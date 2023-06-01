АСМП прощается с Михаилом Николаевым

4 августа 2023 года ушел из жизни первый президент Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев. Экс-руководителю РСЯ Николаеву было 85 лет и якутский лидер прошел многие ступени государственной работы от главного врача до руководителя республики.

Наверное, немного региональных северных лидеров, которые бы так твердо отстаивали интересы северян. Михаил Ефимович не верил, что вахтовый метод сможет принести Российскому Северу успешное развитие. Вот почему Николаев настоял на принятие немыслимой в ту пору 2 процентной ипотеки.

Уже в конце 90-х якутский лидер говорил о северном завозе, как хорошо организованном процессе, который должен быть оформлен как закон. Уж больно часто приходилось фактически в авральном порядке завозить товары длительного пользования. И в первую очередь из-за несвоевременных платежей и отсутствия координированной работы всех служб, отвечающих за северный завоз. Михаил Ефимович внимательно следил за принятием нового федерального закона о северном завозе. Новый долгожданный закон был подписан Президентом России 4 августа - в день ухода регионального лидера. Вот и не верь после этого, что «небеса нами правят».

К концу 90-х прошлого столетия грузопоток на Северном морском пути упал до минимального уровня - 700 тысяч тонн. Уже поговаривали об отказе транспортировки наших ресурсов Северным морским путем, как дело опасное, дорогостоящее и не имеющее перспективы. Так думали многие, но не руководитель РСЯ Николаев, который без устали выступал в Москве, Арктических регионах, Арктическом совете о важности развития и обустройства СМП.

2001 год стал годом создания ассоциации СМП и наряду с Артуром Чилингаровым Михаил Николаев принял в создании АСМП самое активное участие. Именно Чилингаров и Николаев внесли неоценимый вклад в создании организации, которая и сегодня благодарит своего первого вице-президента за активную созидательную работу. И скорбит вместе с якутским народом.

Ассоциация Севморпуть будет работать, не покладая рук наших, Михаил Ефимович, чтобы СМП стал безопасной круглогодичной морской артерией. При содействии координационного и морского операторов, которые определены законом о северном завозе.

Спите спокойно, Михаил Ефимович, ваши мечты о процветающей Республике Саха-Якутия и России непременно сбудутся.