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У аэропорта Васьково на дороге погиб пожилой мужчина

11 января около 16:50 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 5-ом километре автодороги «Подъезд к аэропорту Васьково». По имеющимся данным, 36-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Hyundai, совершил наезд на пешехода. 86-летний архангелогородец переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями.

Сотрудники полиции напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости внимательно относиться к ситуации на дорогах.

Автомобилистам следует выбирать правильную модель поведения на дороге и вести машину со скоростью, не превышающей установленное ограничение, учитывая интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и погодные условия.

Пешеходам, особенно вне населённых пунктов, необходимо использовать световозвращающие элементы. При переходе дороги в обязательном порядке необходимо убедиться, что водитель его видит и переход будет для него безопасен.

12 январь 11:36 | : Происшествия

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