Соломбалу терроризирует «кошка Баскервиллей»

Об ужасной представительнице кошачьей породы из этого района Архангельска уже слагают легенды

А началось все в июне 2024 года, когда кошка Муся, выгуливаемая своей беспечной хозяйкой по неизвестной причине без намордника и строгого ошейника, встретила на своем пути дружелюбную собачку Мотю в сопровождении еще одной представительницы рода человеческого женского вида.

Неожиданно в Мусю буквально вселился дьявол (по оценке поморских эзотериков), она кинулась в атаку на своего постоянного конкурента в борьбе за человеческую любовь.

Всё закончилось плачевно именно для человеческих особей. Условная хозяйка Моти, успевшая подхватить любимчика на руки, получила разрыв тканей юбки и оцарапанные ноги. Условная хозяйка Муси заплатила пострадавшей стороне 146 тысяч рублей, включая утраченный заработок (бюллетень), расходы на лечение, компенсацию морального вреда, расходы на оплату услуг представителя.

Масло в огонь страстей подлили показания соседей Муси по дому, охарактеризовавшие ее как весьма агрессивную особу.

Интересно, что после того, как эта история попала в СМИ, загулявшие соломбальские мужчины, возвращающиеся в семью под утро, стали объяснять женам происхождение длинных царапин на спине: «Муся напала сзади», и обещать непременно подать в суд на возмещение морального вреда и компенсацию пропавшей в схватке с животным зарплаты.

Московские кинематографисты уже заинтересовались этой историей и собираются снимать художественный фильм непосредственно на месте событий. На роли хозяек претендуют Светлана Ходченкова и Виктория Исакова

*материал подготовлен специально к 1 апреля