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50 оттенков Жигунова

Известный кино- и телепродюсер Сергей Жигунов всенародно пожаловался, что при подготовке съёмок сериала, где действие происходит на воюющем Донбассе, он столкнулся с большими сложностями.

Не финансовыми, под такой проект деньги найти не проблема, причём без гарантии отдачи (ну, мне так кажется). Саботаж устроили режиссёры, отказавшиеся принять столь лестное предложение. В количестве 50(!) творческих единиц. Наверное, каждый второй (с учётом вчерашних выпускников творческих вузов).

Что ж, в искусстве всякое бывает. Кто-то уже обещал себя на другой проект, кто-то устал и отдыхает, кто-то хочет реализоваться в любовной тематике и т.д.

Но Жигунов спешит поставить диагноз всем и сразу – дело в аполитичности творцов, воспитанных «в духе преклонения перед западными ценностями» всякими вгиками-гитисами.

Эту риторику тут же подхватили те, кто считает звание «иноагента», выдаваемого персонально, недостаточным в борьбе за всеобщий патриотизм. Предлагается комплексно очистить от скверны все творческий вузы, а заодно и киностудии вместе с телевидением..

Во-первых, стоит отметить, что одним ВГИКом тут не отделаешься. Киноделу сегодня учат не в одном вузе, как раньше, часто заграницей, многие чисто театральные режиссёры берутся за съёмки сериалов из-за более высоких заработков.

Во-вторых, возникает законное сомнение не только в названной цифре, но и в мотивации отказа. Неужели каждый прямо в продюсерские глаза заявил, что отказывается снимать сериал из-за своего личного отношения к специальной военной операции? По-моему, тот, кто этого не скрывал, давно находится в статусе релоканта и вряд ли получил бы предложение о работе от продюсера-патриота.

Я обзвонил несколько знакомых режиссёров (их есть у меня). Те только пожали плечами – ничего нам Жигунов не предлагал, впервые услышали о сериале про СВО из публикаций об этом скандале.

Но потом повезло. Близкий друг рассказал, что не только слышал, но в прошлом году приступил к работе на этим жигуновским проектом со своим оператором. И начал с того, что переделал в сценарии вторую часть, как раз касающуюся наших дней – «она была написана совершенно беспомощно, проигрывая первой части по всем статьям» (сериал целиком представляет собой семейную сагу столетнего охвата).

Режиссёр передал продюсеру переделанный текст и уехал с оператором на место будущих съёмок для выбора натуры. Откуда их вызвали в Москву и… уволили без объяснения причин и творческих споров.

Так кто кому отказывал?!

Надо учитывать, что репутация у Жигунова-продюсера та ещё. На это поприще он ступил в середине 90-х двумя долгоиграющими телепроектами «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро». Была доинтернетовская эпоха, но о скандалах со съёмочной площадки регулярно сообщал со своих страниц «Московский комсомолец». Например, как недоплачивали оговорённые гонорары. Как переозвучивали актёров, не получив на то их согласия. Как Харатьян зашёл в кабинет Жигунова для серьёзного разговора, а тот указал на диван в углу, где сидела ореховская братва – «вот с ними и будешь разбираться».

Позже сам Жигунов жаловался, что у него большие проблемы с набором съёмочной группы на любой проект. Только причём здесь политика и СВО?

А ещё он (мягко говоря) не очень умный человек (для актёра неважно, но желательно продюсеру и режиссёру). Что наглядно показал весной 2021года, озвучив в прямом эфире мысль, куда должны идти деньги из бюджета Архангельской области – на финансирование жигуновского кинофестиваля «Сполохи» (подробности здесь). Чем поставил жирный крест на своём же детище.

Тогда, три года назад, сразу несколько изданий написали о крепких связях Жигунова с «Единой Россией», типа партия благословила его возвращение в Поморье и замолвила словечко перед-кем-надо. Сегодня набираем в поисковике «Жигунов и партия»… интернет нам выдаёт: «Сергей Жигунов является советником лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева». Наш пострел везде поспел… там, где конкуренция между творческими людьми меньше.

Сейчас сериал «Порода» вовсю снимается, режиссёров нашлось аж два – Сергей Мезенцев и Александр Балахонов. Возникает резонный вопрос – если всё утряслось, зачем было гнать волну, да ещё масштаба Девятого вала, что ставит под подозрение всех, имеющих отношение к режиссуре?

А вот зачем. Пресловутое «дело врачей» тоже началось с письма рядового медработника Лидии Тимащук, изобличившей «сионистский заговор» и получившей «за зоркость» орден Ленина. Дело то закончилось малой кровью только по причине смерти усатого вождя.

Ситуация почти один в один – сегодня известные медиалица тоже стали завывать: «Пора навести порядок в театральных вузах. К ногтю всю эту гниль!». Ещё Поплавская со Стиллавиным требуют назвать поимённо всех «отказников» (последнее вряд ли, вдруг среди них окажутся Никита Михалков и Федя Бондарчук). К ним прислушиваются и поддакивают, волна покатилась по всем подконтрольным нашему государству соцсетям. Вот только орден Ленина давно отменили к награждению.

Похоже, что актёр, режиссёр, продюсер, фестивальщик и прочая Сергей Жигунов вступил ещё на одну стезю. Стезю провокатора. 

(фото с https://ru.pinterest.com

Леонид Черток 

27 ноябрь 14:00 | : Горячая тема / Скандалы / Жизнь

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