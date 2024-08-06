«Проблемы северодвинских инвалидов беру под личный контроль». На приеме у Арсентьева

Глава Северодвинска продолжает встречаться с горожанами по их личным проблемам. Вот лишь основные вопросы, с которыми к нему вчера пришли заявители:



- Двум семьям крайне необходима установка в многоквартирных домах специальных устройств для передвижения на инвалидных колясках. В одном случае обратился мужчина, дочь которого прикована к инвалидной коляске. Городская организация инвалидов приобрела для них специальный гусеничный подъемник. Управляющая организация до 1 октября должна подготовить крыльцо для монтажа этого ступенькохода. Во втором случае о своих переживаниях рассказала мама участника СВО, получившего инвалидность. Для комфортного передвижения на коляске ему жизненно необходим пандус. Оба эти вопроса взял под личный контроль.



- Один из обратившихся затронул тему организации регулярных пассажирских перевозок до СНТ «Уйма». Его не устраивает высокая стоимость проезда. Сейчас движение по этому маршруту ведется по договору фрахтования между СНТ и индивидуальным предпринимателем. В дальнейшем есть планы сделать этот маршрут муниципальным, с четким расписанием, регулируемым тарифом и бесплатным проездом для граждан 70 лет и старше.



- Обратились жители с вопросом сохранения исторических элементов и конструкций на зданиях «старого» типа на проспекте Ленина, Первомайской, Железнодорожной и других улицах. Что касается центрального проспекта города, то вопросом ремонта фасадов мы активно занимаемся с областным фондом капитального ремонта. Кроме того, сейчас идет заявочная кампания регионального проекта «Комфортное Поморье», который как раз и ориентирован на решение подобных вопросов местного значения. Управляющим организациям необходимо помочь жителям с составлением проектов.



Напоминаем, запись на приём в личном формате ведётся по телефонам: 8 (8184) 58-70-40 и 8 (8184) 58-37-61. Можно записаться и на «онлайн» прием по этим же номерам.