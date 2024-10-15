Болоты разчищать. Камни продавать. И другие советы на ноябрь из 1780 года

«Сколько не тянись предзимок, зима его покроет».

(поморская пословица)

Шестое время года наступило - предзимье. На Русском Севере так именовали ноябрь. Да ещё груднем. Груда - застывшая комьями земля. Месяц по счёту одиннадцатый, по смыслу названия – «девятый». Именно такое значение имеет латинское november, поскольку староримский год начинался с марта. Запудрили мозги иноземцы.

Советы россиянам на ноябрь содержатся в изданной в 1780 году в Университетской типографии Москвы книге с длинным названием «Экономический календарь или наставление городским и деревенским жителям в разных частях экономии, расположенное на 12 месяцев так, что всякой хозяин может знать, что в котором месяце делать ему должно; с приобщением самых простых рецептов от разных болезней, сочиненной г. Статским советником и вольнаго Санктпетербургского общества членом Сергеем Васильевичем Друковцовым в наставление его детям».

Ниже приведены в начальной редакции (для удобства чтения убраны еры и яти) некоторые советы из объёмной статьи «Ноябрь», написанные как и вся книга изумительным старорусским языком. Многие «наставления» не потеряли актуальность и в наши дни. Итак, внемлем мудрость предков.

«Кусты и кочки разчищать, лес на строение рубить удобное время для того, что сок весь уже опустился в низ. Такой лес в строении несравненно прочнее, и к житью в комнатах здоровее.

Розаны, молодыя прививки, и прочия нежныя деревья в холодных местах соломою, рогожами с ельником или мозжевельником, чтоб мыши не ели, а иныя и войлоками обвивать должно, и для того с полуночной стороны в садах делать густыя алеи, ширмы или рощами обсаживать.

С начала морозов болоты разчищать, а из него кочки и гнилую землю в кучи собирать, а чрез три года, в поля вместо навозу развозить.

Уголья жечь в сделанных особых печах, таким образом, чтоб дерево все изныло, и уголь бы был самой той величины, как дерево толсто было.

По убрании с поля хлеба всякой крестьянин должен осмотреть свою избу, пол и потолок сколотить. Во всякой избе должно быть три перевода, чтоб потолок не гнулся, углы оконопатить, досками обшить, дабы дозжевая мокрота в углы попасть не могла, ошивать тесом всякое строение к стоянию несравненно крепче будет, нежели через десять лет вновь строение заводить.

На полях дикой камень, которой больше кулака, собирать в груды, и по близости дороги до зимы держать, в города возить для продажи».

В города не одни камни для продажи везли. В наши дни отечественное масло становится дефицитом. И потому совет из прошлого:

«Масло делать ореховое, маковое, льняное, коноплиное, рыжиковое, репное, персиковое, горчишное, а для прочности на каждыя три пуда класть по фунту соли, пермянки: никогда горько не будет».

Окончание следующего совета современные бизнесмены могут использовать в качестве девиза:

«Овчины из дела выходят, время удобное шить шубы, и в том у хозяев бывают великие споры и ссоры с портными, а для прекращения того, должно овчины портным отдаваться весом. …Также и печеныя хлебы, когда муки два пуда, то печеного хлеба ржаного и пшеничнаго будет три пуда; от воды весу третья часть прибывает. Без счету весу и меры могут жить одни только дураки».

Кусты, кочки и болота расчистили, розаны ельником укрыли, дерево в печах изныло, камни с полей и масло в городе продали, шубы сшили, подсчитали барыши и задумались о выгодном их вложении:

«Естьли будет у вас желание заводить фабрики разнаго роду, прибыльныя мельницы, заводы рудныя, в том иметь вы должны великую предосторожность: к тому потребно знание Математическое, Механика, Гидролика, Архитектура, Химия и Алхимия, и Фисика; а естьли только без порядочнаго основания и вернаго исчисления, вступать будешь в строения и работы, ожидай вместо барыша живаго накладу, а особливо естьли поверишь выезжим Французским обманщикам, которыя умеют уверять и вводить в великия разорения, обещая на словах большия прибыли, сказывая о себе, великое знание во всех частях науки, но вместо того видал я сих разкскащиков, в знании, искусствах хуже многих Русских крестьян, а от прямых наук так далеки, что никакого и понятия не имеют. …Бралианты по тему дорогою ценою покупают, что их меньше простых каменьев, так и ученоумных прямо людей везде без излишества. …Разоренных от Французских обманщиков видал довольно, а обогащенных никого».

Грабли знакомые. В конце прошлого века вновь наступали на них под руководством оболваненных западными советниками отечественных вождей. И, разумеется, никто, кроме кучки прохиндеев, не обогатился.

Впрочем, олигархи с вождями приходят и уходят, народ остаётся. Чем больше его, тем лучше. Для государственной казны и буржуйской мошны. И потому «плодитесь и размножайтесь» люди:

«По убрании всего стараться холостых, вдовцов переженить, девок и вдов в замужество выдавать. …Я видал, что девки и холостые бывают до шестидесяти лет, великое число, иные в том находят свое спасение, не считая за убивство, а другия от гордости выбирая женихов, стараются. В некоторых местах, и то еще есть с обычая Татарского, отец и мать за невесту по тридцати рублев за девку, чего холостому крестьянину заплатить не без трудности, и от сих причин размножение народа пресекается. Законное положение для крестьян весьма порядочно сделано женщин тринадцати лет, а мущине пятнадцать к бракосочетанию положено, чрез что они по молодым свим летам, ввыкнув во перьвых друг к другу, а во вторых к своим родителям, будут иметь прямую любовь со страхом и послушанием».

Предписания времён дремучих? Так ведь увеличивалось население России невиданными для нашего века темпами. Пусть «со страхом и послушанием». Росло. Нынче иные проблемы решаем.

Александр Чашев

Фото с картины «Празднество свадебного договора» русского художника второй половины XVIII века, живописца из крепостных крестьян Михаила Шибанова. .