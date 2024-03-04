Уроженец Архангельска принимал выпускные экзамены у студентов МГИМО

Вице-президент АСМП Владимир Харлов, он же главный наблюдатель за политической повесткой от ИА RUSNORD, председательствовал в экзаменационной комиссии выпускников по международному экономическому праву. Представляем его рассказ:

- По приглашению МГИМО МИД РФ ассоциация Северный морской путь председательствовала в экзаменационной комиссии выпускников по международному экономическому праву.

Давние связи с МИД РФ и "кузницей кадров" МГИМО сложились сразу же после прихода нового руководства ассоциации по координации и использованию Северного морского пути (АСМП) в октябре 2019 года. И Посол по особым поручениям Николай Корчунов, и ведущий эксперт по морскому праву профессор Александр Вылегжагин стали постоянными участниками наших конференций.

Их выступления задавали и задают тон всей международной стратегии АСМП, работе с нашими партнерами из Big Arctic 8 - странами арктического Совета и странами - наблюдателями этой ведущей международной организации, созданной в столице Канады в Оттаве в сентябре 1996 года. Президент Владимир Путин в своем недавнем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) снова подтвердил: "В Арктику, на Северный морской путь - все флаги в гости к нам". Вне зависимости от статуса, на который мир оказался разделенным после начала СВО. Я хорошо помню яркое первое выступление профессора МГИМО Александра Вылегжанинана на конференции АСМП в ПАО "Совкомфлот" в присутствии наших партнеров из США, Норвегии, Канады, Финляндии, Исландии, Швеции, Франции, Японии, Китая, партнеров из Арктической зоны страны от Мурманска до Чукотки. "Советский Союз, а позднее и Российская, Федерация никогда не связывали международное сотрудничество в Арктике и Антарктике с локальными войнами и конфликтами", - еще и еще раз повторял в своем докладе профессор Вылегжанин на нашей конференции 31 октября 2019 г. Иностранные гости "согласительно" кивали в ответ.

СВО стала испытанием на прочность наших давних отношений и, увы, испытание на прочность этих отношений не прошло. Арктический Совет уже в марте 2022 года заявил о неучастии стран Арктического Совета во всех мероприятиях, которые проводила Россия, как страна председатель Арктического Совета в 2021-2023 гг. Стали "трещать по швам" многие долговременные совместные программы, а слова об Арктической дружбе и добрососедстве сменились бесконечными санкциями, ограничениями, запретами и даже угрозами и прямыми поставками оружия.

Россия вышла из многих международных организаций, соглашений, которым мы, северяне, искренне радовались после окончания холодной войны в начале 90-х прошлого столетия. Вопросы приграничного сотрудничества, виза выходного дня, безвизовое пребывание "круизных" туристов на трассе Северного морского пути 72 часа, всяческая поддержка французского партнера АСМП компании ПОНАНТ одного из ведущих мировых круизных компаний вселили радость и оптимизм. Мир разделился на дружественные и не дружественные страны сразу же после 24 февраля 2024 года. И голос Вашингтона оказался громче для всех наших Арктических партнеров, чем голос разума и логики. И вовсе не сила США, а, по моему глубокому убеждению, российский международный голос оказался не громким, а зачастую и совсем не убедительным. Мне до сих пор никто не смог привести убедительные аргументы недавнего выхода России из организации Баренц-регион, которая была создана в моем родном городе Архангельске в 1993 году.

Довольно о прошлом. Мне было чрезвычайно интересно председательствовать в комиссии Альма Матер, которая кует кадры для нашего МИДа, иных международных организаций, работающих за рубежом. Коллеги предоставили мне полную свободу слова и принимать устный магистерский экзамен, и в такой обстановке было легко и очень интересно. Выпускники отвечали на вопросы по билетам спокойно, логично, обстоятельно.

Мне повезло. Мария Киль отвечала о международных договорных отношениях России в Арктике и Антарктике, на Северном морском пути, а Владиславу выпало отвечать на вопросы по правовому статусу Шпицбергена и коммерческих договорах российской компании "Арктикуголь" с норвежской стороной. Все эти вопросы мы не раз обсуждали на наших конференциях и мне было очень интересно услышать мнение "птенцов Горчакова" - нашего знаменитого канцлера, бюст которого по праву украшает кафедру международного права МГИМО.

4-часовой экзамен пролетел незаметно. Выпускники волновались, а мы, преподаватели старались создать благожелательную обстановку. Ведь совсем скоро молодым ребятам предстоит отстаивать интересы нашей страны по всему миру.

Мне, как председателю комиссии, доверили зачитать результаты экзамена и я сделал это с удовольствием. "Преподы" Александр Николаевич Вылегжанин, Дмитрий Константинович Лабин, Михаил Николаевич Лысенко научили студентов главному - самостоятельно добывать знания и логически, последовательно использовать эти знания для анализа текущей международной обстановки, составлять те или иные правовые международные договоры. Всегда есть место и для улучшения результатов и знаний студентов.

Совершенно очевидно, что встречи студентов международного права с партнерами АСМП должны стать регулярными. Уверен, что партнеры АСМП Евгений Амбросов, заместитель Председателя ПАО НОВАТЭК, действующий Председатель Экономического Совета Big Arctic 8, Юрий Сычев заместитель гендиректора Арктикуголь, Михаил Григорьев, директор компании «Гекон», член научного Совета СБ РФ смогут существенно улучшить знания студентов, да и преподавателей ведущего международного института России. Впереди у молодых дипломатов, экономистов и правоведов - международников целая жизнь, и я искренне желаю от имени АСМП выпускникам МГИМО всего самого доброго. Ибо только Доброта и Красота, повторюсь вслед за великим русским писателем Достоевским, спасет мир в наше сумасшедшее время.