Провокация на дорогах Архангельска – амбиции, «красные корочки» и «маленькие» люди

18 ноября сего года на Московском проспекте в городе Архангельске случилось заурядное происшествие – столкнулись два автомобиля, микроавтобус «Мерседес - спринтер» и «Рено Каптюр». По итогам этой «встречи» у легковушки случились повреждения в виде помятого бампера, крыла и разбитой фары, автобус не пострадал

Свидетели со стороны микроавтобуса, готовые подтвердить под присягой, что легковушка на дороге вела себя неадекватно, «обиделась» на приоритетность движения микроавтобуса на дороге, причем абсолютно обоснованные, и решила «наказать», так сказать, «за неуважение» статуса водителя легковушки.

Не стану приводить точные данные участников – это неважно, и к тому же может посчитаться вмешательством в личную жизнь, на что мы ни в коем случае не можем посягнуть, учитывая респектабельность издания. Их имена изменены, поэтому посчитаем, что это их «позывные». Водителя автобуса назовем Смирнов, а водителя легковушки – Юденич. Тут проблема социальная и важен статус участников.

На память приходит схожая ситуация в Подмосковье - 14 ноября 2010 год на Рублевском шоссе, кода «крутой» банкир Урин, миллиардер, владелец 10 банков, сын известного генерала КГБ (на пенсии) ехал обедать с целой когортой машин охраны. Но тут, на беду ему, впереди ехал старенький «Фольксваген», который посмел не уступить дорогу мчавшейся на бешенной скорости «Урин и Компания». А вот здесь банкир сделал самую большую ошибку в своей жизни - он приказал остановить «Фольксваген» и проучить водителя, что его мордовороты и сделали, избив бедолагу.

Однако их обед через час оказался испорченным. Лесной ресторанчик был вскоре окружен целым автопарком машин ГАИ, ВСО и несколькими бронемашинами. Сопротивляться было бессмысленно. К ним вышел начальник полиции Москвы – Александр Бастрыкин (кто сейчас он – знаете) и сказал: «Вы ошиблись, гражданин Урин, не на того наехали». Водителем легковушки был зять Путина(!!).

Урин пробыл в следственном изоляторе 2 года, затем колония. На свободу вышел только в 2015 году, как говорится, с чистой совестью и пустыми карманами – оказалось, все его банки были нарушителями и их обязали выплатить большое количество штрафов. Поэтому активов у него уже не было, а был долг – всего миллиард рублей.

История поучительная и воспринимается положительно огромным числом простых россиян. Любящих, когда богатые не то, что плачут, рыдают, а их крутые джипы превращаются в тыквы.

Вернемся к аварии.

Проблема «маленького» человека была исследована еще Ф.М. Достоевским, который в 19 веке писал о том - «маленького» человека обижать нельзя, не «маленький» он совсем, а это и есть народ России, не амбициозный, а делающий свою работу хорошо, ежедневно, и на нем и держится вся Россия. А сегодня это и вся Рабоче-крестьянская армия России на полях СВО.

В приведенном выше видео, видно невооруженным взглядом, что происходило на месте события в последние секунды (легковушка подрезает микроавтобус, делая этот маневр явно из «психологических» принципов – показать свой статус и остановить микроавтобус для дальнейших разборок). Нарушая целый ряд Правил дорожного движения: 9.4 В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и пунктов 9.5, 16.1 и 24.2 Правил, водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения. При интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять полосу разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия.

9.7. Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении.

9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

Если рассмотреть эту ситуацию с привязкой к местности – дорога, по которой двигался автобус, естественным образом поворачивала налево. Водитель легковушки, по сути, обгоняя автобус на перекрестке (что уже нарушение!), (автобус подав заранее сигнал поворота и начинает поворачивать направо), не перестроившись заранее налево (опять нарушение!), обгоняет автобус справа, поворачивает резко по ходу движения автобуса и… тормозит, что создало неизбежность аварии. По сути, господин Юденич планируемо подрезал товарища Смирнова.

Далее интересно - выясняется, что один из легковушечников является действующим сотрудником правоохранительных органов, об чем он немедленно сообщил участникам ДТП, подразумевая свой «статус» неприкосновенного человека, во всяком случает, рассчитывая на безальтернативность своих действий.

А что делать «маленькому «человеку» в данной ситуации?

Приезжает ГАИ и сразу выносит безальтернативный вердикт – виноват Смирнов. Вам это не знакомо? Вас это не бесит? Когда несправедливость правоохранительных органов идет вразрез всех правовых норм, когда во всем сразу ставят точку. Без разбирательств, без объективности. Только ради того факта, что «свои» в беде?

3 декабря прошла комиссия по разбору данного ДТП в Архангельском городском ГАИ, что на Смольном буяне, и там, без заявленного товарищем Смирновым свидетеля, фактически не выслушав его доводов , при всей очевидности вины водителя легковушки (замечу, не только мой взгляд ,но и других сотрудников ГАИ, не зависимых от этого происшествия), было вынесено постановление о виновности водителя автобуса Смирнова.

Которое будет обжаловано в судебном порядке.

Отмечу, другой участник событий – гражданин Юденич - пришел на заседание комиссии в форме сотрудника полиции, что без всякого сомнения оказало воздействие на происходящее.

А как же Кодекс чести офицера полиции? Он запрещает такое поведение.

Сегодня, на мой взгляд, форма офицера полиции должна давать ему только одну привилегию – пройти без очереди в военкомат…

Мы будем внимательно следить за происходящим и обязательно отметим реакцию руководителей соответствующих подразделений полиции и ГАИ.

P.S. Как пояснили в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Архангельской области, участники данного ДТП не являются сотрудниками органов внутренних дел. Решение принималось с учетом обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в соответствии с Правилами дорожного движения. Правомерность принятого решения будет проверена дополнительно в ходе проверки, назначенной руководством регионального УМВД.

Максим Ложкин