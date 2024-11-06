Александр Олешко выступит на открытии кинофестиваля в Архангельске

С 5 по 8 декабря Архангельск и Архангельская область станут центром культурной жизни благодаря VIII Международному кинофестивалю Arctic open. Фестиваль входит в социокультурный проект «КиноАрхипелаг», реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области и Министерства культуры региона. Соорганизатором выступает Северный (Арктический) федеральный университет.

Торжественное открытие состоится 5 декабря в 18:30 в Архангельском театре драмы имени М. В. Ломоносова.

Церемония открытия: арктическая дорожка и уникальная концепция

Фестиваль начнётся с традиционной арктической дорожки, по которой пройдут актёры, режиссёры, продюсеры, члены жюри и участники программ. Со сцены театра зрителей поприветствуют организаторы кинофорума, которые представят конкурсантов, членов жюри и основные события фестиваля.

Особое внимание уделят победителям виртуального киноквеста «Создай своё кино. Семья Севера» и участникам питчинга детских мультстудий из Арктической зоны РФ. Их наградят призами от спонсоров и партнёров фестиваля.

Режиссёр-постановщик церемонии открытия Елена Резицкая отметила:

«Мы традиционно стараемся заложить в идею церемонии концепцию, отражающую весь кинофорум. В этом году решили заявить, что Архангельск — это город ангелов. А главной темой открытия станет образ архипелага: скопления островов, где каждый — это отдельная вселенная, отдельная жизнь. Символическая цифра восемь, которая означает бесконечность, подчёркивает богатство творческих идей и разнообразие участников. Фестиваль объединяет бесконечное количество талантливых людей из мира кино, и все они найдут общий язык на нашей площадке».

Гость вечера: Александр Олешко

Во второй части вечера состоится творческая встреча с заслуженным артистом России Александром Олешко. Актёр, певец, телеведущий и конферансье известен своей многогранностью и творческой энергией. В багаже Олешко — более 80 киноработ, 30 телевизионных проектов и множество театральных постановок.

Концерт, который Александр Олешко дарит северянам и участникам кинофестиваля, артист назвал «Настройте Настроение». В программе истории из жизни актера, песни советского времени и новинки. Актёрские байки, пародии, истории от знаменитого артиста – уникальная программа, которая обещает вдохновить каждого.

Arctic open: территория вдохновения и сотрудничества

Международный кинофестиваль Arctic open не ограничивается только показами фильмов. Его программа включает образовательные мероприятия, питчинги, творческие встречи и культурные события. Архангельский театр драмы, выступающий партнёром церемоний открытия и закрытия, станет эпицентром творческой жизни фестиваля.

Билеты на церемонию открытия и встречу с Александром Олешко доступны в кассах театра и онлайн по ссылке https://arhdrama.culture29.ru/afisha/tickets/dekabr-2024/7870/?date_key=0

Не упустите возможность стать частью масштабного события, которое объединяет таланты, идеи и уникальную атмосферу Арктики!