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Депутаты АрхГорДумы попробовали вкус свежевыпеченного хлеба

Во вторник, 25 февраля, состоялась рабочая поездка депутатов городской Думы на легендарное народное предприятие «Архангельскхлеб». Оно является одним из старейших в Архангельской области, ведя свою историю с 1932 года. Сегодня здесь ежедневно выпускается более 250 наименований продукции, которая поставляется по всему региону.

📝На предприятии побывали члены депутатской комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики во главе с её председателем Александром Гурьевым вместе с председателем городской Думы Иваном Воронцовым. Главная задача – посмотреть, как чувствует себя хлебокомбинат в свете роста производственных издержек, обсудить грядущий рост тарифов и работу предприятия с муниципальными учреждениями. Как уточнил Александр Евгеньевич, с поездки на это производство началась активная фаза работы комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики в 2025 году.

Депутатам показали весь производственный цикл работы предприятия, а также всевозможные цеха, где готовится к выпуску свежая продукция.

- Наше предприятие состоявшееся, со своими традициями и технологиями, которые оттачивались десятилетиями. Мы нацелены на выпуск качественного хлеба, – отметила генеральный директор ЗАО НП «Архангельскхлеб» Светлана Лапшина. – Вопрос ценообразования в отрасли непростой – хороший хлеб в принципе не может быть дешёвым. Нельзя недооценивать труд хлеборобов, мукомолов, хлебопёков. Производство очень трудоёмкое, чтобы испечь буханку дарницкого требуется 11-12 часов. И это без учёта времени, которое требуется на выращивание закваски. Безусловно, мы стараемся сдерживать цены и повышаем их только если это экономически обосновано.

Сегодня на предприятии работают 450 человек, обеспечивая весь город стратегически важной продукцией.

«Важно отметить, что «Архангельскхлеб» – народное предприятие, то есть каждый его работник является акционером, – подчеркнул председатель депутатской комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики Александр Гурьев. – Во время посещения предприятия мы оценили высокую технологичность производства, современное оборудование. На «Архангельскхлебе» есть своя лаборатория, где ежедневно ведётся строгий физико-химический и бактериологический контроль как сырья, так и готовой продукции».

Под большим впечатлением от производства осталась и депутат Архангельской городской Думы Ксения Корюкина.

«На таком предприятии я впервые. Нам удалось посетить все цеха, побывать в самом сердце производства хлеба и своими глазами увидеть, как формируется закваска. Очень рады, что «Архангельскхлеб» расширяет свою линейку продукции, выпуская не только хлебобулочные изделия, но и кондитерские — тот же мармелад, который стал одним из брендов нашего города», - рассказала Ксения Сергеевна.

В свою очередь, председатель городской Думы Иван Воронцов поблагодарил предприятие за вклад в город, его туристическую привлекательность.

«Не секрет, что продукция «Архангельскхлеба» пользуется популярностью не только у горожан, но и у туристов. Её распробовали и представители иностранных делегаций. А в прошлом году благодаря вам на полках магазинов появились козули, приуроченные к юбилею Архангельска», — уточнил Иван Александрович.

(фото Анастасии Незговоровой)


26 февраль 09:42 | : Горячая тема / Экономика

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