Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Болоты разчищать. Камни продавать. И другие советы на ноябрь из 1780 года

«Сколько не тянись предзимок, зима его покроет».

 (поморская пословица)

 Шестое время года наступило - предзимье. На Русском Севере так именовали ноябрь. Да ещё груднем. Груда - застывшая комьями земля. Месяц по счёту одиннадцатый, по смыслу названия – «девятый». Именно такое значение имеет латинское november, поскольку староримский год начинался с марта. Запудрили мозги иноземцы.

 Советы россиянам на ноябрь содержатся в изданной в 1780 году в Университетской типографии Москвы книге с длинным названием «Экономический календарь или наставление городским и деревенским жителям в разных частях экономии, расположенное на 12 месяцев так, что всякой хозяин может знать, что в котором месяце делать ему должно; с приобщением самых простых рецептов от разных болезней, сочиненной г. Статским советником и вольнаго Санктпетербургского общества членом Сергеем Васильевичем Друковцовым в наставление его детям».

 Ниже приведены в начальной редакции (для удобства чтения убраны еры и яти) некоторые советы из объёмной статьи «Ноябрь», написанные как и вся книга изумительным старорусским языком. Многие «наставления» не потеряли актуальность и в наши дни. Итак, внемлем мудрость предков.

 «Кусты и кочки разчищать, лес на строение рубить удобное время для того, что сок весь уже опустился в низ. Такой лес в строении несравненно прочнее, и к житью в комнатах здоровее.

 Розаны, молодыя прививки, и прочия нежныя деревья в холодных местах соломою, рогожами с ельником или мозжевельником, чтоб мыши не ели, а иныя и войлоками обвивать должно, и для того с полуночной стороны в садах делать густыя алеи, ширмы или рощами обсаживать.

 С начала морозов болоты разчищать, а из него кочки и гнилую землю в кучи собирать, а чрез три года, в поля вместо навозу развозить.

Уголья жечь в сделанных особых печах, таким образом, чтоб дерево все изныло, и уголь бы был самой той величины, как дерево толсто было.

 По убрании с поля хлеба всякой крестьянин должен осмотреть свою избу, пол и потолок сколотить. Во всякой избе должно быть три перевода, чтоб потолок не гнулся, углы оконопатить, досками обшить, дабы дозжевая мокрота в углы попасть не могла, ошивать тесом всякое строение к стоянию несравненно крепче будет, нежели через десять лет вновь строение заводить.

 На полях дикой камень, которой больше кулака, собирать в груды, и по близости дороги до зимы держать, в города возить для продажи».

 В города не одни камни для продажи везли. В наши дни отечественное масло становится дефицитом. И потому совет из прошлого:

 «Масло делать ореховое, маковое, льняное, коноплиное, рыжиковое, репное, персиковое, горчишное, а для прочности на каждыя три пуда класть по фунту соли, пермянки: никогда горько не будет».

 Окончание следующего совета современные бизнесмены могут использовать в качестве девиза:

 «Овчины из дела выходят, время удобное шить шубы, и в том у хозяев бывают великие споры и ссоры с портными, а для прекращения того, должно овчины портным отдаваться весом. …Также и печеныя хлебы, когда муки два пуда, то печеного хлеба ржаного и пшеничнаго будет три пуда; от воды весу третья часть прибывает. Без счету весу и меры могут жить одни только дураки».

 Кусты, кочки и болота расчистили, розаны ельником укрыли, дерево в печах изныло, камни с полей и масло в городе продали, шубы сшили, подсчитали барыши и задумались о выгодном их вложении:

 «Естьли будет у вас желание заводить фабрики разнаго роду, прибыльныя мельницы, заводы рудныя, в том иметь вы должны великую предосторожность: к тому потребно знание Математическое, Механика, Гидролика, Архитектура, Химия и Алхимия, и Фисика; а естьли только без порядочнаго основания и вернаго исчисления, вступать будешь в строения и работы, ожидай вместо барыша живаго накладу, а особливо естьли поверишь выезжим Французским обманщикам, которыя умеют уверять и вводить в великия разорения, обещая на словах большия прибыли, сказывая о себе, великое знание во всех частях науки, но вместо того видал я сих разкскащиков, в знании, искусствах хуже многих Русских крестьян, а от прямых наук так далеки, что никакого и понятия не имеют. …Бралианты по тему дорогою ценою покупают, что их меньше простых каменьев, так и ученоумных прямо людей везде без излишества. …Разоренных от Французских обманщиков видал довольно, а обогащенных никого».

 Грабли знакомые. В конце прошлого века вновь наступали на них под руководством оболваненных западными советниками отечественных вождей. И, разумеется, никто, кроме кучки прохиндеев, не обогатился.

 Впрочем, олигархи с вождями приходят и уходят, народ остаётся. Чем больше его, тем лучше. Для государственной казны и буржуйской мошны. И потому «плодитесь и размножайтесь» люди:

 «По убрании всего стараться холостых, вдовцов переженить, девок и вдов в замужество выдавать. …Я видал, что девки и холостые бывают до шестидесяти лет, великое число, иные в том находят свое спасение, не считая за убивство, а другия от гордости выбирая женихов, стараются. В некоторых местах, и то еще есть с обычая Татарского, отец и мать за невесту по тридцати рублев за девку, чего холостому крестьянину заплатить не без трудности, и от сих причин размножение народа пресекается. Законное положение для крестьян весьма порядочно сделано женщин тринадцати лет, а мущине пятнадцать к бракосочетанию положено, чрез что они по молодым свим летам, ввыкнув во перьвых друг к другу, а во вторых к своим родителям, будут иметь прямую любовь со страхом и послушанием».

 Предписания времён дремучих? Так ведь увеличивалось население России невиданными для нашего века темпами. Пусть «со страхом и послушанием». Росло. Нынче иные проблемы решаем.

 Александр Чашев

 Фото с картины «Празднество свадебного договора» русского художника второй половины XVIII века, живописца из крепостных крестьян Михаила Шибанова. .

10 ноябрь 09:05 | : Горячая тема / Общество

Главные новости


Берлинская стена и ее невыученные уроки
Уроки одного октябрьского переворота…в СНТ «Волживка»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (125)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20