Владимир Харлов: «Мы продолжаем курс Артура Николаевича Чилингарова»

Интервью обозревателя Галины Рябовой с с вице-президентом (на тот момент) АСМП Владимиром Харловым:

Г.Р.: Вы работаете с партнерами почти 6 лет. Уже можно подводить некоторые итоги?

В.Х.: За этот период, с 2019 года по 2025 год, произошли огромные изменения на Северном морском пути, да и в геополитической ситуации тоже. Конференция АСМП 2019 года в офисе нашего партнера, ПАО «Совкомфлот», собрала 120 делегатов из 8 регионов и 7 стран Арктического совета, а еще из Франции, Японии, Индии, Китая, Кореи.

Спикеры той конференции могли стать украшением любого самого представительного форума. Представители японской MOL прилетели из представительства в Лондоне. Это было первое крупное мероприятие после ухода по болезни вице-президента АСМП Владимира Михайличенко. После годичного перерыва нужно было готовить мероприятие особенно тщательно.

Г.Р.: Какие были сложности в проведении вашей первой конференции?

В.Х.: Вы, наверное, удивитесь, но я активно работал с АСМП и с Артуром Николаевичем, и с Владимиром Владимировичем с… 2004 года. Именно тогда после работы в НАО, в компании «АГД-Лукойл» в Архангельске, я перешел на работу координатором СЗФО РФ в проекте ЕС «Интеррег IV — Северный морской коридор». СМК работал до 2011 года, и ассоциация (тогда – партнерство СМП — прим. Г.Р.) принимала во всех наших встречах самое активное участие. Мурманская, Архангельская области и НАО стали участвовать практически во всех встречах СМК. С европейской стороны принимали участие Германия, Бельгия, Голландия, Великобритания и… Норвегия. Не удивляйтесь, эта страна не является членом ЕС, но активно участвовала и в финансировании проекта.

Г.Р.: Вы как-то способствовали взаимодействию АСМП и СМК?

В.Х.: В течение 8 лет я координировал программу взаимодействия по развитию транспортной инфраструктуры на национальном и региональном уровнях. Это было время обсуждения разработки Штокмановского месторождения, и Россия была по существу «энергетической невестой на выданье».

Я с благодарностью вспоминаю руководителей проекта Инге Уливерсена, потом Улафа Хауге, которые помогали мне разобраться в вопросах судостроения, работы портов. Кстати, в документах, буклетах СМК анализировался и Северный морской путь. Наши встречи в России проходили в НИЦ «Курчатовский институт», Совете Федерации, в Росморречфлоте. Нас принимал руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Давыденко. В Архангельске, Нарьян-Маре, Мурманске встречи были совершенно разными. Тогда многое менялось в разграничении властных полномочий, и губернатор НАО Алексей Баринов предложил обсуждать на встрече все, кроме… нефти и газа. Мне хотелось получить какие-то конкретные результаты регионального сотрудничества. Договоры губерний Финнмарк — Архангельская область, Рогаланд — НАО должны были значительно улучшить транспортную инфраструктуру в северных регионах России. У нашей страны огромный опыт мореплавания во льдах, у наших арктических соседей — мощное развитие судостроения. Мы видели отставание в гражданском судостроении, и Владимир Михайличенко во время совместных визитов СМК–АСМП в порты Антверпен, Амстердам, Абердин, Тромсё часто шутил, что «все равно мы победим». Мы видели, что российская портовая инфраструктура нуждалась в улучшении.

Г.Р.: А вы обсуждали и вопросы Северного морского пути?

В.Х.: Не просто обсуждали — уже тогда в буклете СМК анализировались необходимость ледокольного обеспечения, возможное глобальное потепление. Поднимались вопросы недостаточной изученности восточной части СМП. Мы открыто об этом говорили. Спор партнеров АСМП, ГМК «Норильский никель» и Атомфлота, о ледокольных тарифах поразил наших европейских партнеров своей открытостью.

Г.Р.: А были какие-то практические пути взаимодействия?

В.Х.: «Рудовоз» норвежской компании «Чжуди Шиппинг» в 2010 году прошёл по СМП с 70 тыс. тонн руды. Посмотрите на сайт АСМП, и вы увидите фото участника конференции 2019 года и приветственный адрес генерального директора Феликса Чжуди, владельца шиппинг-бизнеса в пятом поколении, направленный в июне 2021 года в честь 20-летнего юбилея АСМП. Мы потом обсуждали с Феликсом возможность вступления в АСМП. Уверен, отношения с западными участниками пройдут перезагрузку после окончания СВО. Французские партнёры, круизная компания «ПОНАНТ», — Бруно Жобер открыто написал мне об этом в недавнем письме. Теперь вам понятно, почему мне было довольно просто начать эту работу по организации конференций, встреч, выездных заседаний АСМП.

Г.Р.: И всё-таки каким вам запомнился самый яркий момент взаимодействия АСМП и СМК?

В.Х.: Один — смешной, а другой — немного грустный момент. Нильс Андриассен, директор Института Севера из Анкориджа (Аляска), партнёр АСМП, приехал на встречу летом 2010 года в НИЦ «Курчатовский институт». И пришлось его... прятать в машине, чтобы провести сквозь проходную. Там с пропуском были какие-то сложности, и Нильс об этом весело рассказывал. В Рейкьявике, во время председательства США в Арктическом совете в 2012 году, я как представитель «Транс НАО шиппинг» был включён в группу AMATII (морской и авиатранспорт). Кстати, в 2017 году в Архангельске из рук Андриассена Артур Николаевич получил высшую арктическую американскую медаль имени Андерссона. Это высочайшая награда, которую получили премьер-министр Исландии и ещё 8 выдающихся исследователей Арктики.

Ну а грустная история случилась в 2006 году: срочный звонок посла Норвегии Ойвинда Нуршлеттена с просьбой решить вопрос по... браконьерству в территориальных водах Норвегии капитана судна «Электрон». Президент партнёрства СМП и вице-спикер Госдумы Чилингаров моментально приехал в норвежское посольство, и были предприняты все действия для прекращения неправовых действий. Уже позднее, во время поездки СМК вместе с Харальдом Соренсеном в Териберку, мы нашли капитана в кресле мэра, который был снят со своей работы по причине недоверия.

Г.Р.: Вы стали работать с партнёрами в 2019 году?

В.Х.: Это был год юбилея нашего президента Артура Николаевича Чилингарова, и на конференции была тёплая атмосфера. АСМП пригласила классного фотографа РИА Новости Владимира Трефилова, а чукотский танцор и певец своей песней «Увезу тебя я в тундру» дал мощный заряд успешному началу конференции.

Г.Р.: Вы говорите почти об идеальной картинке ЕС–РФ вплоть до 2014 года?

В.Х.: Мы не будем далеко уходить от темы СМП, я дам свой взгляд изнутри. Думаю, это будет полезным на фоне улучшения российско-американских отношений и, надеюсь, отношений с ЕС.

А многие темы остаются актуальными и сегодня. Мы вели переговоры о гармонизации таможенных отношений между ЕС и Россией. Очень непростые переговоры проходили на территории Первого контейнерного терминала в Питере. Двухдневные переговоры не дали положительного результата, в первую очередь из-за того, что у ЕС не было полного понимания вопросов таможенного оформления в России. По мнению Северо-Западной таможни, российский бизнес на тот период не был готов к выборочному оформлению контейнеров. Электронное декларирование ещё не было до конца готово. Нашим бельгийским партнёрам так и не удалось понять вопросы сурового климата и перепада температур на востоке нашей страны. Контрольные датчики на контейнере зачастую выходили из строя. Конечно, сказывалась разная бизнес-культура и уровень коррупции. Но часто случалось, что российские партнёры не принимали участия в бизнес-встречах, где европейские партнёры без них принимали важные решения. Представители ЕС просто проводили отдельные встречи без участия нашей страны. Но желание наращивать грузопотоки ЕС – Северо-Запад России было очень большим. Архангельский порт рассматривался как стратегический перевалочный пункт после реконструкции дороги М-8. Это, правда, уже выходило за рамки проекта «Северный морской коридор – Стратмос». Страны АТРФ становились всё более активными.

Г.Р.: После первой успешной конференции АСМП какие вы строили планы на будущее?

В.Х.: Новый 2020 год встречали с большим подъёмом. Встречи с послами и торгпредствами стран Арктического совета, Индией, Японией, Китаем стали носить регулярный характер.

Первым тормозом стала пандемия, но мы быстро перестроились на встречи в режиме ВКС. Мы обнаружили, что дистанционные встречи имеют свои преимущества, в первую очередь из-за экономии средств. В ходе выездного заседания АСМП в НАО мы параллельно провели встречу с морским атташе США Джеффом Радговски и представителями консульства США на Дальнем Востоке. Помощь Александра Игнатьева, чрезвычайного посла и главного редактора «Арктических ведомостей», и Виктора Чернова, руководителя Морспасслужбы, была очень значительной. Активно помогали партнёр АСМП Михаил Григорьев, руководитель компании «Гекон», член Научного совета СБ РФ, и профессор МГИМО Юлия Зворыкина – член Общественного совета при Минвостокразвития.

В уставе АСМП международное сотрудничество всегда играло значительную роль. Артур Николаевич был представителем Президента РФ по международным вопросам Арктики и Антарктики. Международное арктическое сотрудничество имеет очень важную практическую основу. Напомню, что 60% ледоколов СССР и России строила Финляндия. Технологии арктического бурения имеют только американцы и норвежцы. Причём в арктических программах этих стран чётко намечалась тенденция к сокращению энергетических проектов в Арктике. Мы же уделяли и будем уделять этому большое внимание по причине роста грузопотока по СМП, в первую очередь благодаря экспортным энергетическим грузам. Разве этих серьёзнейших вопросов в области энергетики, судостроения недостаточно, чтобы понять, насколько важным было и остаётся международное сотрудничество со странами Арктического совета и странами-наблюдателями?

Г.Р.: А сам статус СМП не вызывал у вас с иностранными партнёрами дискуссий?

В.Х.: Конечно, вопросы возникали. Они и дальше будут возникать. Соблюдение правил свободного мореплавания на СМП американцы считали основой. Но тут у нас были негласные союзники — канадцы, которые не считали эту теорию верной, когда между этими странами возникли дискуссии по проходу американцев по Северо-Западному проходу.

Г.Р.: Получается, всё равно соблюдение многих положений морского права в значительной степени зависело от международной обстановки?

В.Х.: Вы абсолютно правы. Сейчас мы начинаем возвращаться к рабочим отношениям с американцами, и я расскажу вам очень интересные моменты. Я уже говорил о переговорах с Джеффом Радговски, а потом и его преемником Грегори Кейсом, уже после начала СВО. Американцы задавали много вопросов по нашим ледоколам, арктической программе, экологии, ограничительным, по мнению американцев, правилам прохода по СМП. Мы задавали свои вопросы американцам, и ни на один арктический вопрос они не ответили. Точнее, они просили время, но потом вопросы оставались без ответа.

Г.Р.: Но я не вижу здесь ничего положительного. А были ли эпизоды полного взаимопонимания АСМП и американской стороны?

В.Х.: О, да, американцы подарили отличный виски на Новый 2020 и 2021 год. А если серьёзно, то сейчас впервые расскажу, на мой взгляд, трогательную историю. Я поздравил морского атташе США Радговски с Днём Победы в мае 2020 года. Рассказал и о помощи американского народа, ленд-лизе, который значительно ускорил нашу совместную победу. Мой дед, Илья Лысков, был директором Архангельского лесозавода № 4, который непосредственно принимал американские грузы для Красной армии. Меня искренне порадовало ответное тёплое письмо с поздравлением с Победой от морского атташе Радговски. Самое интересное, что дед Джеффа был именно тем человеком, который отвечал за погрузку продовольствия и боеприпасов в американском городе Портленде для отправки в Мурманск и Архангельск. Отношения между нашими странами при Байдене уже шли по наклонной, и я предложил опубликовать наши письма на сайте АСМП.

Джефф попросил паузу для согласования с послом Салливаном. Увы, к нашему разочарованию (я чувствовал, расстроен был и Джефф), посол не разрешил опубликовать это письмо. Сейчас иные времена, и можно разместить письмо ко дню 80-летия Победы в мае 2025 года. Думаю, было бы правильно направить его новому послу США в России. Мне кажется, сейчас такое важное письмо будет ярким подтверждением наших важных союзнических отношений в годы Второй мировой войны.

Г.Р.: Иногда мне кажется, АСМП излишне увлекается работой с иностранными партнёрами.

В.Х.: Позвольте с вами не согласиться, Галина Викторовна. Французская круизная компания «ПОНАНТ» вступила в АСМП и начала в 2021 году круизные рейсы по трассе СМП. Руководитель международного департамента компании «ПОНАНТ», партнёра АСМП, Бруно Жобер интересовался наилучшими маршрутами, возможностью приобрести вездеход для вылазки круизных туристов на трассе СМП. Как вице-президент по работе с партнёрами, я активно консультировался с МИДом, Николаем Корчуновым и Глебом Русецким по поводу 72 часов безвизового режима для круизных туристов и возможности создания для круизного туризма правил «одного окна». А взаимодействие с партнёрами АСМП — Архангельской областью, Таймыром, ЯНАО, Саха (Якутией), Чукоткой по развитию туризма, с производителем вездеходов в Нижнем Новгороде, с Морспасслужбой, ассоциацией КМНС, пограничной и таможенной службами РФ? Я видел большой интерес компании «НОВАТЭК» к мини-ледоколу компании «ПОНАНТ». Тогдашний руководитель «Атомфлота» Мустафа Кашка, руководитель порта Тикси Александр Чусовской и многие другие видели в этом небольшом проекте много интересного. Вы знаете, мы ведь открывали для себя и непростую конкурентную борьбу между норвежской круизной компанией «Хуртигрутен» и нашими французскими партнёрами. Я сейчас не помню всех деталей, но французы не получили право захода на Шпицберген, и им пришлось в балласте пройти до чукотского порта Певек, чтобы на Чукотке взять туристов и идти по трассе СМП до порта Корсаков. Вы видите, работа с иностранной компанией давала и российским партнёрам АСМП большие возможности для понимания совместной работы на трассе СМП.

Г.Р.: Хорошо, а были ещё примеры работы АСМП, которые так или иначе могли бы положительно повлиять на развитие отношений стран Арктического совета?

В.Х.: Не сомневайтесь, у меня таких примеров много. Финляндия активным образом включилась в предложение партнёров АСМП — Администрации НАО по строительству убойного пункта и возможности экспорта оленины в страны ЕС. Юрий Хатанзейский, вице-губернатор НАО, не только выступал на нашей конференции, но и активно готовился ко встрече делегации торгпредства Финляндии из Санкт-Петербурга. Прошлым летом — в июне 2024 года — делегация АСМП посетила Балтийский завод, и у меня нет сомнений, что финские партнёры тоже бы к нам присоединились. Государственная финская ледокольная компания «Арктиа Шиппинг» была готова вернуться в число партнёров АСМП.

Г.Р.: А что с международным сотрудничеством происходит сегодня? Вы хотите сказать, что сегодня есть у АСМП хоть один положительный момент?

В.Х.: Мы в АСМП оптимисты и всегда говорили, что Украина — не Арктика. Это, кстати, впервые Нильс Андриассен написал мне сразу после начала СВО. Александр Вылегжанин, наш большой друг, профессор МГИМО, тоже говорил на наших конференциях о времени компромиссов, несмотря на вьетнамскую, ливийскую и иракскую войны. СССР и Россия никогда не смешивали арктическое сотрудничество с локальными войнами и конфликтами.

Г.Р.: Вы согласны, что у России сегодня безоговорочное лидерство в освоении Арктики, развитии ледокольного флота?

В.Х.: Конечно, Россия имеет безоговорочное лидирующее положение. Мы, кстати, были лидерами и в космосе, но сегодня имеем и много вопросов по развитию освоения космоса. Россия – безусловный лидер по количеству ледокольного флота. Но сегодня одной стране трудно удержать лидерство по всем направлениям в Арктике. Вот смотрите, совсем недавно, в июле 2024 года, Канада, Финляндия и Соединённые Штаты подписали соглашение (ICE) о совместной разработке и строительстве ледоколов. В случае объединения сил у меня мало сомнений, что эти страны, имеющие почти 30% мирового ВВП и огромный опыт строительства ледоколов, смогут быстро наверстать отставание. А Китай, который тоже осуществляет амбициозную задачу строительства новых ледоколов? Причём уже неоднократно без всякого предупреждения китайцы успешно на своем ледоколе преодолевали трассу СМП.

Г.Р.: Нынешнее резкое потепление российско-американских отношений, как вы думаете, положительно скажется на развитии Арктики?

В.Х.: Это потепление началось совсем недавно. Конечно, всё это внушает надежду, что американцы — ведущая мировая держава — возьмут долгосрочный курс на сближение с Россией, прекращение СВО, и мы вернёмся к общим интересам, в том числе и в Арктике. Пока действия Трампа носят сумбурный характер, и арктические требования соседям-канадцам стать 51-м штатом, а Гренландии уйти под юрисдикцию Штатов, выглядят скорее угрозой.

Г.Р.: А как вы и партнёры АСМП думаете — в Арктике нужны перемены?

В.Х.: Перемены и сотрудничество очень важны и востребованы. Смотрите, вопросы рыболовства, экологии, малочисленных народов, науки никуда не ушли. Глобальное потепление продолжается. Норвегия до мая 2025 года председательствует в Арктическом совете, и, к сожалению, совместных действий совсем немного.

Арктическое сотрудничество сохранилось — те же учения служб спасения, научные контакты. Можно привести пример взаимодействия компании «Арктикуголь» с властями Шпицбергена и губернией Финнмарк. Я не знаю всех деталей, всё-таки АСМП занимается партнёрскими отношениями в Арктической зоне РФ и международным сотрудничеством в Арктике, которое непосредственно касается наших партнёров.

Г.Р.: Вы хотите сказать, что и в прошлом году это сотрудничество продолжалось?

В.Х.: Да, это сотрудничество продолжалось, но реальных шагов удалось сделать немного. В феврале АСМП получила приглашение от Кристофера Смита, организатора 7-го Арктического форума в штаб-квартире Арктического совета в норвежском Тромсё, который был запланирован на 10–12 апреля 2024 года. На Совете АСМП мы решили поехать на конференцию, правда, там вопросы визы усложнились, и партнёры АСМП готовы были выступить онлайн. К делегации планировал присоединиться нынешний посол РФ в Норвегии Николай Корчунов, партнёры АСМП Михаил Григорьев, Юрий Петров, представители КМНС, науки. Это был бы прорыв, донесение позиции России о работе в Арктике. Но форум в Норвегии был перенесён по срокам, а потом и вовсе отменён. Мы планировали выступление в рабочей группе Арктического совета в Тромсё в конце ноября – начале декабря прошлого года и написали письмо старшему арктическому должностному лицу Норвегии, спикеру наших конференций Сулвейг Россебю. Ответа не получили. Норвежский друг со времён моей работы в администрации НАО Дитер Шауберт помогал, чем мог, но, видимо, тезис «Украина не Арктика» видится в Норвегии иначе. При поддержке наших партнёров из ВОИР прошла встреча с морским атташе Южной Кореи Чжун Чже Хо, который принимал участие на Дне флага на ледоколе «Красин» в Санкт-Петербурге в марте прошлого года. Мы пригласили нового морского атташе Японии Хоримото Рю принять участие в фотовыставке в честь столетия торгового флота России. Во время встречи секретарь экономического отдела посольства Японии и переводчик Тачи Оно только после долгих моих объяснений перевёл наконец всем нам понятные слова «зелёная улица». Выстраивание этой «зелёной улицы» в международных отношениях было и будет делом непростым, но, поверьте мне, остаётся для АСМП и наших партнёров очень важным делом.

Г.Р.: Прошлый год стал годом большой утраты для Ассоциации «Северный морской путь». Не стало Артура Чилингарова — бессменного лидера, президента Ассоциации СМП.

В.Х.: Конечно, это большая утрата. «Арктический патриарх» Артур Чилингаров и его заместитель Владимир Михайличенко были отцами-основателями АСМП, которой в следующем году, в июне 2026-го, исполнится 25 лет. И Артура Николаевича, и Владимира Владимировича очень не хватает на капитанском мостике. Но время неумолимо, а Северный морской путь, Арктика остаются очень интересными и важными темами. В уставе АСМП, зарегистрированном в Минюсте РФ, заложены огромные возможности помочь нашему отечеству развивать Арктику, координировать усилия партнёров, направлять резолюции после наших конференций и выездных заседаний, озвучивать нашу позицию в федеральных и региональных СМИ, российских и зарубежных университетах, привлекать новых партнёров, развивать международное сотрудничество и бизнес-проекты. Я много раз слышал, что АСМП жива, пока работал неистовый Артур, обладавший обалденной харизмой и узнаваемостью во всём мире. А сколько добрых слов мы получили в адрес ушедшего Владимира Михайличенко от наших российских, шведских, финских друзей!

Г.Р.: Вы хотите сказать, что АСМП и дальше будет продолжать успешно работать?

В.Х.: Я думаю, это было бы лучшей памятью о почётных полярниках Чилингарове и Михайличенко. Они создавали АСМП в те времена, когда Северный морской путь, казалось, никому не нужен. Сейчас мы не знаем, на какое мероприятие по Арктике успеть. Спасибо ГК «Росатом» и Сергею Смирнову, руководителю ассоциации «Созвездие», за интересную конференцию в августе прошлого года в Архангельске, которую мы совместили с выездной российско-китайской встречей АСМП. Мы благодарны Тамаре Мордасовой, руководителю Межрегионального партнёрства (МРПА), за приглашение на X научно-практическую конференцию по развитию Дальнего Востока и Арктики; мурманскому губернатору Андрею Чибису за приглашение в Мурманск на конференцию «Арктика — территория диалога» в конце марта, которую мы планируем совместить с нашим выездным заседанием. Причём посещение завода по производству ВЛС нашего партнёра — компании «Управление перспективных технологий», офиса «Атомфлота», Мурманского морского порта и пограничного управления по Западному арктическому району станет очень важным и полезным для наших партнёров.

Взаимодействие с «Росатомом» остаётся нашим приоритетом. В августе прошлого года у меня была возможность задать вопрос спецпредставителю «Росатома» Владимиру Панову в Архангельске по арктической авиации и губернатору Александру Цыбульскому по развитию международного сотрудничества. Ответы были очень интересными, хотя многие практические арктические темы благодаря нашим партнёрам — Валерию Шелковникову и Юрию Петрову, руководителю омской компании «Авиаремонт», звучат всё настойчивее. Жители Арктики хотят вернуться к надёжным устойчивым транспортным решениям связи с Большой землёй, и убогое состояние авиации в Арктике, по мнению руководителя «Движения "Аэронавигация без границ"» Шелковникова и руководителя проекта «Русская Арктика» Петрова, требует немедленного решения. Неутомимый Юрий Чашков, наш партнёр из ВОИР и лучший изобретатель 2018 года, выступая на наших конференциях, тоже хочет получить чёткий ответ — нужна ли в конце концов ледокольная приставка «ПОМОР ВОИР» для продления зимней навигации на наших бесчисленных реках?

2023 и 2024 годы стали годами вступления в АСМП компаний «НОВАТЭК», «Авиаремонт», а также Магаданской области и Республики Карелия. АСМП — небюджетная организация, и если партнёры решат, что работа нужна им, мы будем дальше жить и работать. У нас нет больших финансовых амбиций, но мы видим важность совместной работы с нашими партнёрами в координации помощи развитию АЗРФ и Северного морского пути.

Немногочисленный состав ассоциации мобилен, профессионален и патриотичен. Нам есть над чем работать. В этом году мы продолжим участие в рабочей группе ТПП РФ по мерам поддержки инвестиций и инноваций в проектах промышленно-технологического развития, в том числе и в АЗРФ, по приглашению члена комиссии Светланы Торцевой. Тема развития производства в Арктике станет наиважнейшей, и мы благодарны Александру Торцеву, генеральному директору Института развития Арктики, за активное обсуждение развития производства в АЗРФ на наших конференциях.

Мы будем ежеквартально проводить Совет АСМП и выездные встречи. Игорь Борисович Гапешко, гендиректор «Транзас навигатора», словно угадал мои мысли, когда попросил об этом на встрече во время «Транспортной недели» в ноябре 2024 года.

Г.Р.: Вы представили довольно оптимистичную картину. А какие сложности ждут Вас и АСМП?

В.Х.: Северный морской путь и Арктика таят в себе много тайн и загадок. Я почти ничего не сказал в интервью о важности Севморпути. Но эти материалы можно найти на нашем сайте или прочитать у наших информационных партнёров. На конференции АСМП в октябре 2024 года заместителем генерального директора Гидрографического предприятия Андреем Олейниковым была озвучена весьма любопытная цифра: только 15 % Севморпути по-настоящему глубоко изучено, так что работы хватит всем.

Мы ожидаем вступления в 2025 году новых партнёров — Онежского ССЗ, Жатайской судоверфи, китайской компании Баоксин (Далянь). Мы, конечно, считаем своей стратегической задачей присоединение к АСМП районов и территорий АЗРФ, включая Республику Коми, Вологодскую область. А энергетический проект «Восток Ойл» и уже действующий Варандейский терминал тоже были бы нашими желанными партнёрами. АСМП должна доказать свою значимость встречами, решением вопросов наших партнёров, совместными резолюциями в профильные министерства Правительства РФ. Наш формат мероприятий уже давно стал комбинированным: личное участие и ВКС. Но мы видим, что ВКС далеко не всегда лучшее решение для понимания многих вопросов. Многие вопросы требуют личного участия. И это всякий раз нужно доказывать, привлекая личное участие интересных партнёров.

Мы явно должны прибавить в работе с портами СМП, и участие «Росморпорта-Архангельск» во время встречи в честь 90-летия СМП стало хорошим началом в этой работе. Только что создано Арктическое подразделение ФГУП «Росморпорт», и нам предстоит установить с ним рабочие контакты.

Многие материалы можно прочитать на нашем сайте, который тоже будет активно наполняться новыми материалами при помощи наших партнёров — журнала «Арктические ведомости», ИА «Руснорд», газеты «Нарьяна Вындер», а также участия АСМП в программах ОТР и Радио России, в лекционной работе. Всё это успешно реализовывалось в 2024 году и будет успешно продолжаться в 2025 году.

Мне нужно сказать огромное спасибо нашему новому партнёру ВОИР, АО «УПТ» и их руководителям — Антону Ищенко и Алексею Стрельченко, за поддержку в проведении наших мероприятий и конференций. Без поддержки проректора ГУМРФ имени адмирала Макарова Елены Смягликовой наши выездные встречи в Архангельске и Санкт-Петербурге просто были бы невозможны.

Мы не всегда выдерживали свой график и планы мероприятий, и наши партнёры знают об этом. Знаем об этом и мы, и будем добиваться «чилингаровской» дисциплины и порядка, в котором не место разгильдяйству и неорганизованности. Нам значительно нужно прибавить в работе в соцсетях, и здесь работы непочатый край.

Тема транспортного коридора «Север-Юг» имеет огромные перспективы, и мы рассчитываем, что реки, прилегающие к СМП, дадут значительный прирост грузопотока. Эта тема совсем не далека от темы развития СМП как важнейшей транспортной артерии России в XXI веке.

Работа АСМП в Межсибирском соглашении и ассоциации ФАКСТ будет продолжена, и нам нужно активнее включать партнёров АСМП в эту работу. Мы много говорили о международном сотрудничестве. В новой геополитической обстановке международная составляющая АСМП не должна замыкаться только на странах Арктического совета. К нам поступают предложения о сотрудничестве от стран БРИКС, Африканского континента, Индии, стран ЕАЭС — Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Для меня было большой честью принимать в июне 2024 года выпускные экзамены по международному праву в МГИМО по приглашению ведущего российского эксперта по морскому праву и спикера наших конференций профессора Вылегжанина.

Г.Р.: Спикеры ваших конференций обычно представляют партнёров АСМП, или вы практикуете приглашение других докладчиков?

В.Х.: Основной критерий здесь — умение наших партнёров и наблюдателей выступить по интересной теме. Вы можете сами убедиться в этом, получив запись конференций с докладами наших спикеров. Я с большим удовольствием назову их имена. Это Александр Игнатьев — чрезвычайный и полномочный посол; экс-руководитель Администрации СМП Николай Монько; Сергей Зыбко — генеральный директор ФГУП «Главсевморпуть»; профессор Василий Богоявленский — ведущий российский эксперт по арктическим энергетическим проектам; Сергей Бресткин — руководитель лаборатории ледовых прогнозов ААНИИ; Слава Карпов — генеральный директор «Инет корпорэйшн» (Канада); Александр Фролов — помощник президента НИЦ «Курчатовский институт»; Евгений Амбросов — заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» и его заместитель Андрей Поздняков; Семён Коркин — замминистра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия); Владимир Майзус — директор Онежского ССЗ; Елена Климчук — генеральный директор Корпорации развития Карелии; Александр Андреев и Виктор Петрусевич — начальник отдела безопасности мореплавания ПАО «Совкомфлот»; Андрей Теницкий — советник генерального директора «Атомфлота»; Александр Король — первый заместитель генерального директора Нарьян-Марского авиаотряда; Александр Буянов — заместитель генерального директора ЦНИИМФ; Павел Хлюпин — заместитель начальника отдела перспективных таможенных технологий Федеральной таможенной службы. Особо выделю блестящие выступления Михаила Григорьева, доклады которого о развитии СМП всегда с нетерпением ждут участники наших конференций. Вручение дипломов спикерам стало доброй традицией, и эта практика будет продолжена. Мы приглашали выступить Вячеслава Рукшу — руководителя дирекции СМП, а также спецпредставителя Госкорпорации «Росатом» Владимира Панова, прекрасно понимая при этом, что её структурные подразделения уже не раз выступали у нас. Кстати, новые буклеты АСМП с фото всех наших партнёров должны обязательно быть представлены к следующей нашей конференции.

Г.Р.: А какие главные события ждут АСМП в ближайшее время?

В.Х.: Нас ждут перемены. 12 марта АСМП проводит Общее собрание, и я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента АСМП. У партнёров есть возможность выдвигать альтернативного кандидата. Многие партнёры меня поддержали в требовании о проведении собрания, указав именно мою кандидатуру. Мы изберём новый состав Совета, который должен стать локомотивом развития ассоциации.

Г.Р.: Владимир Галактионович, а вы сами верите в успех АСМП?

В.Х.: Если думать иначе, успех не придёт. Думаю, что имея в своих рядах таких надёжных и долговременных партнёров, как Северное и Дальневосточное морские пароходства, ЦНИИМФ, Нарьян-Марский авиаотряд, Кольская ГМК, Ленское объединенное речное пароходство, территории АЗРФ, да и всех наших остальных партнёров, мы справимся.

Г.Р.: Нам стало известно о вашем юбилее, и мы искренне поздравляем вас!

В.Х.: Спасибо, Галина Викторовна. 2 марта у меня действительно был юбилей. Прекрасная половина не всегда любит называть свой возраст, а мне скрывать нечего. Мне исполнилось 70 лет, и я надеюсь, что сумею и дальше вести АСМП по дороге, проторенной почётными полярниками Чилингаровым и Михайличенко. Я сам северянин, прожил в Архангельске и Нарьян-Маре более 40 лет. Север — моя жизнь и судьба, и я с большим оптимизмом смотрю на будущее АСМП.

Г.Р.: У меня есть предложение — давайте через полгода снова проведём интервью.

В.Х.: Через полгода, наверное, рановато, а через год, я думаю, и мне, и журналу «Арктические ведомости», и читателям сайта АСМП будет интересно узнать, как живёт и работает АСМП.

Г.Р.: Договорились. Спасибо вам за интервью, желаю вам крепкого здоровья и удачи! С юбилеем вас, Владимир Галактионович!

P.S. 12 марта Владимир Харлов большинством голосов был избран президентом АСМП.