского за две недели от московских источников, причём с настоятельной просьбой молчать до поры до времени. Сопровождающая информация – будет укрупнять регион. Специально поспрашивал урождённых нарьянмарцев об их впечатлениях. В основном, положительные (присвоенная там кличка «Чиполлино» не несла отрицательного контекста). Говорили, что при нём наладились все социальные выплаты. Для чего часто летает в Москву и там зависает, руководя округом посредством современных информационных технологий. Ну, а что, если получается.

Даже последний оленевод в ненецкой тундре догадывался – заполярное губернаторство для москвича Цыбульского с Октябрьского поля что-то вроде исправительных работ за его бывшего шефа министра Улюкаева: Мы верим в твою честность, парень, но прояви себя на полевых работах. Вегетарианское время… раньше могли и овощебазой руководить сослать.

Честно скажу, за две недели измучил себя соблазном позвонить приятелям в Дом за оленем и упредить – не отказывайтесь от предложений сменить работу. Удержался и правильно сделал – они потом сказали, что мне бы всё равно никто не поверил.

Такая вера в незыблемость Орлова? Или, скорее, в то, что Москве наплевать, кто здесь верховодит, лишь бы много не просили? В последнем случае, ситуация меняется к лучшему. Вот только интересно, у Кремля Цыбульский ассоциируется с Архангельской областью или наоборот? В последнем случае всё очень зыбко.

И вот наступило 2 апреля (1-го было бы совсем смешно). Александр Витальевич зашёл на новое место работы правильно. Уважительно, но без подобострастия, так входят опытные «бродяги» в новую «хату» (извините за такое сравнение, но в России оно самое доходчивое). Сразу заявил, что «кадровые революции» - не его стиль, в этом вопросе он придерживается принципа рациональности. И сдержал слово – до сих пор пост Председателя Правительства занимает тот же человек, что и при Орлове.

Да, кадровые перемены были и продолжаются, в управление области пришли и москвичи, и нарьянмарские, и питерские. Сопоставлять их общее число местными не имеет смысла – кадровую корзину региона десять раз перетряхнули ещё при трёх предыдущих главах – кто хотел, тот побывал, а кому-то это и даром не надо. Тут имеет смысл спрашивать ветеранов его «первой пятилетки» - каково вам работается с Цыбульским, готовы ли идти с ним на второй круг? Но это точно не я. Ибо наблюдатель.

Первый раз с Цыбульским встретился в середине мая. Была такая приятная традиция у первых лиц – иногда за чашкой чая общаться с главредами местных изданий. Как бы на равных и без «детского сада». Перед этим на профессиональном междусобойчике мы вспоминали, как строили свои отношения со СМИ его предшественники.

Киселёв приходил уже заранее обиженный на всех, ждал любого подвоха и откровенно не понимал, зачем ему нужны тме встречи. Михальчук, хоть и заигрывал, обращаясь к журналистам «коллеги», но не упускал любую возможность напомнить, где наше место – «у параши». Орлов научился держать удар и вести уважительный диалог только к середине второго срока.

Зато у Цыбульского врождённое. И интеллигентность, и уважительное отношение к собеседникам любого ранга, если оказался с ними за одним столом, и чувство собственного достоинства. О последнем – он с самого начала не стал скрывать, что приехал сюда по приказу до особого распоряжения главы государства, что был и остаётся москвичом, не собирается выдумывать себе поморские корни и обрастать недвижимостью.

Чем всем и понравился. Мне так точно.

Пикантный нюанс – на первой встрече никто из журналистов не задал новому главе региона вопрос, как он собирается бороться с пандемией коронавируса, хотя его сюда прислали именно под таким соусом. Всем по умолчанию было понятно – это всего лишь «легенда», прикрывающая истинные цели.

Да-да, то самое укрупнение. От вопросов о нём Александр Витальевич элегантно уклонялся первые полтора месяца пребывания на архангельском посту. А потом они с Бездудным (НАО) как по команде (впрочем, почему «как»?) заговорили о референдуме. Но ненадолго. Даже на фоне барреля, скатывающегося к отметке ниже 50$, жители Заполярья были готовы к таким акциям протеста, что их полетели успокаивать партийные эмиссары из Москвы.

Цыбульский только пожал плечами – «ах, вы не хотите?! Как хотите», и стал заниматься исключительно делами области. Тем не менее, ненецкий избиратель демонстративно прокатил его на осенних выборах, подняв нервную дамочку из «Справедливой России» на такую политическую высоту, какая ей не снилась (и вряд ли приснится).

Кстати, о тех выборах. Когда Орлов собирался выдвигаться на третий срок, в столице региона стали появляться ранее известные, но подзабытые личности или их порученцы. С разведывательными или информационными целями. Уж очень сладким им казался этот «пирожок», почти как на последних выборах Ефремова, когда победил малоизвестный и плохо вменяемый «Коля-бифидок». В местных редакциях уже чувствовался запах лёгких денег.

И с появлением Цыбульского ажиотаж, если и снизился, то на пару градусов. Многие скептически отнеслись к тому, что какого-то москвича с нетитульной для Русского Севера фамилией, можно раскрутить за пять оставшихся до дня голосования месяцев. Это сколько же деньжищ нужно влить, потирали журналисты руки, составляя прайс-листы на агитацию.

Оказалось, не так и много. Александр Витальевич в рабочем порядке проехал по всему Поморью, побывав даже там, куда у его предшественников ноги не доходили. Чем выказал уважение местному избирателю, попутно решая проблемы и знакомясь с местной спецификой. И это оказалось намного эффективней, чем любые пляски с бубнами.

Не обошлось и без «ударов из стандартных положений». У коммунистов те выборы купили местом в сенате для представителя их партии (на мой взгляд, непомерная цена по современному политическому курсу). Местным лидерам ещё двух парламентских партий гарантировали (и выполнили) тёплые места в исполнительной власти за обещание не разбрасываться компроматом и вести себя скромно. Парочку недоговороспособных просто сняли с пробега. А что вы хотели… на то и выборы.

В итоге, совсем непроходной москвич в почти протестном регионе взял в первом туре 76%... что-то невообразимое.

Оставалось выполнять главное предвыборное обещание – привлекать к региону внимание кремлёвских. И он их выполняет. Как? Об этом вам сегодня в деталях расскажут более въедливые коллеги из других изданий. Я же остановлюсь на одном архиважном моменте – под Цыбульского Москва даёт Поморью деньги, это главное. Страхи о том, что после его ухода регион обанкротят, считаю несостоятельными. Как вы себе это представляете на практике?

Конечно, Цыбульский неидеален. Лично у меня к нему две главные претензии.

Первая. Он не любит кино, в смысле, не фанат. Говорит, больше любит читать (я, кстати, тоже). В посильной помощи кинофестивалю не отказывает, но и заинтересованности не проявляет – ни разу за эти годы не посетил церемонию закрытия. С Орловым в этом смысле было поприкольней.

Вторая. Во время нашей совместной прогулки по городу за месяц до выборов он говорил о планах создать специальную комиссию по вопросам доступной среды, с одной стороны – заинтересованные в ней лица, с другой – лица, ответственные за исполнение. И ничего с тех пор о такой не слышал. Или мне забыли сообщить? В любом случае – этот воз и ныне там. И новый губернаторский срок в запасе.

Да-да, не сомневаюсь, чья фамилия будет в победителях на выборах в сентябре. О своих планах на новую пятилетку Александр Цыбульский доходчиво рассказал на недавней встрече по Арктике:

«Цели амбициозные — за счёт запуска новых инвестпроектов создать более 25 тысяч новых рабочих мест, на 70% увеличить валовой городской продукт, в 2 раза — производительность труда.

Мы разбили план на 10 направлений: пять нацелены на рост экономики, ещё пять — на развитие городской среды. Наши приоритеты в экономике — лесопромышленная, судостроительная и судоремонтная отрасли, морская логистика и наука. В социальной сфере — обеспечение людей комфортным жильем и качественной инфраструктурой для жизни, включая образование, здравоохранение и комфортную среду».

То есть, ведёт себя как «главный по Арктике» в общероссийском масштабе. И никто его не одёргивает… хороший показатель.

А как же укрупнение региона, спрашиваете вы? А это уж как пойдёт… самому любопытно.

Леонид Черток