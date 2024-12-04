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«Дорожные бесы» на васьковской дороге продолжают собирать свой «урожай»

Днём 31 января произошла очередная авария с участием «васьковских бесов» на ставшим уже знаменитым в области «заколдованным» участке дороги на Васьково.

 В 14 30 упал в кювет, съехав с дороги, автомобиль «Солярис» Хёндай одного из жителей п. Васьково - Владимира К.

 Как утверждает пострадавший, слава богу, сам он не пострадал, даже ни царапины, только сам автомобиль, во время проезда в этом месте, внезапно, перед автомобилем появился «тёмный человек в капюшоне». 

 С тем , чтобы избежать наезда, Владимир сделал резкий манёвр,   и автомобиль «понесло». Он стал неуправляемым и его вынесло с дороги -  полетел в кювет, там перевернулся на крышу, врезался в дерево. Водителю удалось выбраться самостоятельно.

Интересен факт, что автомобиль слетел с дороги именно в том же месте, где два месяца назад упала в кювет молодая женщина из Васьково, только по другую сторону дороги.

Жители посёлка , работники аэропорта «Васьково», да и дачники существующих там СНТ не могут понять за какие «грехи» на них сошла такая напасть. 

Настроенные наиболее радикально , говорят, что глава Приморского округа - госпожа Рудкина просто обязана провести там молебен по изгнанию «бесов», пригласить батюшку, полить дорогу освещённой водой. 

Люди с более практическим складом ума предлагают другое решение этой проблемы - надо властям округа вместе с «Архавтодором» изменить статус этой дороги. Она довольно загружена, имеет стратегическое значение - это дорога в аэропорт, куда летает и санитарная авиация, жители посёлка в большинстве своем работают в городе, куда ездят ежедневно, а так же дачники, их без малого около 5 000. 

Дорога чистится зимой без применения химических ингредиентов, только иногда посыпается песком после чистки от снега. Поэтому в период оттепели представляет из себя сплошной каток, где никакие шины с шипами не спасают. Любой резкий манёвр может привести к заносу и аварии. 

Если посмотреть на состояние дороги в Малые Карелы , а это тоже Приморский округ,  она хотя и очень узкая, но совсем не скользкая. Аварийность низкая. 

Мы будем следить и дальше, что будет происходить на этом «заколдованном» месте в Архангельской области и когда  власти Приморского округа начнут принимать хоть какие то меры против этого нашествия «дорожных бесов». 

Или дождёмся ещё очередного происшествия ? 

 А может уже пора вмешаться областным властям, если проблема на местном уровне не решается?

Михаил Скоморохов 

04 февраль 10:00 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

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