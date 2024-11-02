Иван Воронцов: «Стараюсь, чтобы каждый мой день был прожит не зря»

С моим собеседником мы общаемся второй раз в этом году. Первый – в феврале, когда он только входил во вкус (если можно так выразиться) своего нового положения рулевого всей Архангельской городской Думы, а не только одной партийной фракции. Говорил, что нравится, как будто из старшего матроса перевели в штурманы и доверили прокладывать курс кораблю. Интересно, сохранилось ли это состояние? Да и вообще…

Судя по всему, Иван Воронцов совсем не разочарован, как и 10 месяцев назад, говорит о работе с азартом.

- Я считаю, мне повезло. Валентина Васильевна (Сырова) оставила после себя хорошую базу, мне почти не пришлось делать кадровых переназначений. Конечно, речь идёт об аппарате городского парламента, над выборами депутатов мы не властны (улыбается). Мне только приходится иногда корректировать слаженную работу коллектива.

- Это то, что остаётся за кадром телетрансляций?

- И то, что так интересуют тех, кто впервые попал в наши кулуары. Экскурсии к нам набирают всё большую популярность, иногда приходят группы по 30 школьников и более.

- Не чувствуете себя хранителем Эрмитажа?

- Отчасти… и завхозом тоже. За прошедшие месяцы сделали ремонт помещений, наладили онлайн трансляцию с сессий, что даёт импульс и депутатам, у нашей фирменной группы ВКонтакте популярность только растёт. Распространяем собственные куар коды, очень популярно сегодня. Наша пресс-служба плотно работает со СМИ…

- Подождите, то, о чём вы сейчас рассказали, это информационная открытость или политический пиар?

- И то, и другое, ничего страшного в последнем слове не вижу. Кстати, мы разрабатываем отдельный сайт гордумы, сейчас это просто страничка на arhcity . ru . Согласитесь, вам же удобнее будет работать.

Я соглашаюсь, действительно, будет удобней. И задаю каверзный вопрос по теме:

- А вы информационно не зажимаете коллег из других фракций? Ведь есть соблазн при таком численном преимуществе.

- Наоборот, звоним им, предлагаем разместить инфоповоды, лента новостей должна быть полной и не однобокой. По крайней мере, я всегда стараюсь помочь в плане информационной составляющей и во всех фракциях это знают.

- Ну, а в чисто парламентской работе не возникает соблазна поприжать политических оппонентов?

- Извините, но у вас какой-то вчерашний взгляд на работу депутатов. Мы давно научились прислушиваться к чужому мнению. Из последних примеров – когда обсуждали введение туристического налога, критика поступала и от ЛДПР, и от «Справедливой России». И их замечания мы приняли, документ находится на стадии доработки. Но он нужен, денег в городской казне не хватает, лишними никакие не будут. Главное, что бы региональные жители, приезжающие на экскурсии, турналог не платили, вот это будет справедливо.

- И вы не боитесь убить наш зачаточный въездной туризм?!

- Не такой уж он и зачаточный. На праздники гостиницы переполнены, мест нет, сейчас присматриваем места под строительство новых отелей, есть такой запрос. У нас хорошо развивается событийный туризм – «Белый июнь», архангельский кинофестиваль Arctic open, Дни джаза, фестиваль уличных театров и многое другое. Из районов приезжают в наш Драмтеатр на премьеры, туристы ходят на спектакли чуть ли не в обязательном порядке, Сергей Самодов его очень лихо раскрутил, сделав вокруг полноценное культурное пространство. Другое дело, что большинство событий происходит в летние месяцы, отсюда перекос в заполняемости гостиничных номеров. Их бы растянуть по всему году…

- Есть опасение, что с введением налога турбизнес уйдёт в «серую» зону.

- А вот с этим пусть налоговая разбирается. Кстати, нас уже пугали, когда ограничивали во времени продажу крепкого алкоголя – «ящиками будут закупаться», «самогон гнать», «торговать из-под полы». И ничего подобного не произошло, люди быстро привыкают к цивилизованной жизни.

Алкоголь и культура – темы близкие и практически вечные… но надо двигаться дальше. Начнём с приятного.

- Чем на сегодня вы можете гордиться из сделанного?

- Гордится будем, когда всё доделаем. Но город меняется, становится краше и веселее, люди это видят.

- Веселее?!

- Недавно прошёл инициированный нами совместно с главой города Фестиваль уличных художников – граффити. Серые трансформаторные будки превратились во что-то нарядное. И культурное… раньше их расписывали так, что стыдно вспомнить. Опять же профилактика правонарушений.

Тут мой собеседник погрустнел, видимо словил ассоциацию.

- Сейчас разрабатываем нормативный документ о муниципальном жилье. По существующему законодательству архи сложно попасть в закрытую квартиру. Даже если оттуда идёт трупный запах.

Иван Александрович для наглядности приводит неаппетитный пример, как за закрытыми дверями из-за выломанного унитаза пустую квартиру в течении года топило фекалиями с верхних этажей, а все только разводили руками.

- Хотим этот вопрос поставить на базу технического решения – комиссия будет оперативно определять процесс вскрытия. Этот вопрос прорабатываем вместе с прокуратурой, мы вообще с нею работаем в крепкой связке, её представители присутствуют и на сессиях, и на заседаниях комиссий. Также плотно взаимодействуем и с Общественным советом города.

- А с Народным фронтом?

- По необходимости, специальной договорённости между нами нет. Но его деятельность в целом считаю важной и нужной.

- Тем более, что ваша деятельность часто пересекается в части надзора.

- Это да. В ближайшее время будем разбираться с транспортной компанией «Рико», к её работе очень много замечаний у населения. В городе стали падать рекламные конструкции, это травмоопасно, тоже повод для разбора.

- А знаете, какую я часто читаю претензию в ваш адрес? Не поверите – вы слишком плотно работаете с мэрскими, стоите рядом с ними на фотографиях. Когда народ хочет видеть лютое противостояние двух ветвей власти, как было когда-то.

- И что хорошего было? Шума много, а работы практически ноль, всё утопало в разборках и взаимных претензиях. Тогда вопросы не решались, или решались втихую. Мы сейчас максимально открыты, где здесь можно найти повод для подковёрных войн? За прошедшие годы мы нашли свою рабочую нишу в жизни города и совместно с администрацией города решаем текущие проблемы.

- Ещё одна претензия – среди депутатов много бизнесменов. А, если не бизнесменов, так всяких начальников, безумно далёких от народа.

- Чушь. В этом созыве предпринимателей так мало, как никогда до этого не было. Насчёт начальников… разве плохо, когда Александр Гурьев освещает тёмный район Архангельска не только по служебной надобности как директор МУП «Горсвет», но и как народный избранник по наказу избирателей? А как взялся за дело недавно избранный депутат Бельков, он же директор «Чистого города»? Одно дополняет другое.

- Тогда что вас разочаровало в новой должности?

Тяжёлый вздох.

- Меня разочаровывают эгоисты. Те, кому наплевать на свой город, которые мусорят, где попало, и ломают, что подвернулось под руку и под ногу. Нельзя сказать, что я не знал об их существовании, но с этого моего места их лучше видно. Причём именно от них больше всего негативного шума в адрес депутатов и чиновников. Ещё меня очень раздражает непрофессионализм в работе. Эта претензия, в том числе, к управляющим компаниям, многие аварийные дома на их совести.

Визави раскрывает мне приятный рабочий секрет – с 1 января будущего года в администрации города начнёт работу департамент муниципального контроля, совместная разработка представительной и исполнительной ветвей власти. Ещё один шаг к порядку в городском хозяйстве.

- Поймите, мы не можем постоянно пускать кровь чиновникам… то есть, настаивать на их увольнении. В мэрии и без того кадровая текучка… с их зарплатами и объёмом работы, ответственностью. Новый департамент как раз и займётся выявлением недоделок. Мы хотим всех растолкать, чтобы ответственные лица и их подчинённые проснулись. Чтобы деньги, которых постоянно на всё не хватает, были потрачены с умом. Чтобы не было неприкасаемых…

Тут мы заговорили на актуальную тему – неплохо бы предпринимателей, выигравших муниципальные подряды по несовершенному Закону Ф-44, подстёгивать наступающими на пятки МУПами того же профиля, конкуренция городскому хозяйству только на пользу.

Но закончить общения я решил не глобальными задачами, а повседневными, они самые показательные. И в ответ услышал:

- Моя задача – каждый день прожить с пользой, пусть небольшой. Так научили в семье с детства.

Беседовал Леонид Черток