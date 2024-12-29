На мягких лапах. Как пройдут выборы губернатора Поморья

В Архангельской области началась подготовка к выборам губернатора, об этом заявили в региональном Избиркоме. Просто констатировали – пора бы заинтересованным лицам почесаться и что-то предпринять.

Думаете, рано, до 14 сентября (ЕДГ) ещё глаза вытаращишь? Однако в прошлый раз телодвижения в эту сторону начались за год, если не раньше.

Напомню ситуацию. Тогдашний глава региона Игорь Орлов имел в народе рейтинг, близкий к отрицательным значениям. Его с самого начала встретили здесь не очень ласково – «варяга» по рождению, приехавшего в регион не по зову сердца, а по распределению, и уже один раз его покидавшего. К тому же Орлов сразу ухитрился подпортить свой имидж показной обидчивостью на журналистов, что недопустимо для публичного политика.

В 2015-м, за год до отмеренного ему первого губернаторского срока, он едет в Кремль выпрашивать досрочные выборы (способ проверенный). И получает «добро». Главным его антагонистом на тот момент выступал мэр Архангельска Виктор Павленко, которого Москва не поддержала, но разрешила почётную ссылку в Совет Федерации. Орлов выборы выиграл. Не сказать, чтобы убедительно… но там и конкуренция была – смех один. И, как свидетельствовали позже люди из его ближайшего окружения, уверовал в своё величие.

Второй губернаторский срок он тянул ни шатко, ни валко… но у нас с такими показателями по двадцать лет на местах сидят (если нет серёзных интересантов). И кто знает, если бы не Шиес, приведший Поморье в список взрывоопасных в политической составляющей регионов, чья бы фамилия сегодня красовалась в рейтинге глав российских регионов.

На таком фоне желающих занять орловское кресло оказалось более, чем достаточно. Тем более, что он сам не скрывал своих амбиций продолжить и бросил клич (в очень узком кругу) «аккумулировать» финансовые средства на свою агитационную кампанию, урезая и обрезая, где можно и что нельзя.

Уже осенью 2019-го начались прикидки, кто составит Орлову конкуренцию. Тут были и его сопартийцы… никто не исключал, что Игоря Анатольевича уберут раньше, до полного позора. Звучали фамилии Павленко, Юрков, Вторыгина, Палкин… и даже прямого орловского ставленника Годзиша. Вспомнили о Крупчаке и Баринове. Все эти фамилии якобы ложились на президентский стол и отодвигались в сторону с резюме «ещё час не пробил».

То, что намечается славная заруба, стало ясно, когда в Архангельске появился «разведчик» от Игоря Фёдорова, отставного губернатора НАО, несколько лет до этого намекавшего, что именно он станет объединителем области и округа, давней московской мечты, до которой всё руки не доходили. Впрочем, с такими полномочиями эмисссаров не присылают, а сразу заходят с козырей. Соответственно, старый пройдоха, плотно сидящий на газе (в хорошем финансовом смысле), начал собственную партию. Что только добавило драйва.

За ним в регион вернулся Юрий Шевелёв, «золотой мальчик крупчаковского призыва», в нём ещё губернатор Киселёв узрел конкуренцию себе и зачистил из аппарата. Он и до этого наезжал на побывку к родственникам и друзьям, успешный предприниматель, которого многие не без основания подозревали проводником интересов беглого олигарха (что, впрочем, осталось недоказанным).

Вы представляете, какие деньги должны были схлестнуться на этом поле политической брани?! Становилось всё интересней и интересней…

Интрига разрешилась 2 апреля. Кремль сказал – Орлов уходит, Цыбульский приходит. С Кремлём у нас давно не спорят.

Для меня это не стало неожиданностью, за две недели был в курсе. Не скрою, был соблазн позвонить в областную администрацию, проявить осведомлённость, упредить. Не стал, ибо дал московским источникам слово молчать как партизан. Потом мне сказали – и правильно не звонил, тебе бы всё равно никто не поверил.

Вот так надо готовить управленческие сюрпризы.

И сразу как-то стало неинтересно. Кремль чётко обозначил свою позицию, кого хочет видеть на этом месте… это вам не 2004-й, когда кандидат Киселёв дуриком закатился в губернаторское кресло на одном лишь протестном голосовании.

Растерянность элит была максимум пару дней из-за смелости эксперимента – вместо московского мусора нам прислали московского главу. Цыбульский зашёл в область уважительно, его также уважительно приняли. Причём будущий губернатор сразу обозначил свою позицию – я здесь временно, поморских корней в родословной искать не буду, врастать тоже, но работу свою привык выполнять на ять. За оставшиеся до выборов пять месяцев он проехал практически всю Архангельскую область, на что у трёх его предшественников и целого срока не хватало. Не просто посмотреть и себя показать..Вникнуть.

В итоге произошло невероятное – в регионе, где москвич стал ругательным словом, уроженец Октябрьского поля получает без малого 70%. Избиратель наконец-то понял нехитрую истину, которую до него пытались донести ещё в середине нулевых – самый полезный губернатор для Поморья тот, кто сможет выбить больше из Москвы (или не отдать, или вернуть… называйте как хотите).

Конечно, тут нужно учитывать отсутствие внятных соперников. Местная КПРФ слила губернаторские выборы в обмена на место в Совете Федерации для своего богатея Некрасова. Зато две другие парламентские партии (СР и ЛДПР) выставили свои лучшие кадры с наибольшим индексом узнаваемости и потерпели полное фиаско. После которого хоть уходи с политической арены. Что оба и сделали… перейдя в исполнительную власть и устроив собственных жизни на ближайшее обозримое будущее

Итак, через пять лет мы пришли к тому, что результат нынешних губернаторских выборов известен заранее… если в них примет участие действующий губернатор.

Александр Витальевич пока держит интригу, мол, как Москва прикажет. Хотя автору известно от своих источников – его кандидатура согласована в АП на второй срок. В наказание? Отнюдь. Во-первых, там сложные взаимозачёты по своим людям среди тех, кто реально управляет внутренней политикой в нашем государстве. Во-вторых, никто не снимал вопрос объединения области и округа, просто отложенного на время. И лучше это делать при Цыбульском и под Цыбульского, которого в НАО, пусть и условно, но воспринимают «за своего».

Ну, а что конкуренты?

Их просто нет. Совсем. Разве что из Москвы приедет персона с такими же связями на самом высоком уровне, воспитанием и интеллектом, причём не от «Единой России»… но это из области фантастики. На местном уровне политическая оппозиция такая, что без слёз не взглянешь. Что касается протеста, то попытка раздуть на юге области «второй шиес» по поводу строительства мусоросортировочного комплекса вызывает лишь снисходительные усмешки – тема отработана и больше не зажигает.

Все вменяемые приручены, невменяемые перешли в релоканты.

Так что нас ожидают самые спокойные выборы за всю историю нового капиталистического Поморья, как говорится, на мягких лапах. Если, конечно, Москва не подкинет сюрприз… а она может.

Леонид Черток