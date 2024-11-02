Второе пришествие Трампа. Будет ли мир?

Скажу сразу – я за мир.

Как человек левых взглядов, повторю лозунг, с которым большевики пришли к власти - «За мир, без аннексий и контрибуций».

Считаю, что лучшей гарантией отсутствия будущих военных конфликтов – реставрация, так бездарно распущенного СССР, где Россия, Белорусия, Украина и др. были бы одним союзным государством.

Но сегодня это невозможно , поэтому рассмотрим ситуацию, исходя из реальной ситуации.

Большинство россиян с надеждой смотрели на выборы в США, где Дональд Трамп сражался со своими противниками - сначала с Байденом, затем с Камалой Харрис.

Симпатизируя, конечно, Трампу за его слова, высказанные в дебатах – «Когда я стану президентом, прекращу войну за 24 часа!».

Хотя Путин, когда его спросили – За кого Вы, мистер Путин? - кокетливо ответил – За Харрис, она предсказуема, все смеется, значит у нее все хорошо. Да и просто по-джентльменски.

Сейчас в США идут многочисленные вбросы относительно будущих предложений Трампа. Прежде, чем к ним перейти, рассмотрим ситуацию глубже.

Я за два месяца до начала СВО писал («Если завтра война»), после телефонного разговора Путина и Байдена по Украине, где президент США отверг все предложения по гарантиям безопасности для России, что Путин был взбешён результатами переговоров, будет действовать по-своему и никто его не отговорит от решимости изменить сложившуюся ситуацию.

Хотя в декабре 2021 года другого ответа Байдена и не могло быть – мир, в целом, был «под Западом» после «эпохи Горбачева-Ельцина». Когда после величайшей глупости, или дикой наивности наших лидеров, они сдали действующею «ялтинскую – потсдамскую» систему разделения мира, которая существовала почти 45 лет, сделала мир разделенным на два лагеря и, в общем-то, гарантировала мир.

По сути, Путин предложил вернуться к этим принципам, конечно, приспособленных к современной эпохи, расширив его до множество центров принятия решений.

Байден сделал вид, что не понял этого, и предложил Украине самой решать, что делать.

После этого началась СВО и случилось то, что случилось.

Сейчас ситуация патовая, если рассчитывать на те цели, которые были поставлены в начале спецоперации, и с теми темпами, с которыми Россия движется к ним, пройдет еще не один год.

В экономике все стороны конфликта уже на грани истощения финансовых ресурсов. Однако Украине помогает Запад, а России - никто. Трясет Европу, да и саму Америку, однако там ситуация еще очень далека до критической.

Вот так, «низы уже не могут, а верхи еще не хотят», можно охарактеризовать ситуацию сегодня. «Низы» - народ - хочет мира, он устал от всего.

Что хочет Трамп?

Он не сторонник «глобализма» и активности Америки на мировой арене, но и не за многополярный мир, он «изоляционист» - т.е. против трат деньги налогоплательщиков вне самой Америки. Поэтому он против вливания денег в военный конфликт, куда потратили безвозвратно уже более 113 млрд долларов, он любит зарабатывать, а не тратить. Военная помощь Украине не выгодна его стране, следовательно, ее надо прекратить. Но не сразу, а договорившись с Россией по условиям.

Но здесь проблема в том, что Украина и Россия не хотят завершения конфликта « по корейскому сценарию » («Верхи не хотят»). Украина, в лице политической элиты, вынашивает планы по присоединению Крыма и других территорий, отошедших к России по проведенному референдуму. Конечно, с помощью военной и финансовой помощи США и Европы.

Россия, так же, в лице политической элиты и, прежде всего, лидера хочет выполнения всех своих задач СВО – демилитаризации, денацификации и освобождения всех присоединенных территорий.

Примирить эти позиции крайне сложно.

Что может предложить Трамп?

Сегодня существует столько вариантов возможных предложений Трампа, что можно запутаться. Но ни одного официального. Прошла даже информация о переговорах с Путиным - все оказалось неправдой.

Назовем основные.

России остается Крым и те территории, которые находятся под ее контролем на присоединённых территориях. Между противоборствующими силами размещаются войска ООН. Это наиболее «примиренческой» подход. Да и возможность вхождения Украины в НАТО отодвигается на долгое время, к примеру, на 20 лет.

Вариант только с Крымом, без присоединённых в 2022 году территорий, Россией отвергается с «порога».

Но насколько это интересно противоборствующим сторонам?

Совсем неинтересно. А, что делать? Украину можно «приструнить» быстро, отстранив от поставок оружия и денег, и она на все согласится.

А Россия? Такой подход ей явно не понравится. А как же цели СВО? Они будут явно не достигнуты, более того, Финляндия и Швеция вошли в блок НАТО, что нарушило баланс сил. Но вариантов нет.

Китай может отказаться от сотрудничества, а это смерти подобно. Продолжать отстаивать свои интересы будет крайне проблематично в одиночку, без поддержки Китая и других «полусоюзников».

А здесь Трамп может «надавить».

И это может быть по-разному - если Россия отказывается, может усилить поставки оружия на Украину, даже, думаю, посчитает возможным послать войска «добровольце» из Европы и США, а это, по сути, начало войны НАТО и России.

Разумеется, противостоять НАТО можно будет только ядерным оружием, других вариантов нет, они гораздо мощнее нас.

Вот такой расклад сил на сегодня.

Однако, до вступления Трампа на должность президент США еще 2,5 месяца, многое может измениться. Тем более ситуация в Германии сегодня вообще непредсказуема. В январе будут выборы нового правительства. Скорее всего, из-за политического «коловорота» там прийдет к власти антивоенная коалиция, а это уже совсем другой подход.

Хотелось бы надеяться на лучший исход.

Российской дипломатии придётся потрудиться…

P.S. Хотя плоды рябины, вошедшие в зиму, плохая примета. Тьфу на приметы.

Михаил Скоморохов