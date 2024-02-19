Северный морской путь: в условиях санкций жить, а не выживать

3 апреля 2024 года ассоциация по координации и использования Северного морского пути (АСМП) провела расширенный совет с участием ключевых партнеров, работающих на Северном морском пути и Арктической зоне нашей страны. Это был едва ли не самый большой сбор партнеров, наблюдателей, друзей АСМП помимо наших конференций. И повод для подобного сбора нашелся вполне разумный. На Арктическом дворе время усиливающихся санкций и умная консолидация «всей королевской рати» СМП была вполне уместной.

После поднятия Андреевского флага на ветеране-ледоколе Святогор Красин в Питере наступило время новой важной встречи. Главный докладчик, партнер АСМП, Михаил Григорьев, директор консультационной компании «Гекон», член научного Совета СБ в коротком, но емком выступлении высветил главные итоги СМП в 2023 году.

Да, «план» по грузообороту выполнен на 77 процентов и составил 36,1 млн т. Но была ли нужда планировать то, что изначально было недостижимым? Михаил Николаевич блестяще ответил и на вопрос, волнующих всех, кто интересуется арктическим вопросом — а что дальше? Президент уже ответил на этот вопрос 29 февраля в Послании Федеральному собранию, поставив задачу преодоления технологической отсталости.

Важным поводом встречи стал вопрос экспорта ресурсов на СМП, который составляет около 80 процентов от всего грузопотока на СМП. Давно так активно и интересно, и профессионально не обсуждалась тема развития Арктических нефтегазовых проектов. В обсуждение активно «включился» один из ведущих исследователей Василий Богоявленский, заместитель директора по науке НИУ имени Губкина.

И все-таки технологическая составляющая в этой теме была не главной. Схема найти-добыть-перевезти-реализовать в нынешнее время, как никогда подвергается на санкционную пригодность. И если проект «Арктик СПГ» однозначно обречен на успех, то, по мнению партнеров и экспертов АСМП, у проекта «Восток Ойл» значительно более сложная судьба.

Начиная с геологии и сроков освоения, есть много вопросов. И дай бог, оператор проекта компания Роснефть найдет технологические, логистические и коммерческие решения.

(фото с https://www.secuteck.ru)