И вздрогнула Америка

Не просто так Америка вздрогнула. Почти невинная фраза российского президента о том, что кандидатура темнокожей синьоры для руководства нашей страны предпочтительней брутального престарелого блондина, буквально взорвала вашингтонский истеблишмент.

"Мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах, во-вторых, перестал бы в них вмешиваться!" – раздалось раздражённо-просительно из самого Белого дома.

Не понимают их люди нашего фирменного русского троллинга. В подтексте сказанного Владимиром Владимировичем ясно прозвучало, что Камилла Харрис ему более симпатична своей недалёкостью и, отсюда, замедленной реакцией во время прямых переговоров глав двух супердержав.

Стоп, а когда наши президенты встречались в последний раз? В июле 2018-го, в Хельсинки, на мероприятии, где обойти друг друга просто невозможно. И то их короткое свидание в основном свелось к заявлению, что Россия никаким боком не влияла на выборы американского президента и влиять не собирается.

То есть, без той душевности, с какой когда-то общались Путин и Буш-младший – сидя рядком на открытии Пекинской Олимпиадой, или когда Джордж запросто залетал к другу Вольдемару в Питер просто за советом и пофоткаться. Помните, как в первые пару дней официальный Вашингтон спокойно реагировал на движение российских войск по территории Грузии в сторону её столицы? Уверен, всё благодаря той китайской вип-трибуне, прекрасный пример роли дружбы в мировой истории.

С Обамой уже было сложнее. Первые четыре года труд личного общения с долговязым и темнокожим президентом лежал на Дмитрии Медведеве, а они не гармонировали ни ростом, ни мастью. И тут, как назло, пошла череда международных конфликтов, экономических кризисов, где наши страны придерживались практически полярных точек зрения. Или пошли они потому, что пропали теплота и взаимопонимание между двумя главными? Задачка не столько для политологов, сколько для психологов.

Та теплота не вернулась вместе с Путиным в качестве президента. Наоборот, добавилось дополнительное противоречие – разница в возрасте. Не знаю, чувствовал ли Барак Хусейнович снисходительное отношение к себе со стороны гуру мировой политики, но с экрана оно читалось даже без телесуфлёра.

Отсюда подозрение на то, что Кремль, пусть и ментально, сработал против кандидата в юбке, у Хиллари было ещё меньше шансов на откровенные отношения, чем у её предшественника (вы на фотографии её и Путина по отдельности посмотрит… откуда отношениям взяться?!). Впрочем, как мы видим, и у Трампа не получилось повторить достижения Буша-младшего в плане разрядки международной напряжённости (слишком ярок и самолюбив, с точки зрения нашей редакции), но это можно списать на сложность геополитической обстановки в целом.

Итак, чего ждать в будущей президентской каденции, на что прозрачно намекнул Путин в своём спиче?

Ответ лежит на поверхности – Москва не видит на этих президентских выборах НИ ОДНОГО КАНДИДАТА, с кем в будущем планировала бы тесное и конструктивное общение. При этом оставляет за собой право на протокольное общение, всё-таки пока не война.

Один нюанс. Хотя ряд российских политологов уверяет, что Кремлю выгодней, чтобы в Овальном кабинете Белого дома продолжал сидеть демократ, пусть и такой полупарализованный, каким был Байден, но нашему президенту по ряду косвенных признаков ближе республиканец. И уж явно ближе белый мужчина, чем цветная женщина (в этом смысле повезло Меркель).

Ещё доводы в пользу Трампа. Он заслужил славу непредсказуемого и резкого, но никто не отказывает ему в уме (без чего миллиардов в выстроенной капиталистической системе не сделаешь). Именно эти качества сделали его президентом на первый срок, помогли вернуться и являются главным политическим капиталом.

Харрис имеет тот же капитал за счёт своих опций, которые получила по факту рождения, сейчас очень удачное время ими распорядиться. Но, на мой взгляд, именно недалёкие люди (мягко сказано), не по заслугам поднявшиеся к вершине вертикали власти, опасны своей непредсказуемостью, ибо у них напрочь отсутствует чувство самоиронии. В мелочах они будут слушаться советников, а в серьёзном вопросе как замкнёт… и, не дай бог, рядом с красной кнопкой.

И очевидный плюс Дональда. Он уже в мировой истории, этот этап отыгран. Харрис в неё только предстоит зайти, или миротворцем, ли агрессором. Какой путь предпочтёт темная женщина периода менопаузы? Как-то даже и проверять не хочется.

Там есть колеблющийся баланс сил. У республиканцев неустойчивое большинство в нижней палате парламента, у демократов такое же неустойчивое большинство в верхней. Конгресс США в сентябре будет утверждать, выделение денег Украине, очень многое в длительности конфликта зависит от суммы. Можно делать ставку на традиционные разногласия по любому серьёзному поводу у республиканцев и демократов, а можно на сосредоточение власти в одних руках. В последнем случае, скорее, сыграет выгода для своей страны… а это не выброшенные на воздух деньги.

В целом же вывод из происходящего за океаном напрашивается сам собой – в США такой же кадровый голод, как и в Архангельской области. Чтобы среди миллионов партийцев не найти двух без видимых изъянов, это, знаете ли…

Леонид Черток