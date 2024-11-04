Товарищи тоже любят деньги. О финансовой политике архангельской КПРФ

«Цель оправдывает средства» — крылатая фраза, приписываемая итальянскому писателю и политическому деятелю Никколо Макиавелли, которую он высказывал в сочинении «Государь» (1532).

Политикам эта мысль понравилась, ибо оправдывает многое (если на всё), и они с удовольствием взяли её на вооружение.

Лидер большевиков Ульянов-Ленин всегда чётко следовал этому принципу, для дела революции он не брезговал никакими средствами. Раз для победы пролетариата нужны деньги, значит будем «дружить» с Саввой Морозовым, Парвусом, Коноваловым, Рябушинским, список можно продолжить. Те миллионеры были наивными людьми. Они думали, что используют большевиков в своих целях, сеют смуту там, где этого требуют их финансовые интересы.

Глупцы, Владимир Ильич их всех переиграл, «сделал» в современной терминологии. В итоге они все «послужили» пролетарской революции своими деньгами. За что позже поплатились не только всеми капиталами, но и часто жизнью.

Не будем рассуждать о моральности подобных «спецопераций», политика не про то. Но признаем – современным лидерам КПРФ до своего главного учителя в плане тактики как до Луны. Их «игры» с современными буржуями (к коим можно приписать и самих лидеров) выгодны только последним.

Но тогда зачем идёт эта игра? Ради нескольких миллионов пожертвований в партийную кассу при риске понести серьёзные имиджевые потери, губительные перед надвигающимися выборами в законодательные органы власти?

Приведём некоторые цифры для сравнения:

«По данным за первый квартал 2023 года, размер пожертвований в бюджет КПРФ составил 4,33 млн рублей. При этом госфинансирования партия получила 1,62 млрд рублей».

Получить сейчас «копейки» и серьёзно проиграть в перспективе, это и есть тактика? Потому что, если за партию будут голосовать больше сторонников, денег от государства получишь на порядок больше.

Это мы про финансы. Теперь перейдём к имиджу. Тактика КПРФ по продвижению капиталистов-мультимиллионеров в государственные и депутатские должности не даёт никаких «преференций» партии. Наоборот, партию используют в своих интересах обласканные ей же буржуи и криминальные авторитеты. Используют как «крышу» при неприятностях уголовного характера, ведь депутата гораздо сложнее посадить, чем гражданина без мандата.

Почему главная партия коммунистов так подставляется? Ответ очевиден – это кому-то выгодно.

Продвигая буржуев, КПРФ теряет популярность среди рядовых партийцев, которые прекрасно видят, что никакие партийные достижения не дают им право стать депутатом и в этом качестве дальше бороться за идеалы коммунизма. Полный пессимизм по отношению к своей партийной работе и поддержке партии, продолжают действовать по инерции.

Как следствие, уменьшение численности партии – никто не хочет вступать в эту «стрёмную» рабочую партию. Старение партии налицо – на фотографиях с мероприятий преимущественно пенсионеры, люди, имеющие много свободного времени, они не откажутся от проведения собраний. Где к ним, якобы, прислушиваются. А других нет. Молодёжь, хотя и исповедующая левые взгляды, не затянешь в это «болото». Хотя сегодня огромное количество марксистских и рабочих чатов ВКонтакте, что говорит о популярности левых идей. Но никто не хочет вступать в КПРФ, в итоге электорат растаскивается, а так называемый «ядерный» - в процессе «естественного убывания».

Таким образом, в погоне за «быстрыми» деньгами руководство КПРФ плюёт не только на коммунистическую идеологию, но и на мнение своих соратников: в предвыборных кампаниях ключевым фактором для них является размер кошелька, а не опыт и авторитет партийных кандидатов.

Идеология вообще в современной КПРФ не в чести (хотя у партии с многотомным учением и научной платформой она должна стоять на первом месте), классиков марксизма -ленинизма никто не изучает, к монументам Ленина ходят только по памятным датам, почитание редких памятников Сталина больше похоже на идолопоклонство. Все эти ритуалы больше похожи на «театр теней», что независимые наблюдатели расценивают как полную деградацию не только организации, но и самой идеи, гибнущей без осмысленной поддержки.

Большинство выдвиженцев от КПРФ в депутатские кресла никогда не читали ни одной работы Ленина, не говоря уже о Марксе, на это жалуются рядовые партийцы, побывавшие на встречах с ними. Такие персонажи, усвоив риторику протеста, но не вникая в её суть и не поддерживая в душе, продвигают только свои коммерческие интересы. И изменяют коммунистическим идеалам, когда этого требует конъюнктура. Классический пример последнего – Надежда Виноградова, известная представительница бизнес-интересов олигарха Крупчака, перешедшая из-под красных знамён под эмблему с медведем.

Помните поговорку «Сытый голодного не разумеет»? Мало того – схарчит и не поморщится. Последний пример - замена в Архангельске депутата от КПРФ Морозкова на Кузнецова. Комбинация затяжная – никому неизвестный Кузнецов стоял вторым в партийном списке на прошлогодних выборах в городскую Думу, тогда постеснялись ставить первым «мистера Икс», рассчитывая, хотя бы, на два мандата. Но выпал один, такое бывает. Год понадобился руководителям обкома на уговоры Морозкова, скромного любителя настольных игр и партийного функционера низшего звена, сложить свои полномочия в пользу московского мажора. Он это сделал так, что всем всё стало ясно.

Кузнецов когда-то родился в Северодвинске (что для архангельского избирателя скорее минус, чем плюс). Мало того, он давно москвич (ещё один жирный минус). Но главная его «заслуга» - он пасынок депутата Госдумы Романа Лябихова, считающегося одним из «жирных котов» КПРФ на федеральном уровне.

Интересный момент – этот Лябихов имеет тесные бизнес-связи ещё с одним «красным буржуем» Некрасовым, последний заседает от Архангельской области в Совете Федерации. То есть, молодой Кузнецов «птенец гнезда девелоперского клана». Как по-вашему, до какого места всей этой троице проблемы пролетариев, крестьян и пенсионеров?

У Лябихова, как утверждают СМИ, три квартиры в Мюнхене, с аренды которых он снимает до 10 000 евро в месяц. Понятно, что этот момент не указывается в агитационных материалах коммунистов.

Вообще, в Интернете в свободном доступе есть полный расклад по совместной финансовой деятельности двух пламенных борцов за права угнетённых трудящихся» - Некрасова и Лябихова, когда-нибудь мы его обязательно опубликуем. Вот только сомневаемся, укрепится ли после этого к ним доверие у электората партии коммунистов.

И к их третьему партнёру, повязанному ещё и родственными узами, Илье Кузнецову. Молодому человеку с годовым доходом больше 100 млн. Который стал коммунистом (вступил в партию) чуть больше года. Коллеги по городскому парламенту уже оценили заносчивость новичка, первые дни ходившего по кулуарам с видом – «вы хоть понимаете, кто к вам пришёл?!».

Наши наблюдатели полагают, что АрхГорДума для москвича только старт, и в будущем фамилия Кузнецов засияет в партийном списке КПРФ от Архангельской области на выборах в главный парламент страны. При такой финансовой подпитке его шансы явно выше, чем у персека обкома Гревцова, выполнявшего на последних выборах этого уровня незавидную роль статиста.

Вот только надеяться, что от мощного финансового сопровождения что-то обломится конкретно архангельской ячейке, хотя бы на канцелярку, вряд ли стоит. Разве чуть-чуть руководству, чтобы не возбухало и радовалось, пусть небольшому, но прибытку.

Такие они нынче, коммунисты на руководящих постах…

Леонид Черток

(на фото: иллюстрация к рассказу «Ценные советы»)