Водку двоить. Обмялье собирать. Артикулы иметь. И другие советы из 1780 года

В 1780 году в Университетской типографии Москвы выпущена книга с длинным названием: «Экономический календарь или наставление городским и деревенским жителям в разных частях экономии, расположенное на 12 месяцев так, что всякой хозяин может знать, что в котором месяце делать ему должно; с приобщением самых простых рецептов от разных болезней, сочиненной г. Статским советником и вольнаго Санктпетербургсквго общества членом Сергеем Васильевичем Друковцовым в наставление его детям». Поскольку и нынче сентябрь завершается, кому-то, возможно, будет любопытно узнать, что надлежало делать в этом месяце нашим предкам. Небольшие выдержки из объёмной статьи приводятся в начальной редакции. Для удобства чтения лишь убраны еры и яти.

«МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ

Винная сидка с сего времени начало свое имеет, только того смотреть надлежит, чтоб из каждой четверти хлеба семь ведр добраго вина вытти могло».

Винная сидка – изготовление вина. На Руси и в России XVIII века вино делали из хлеба. В сентябрьской статье экономического календаря этому важному процессу посвящено несколько страниц. Ещё два фрагмента из них:

«Пропорция.

На шесть тысяч ведр вина иметь должно четыре куба, каждой по восмидесяти ведр; на тысячу двести, два по сороку; на шесть сот два по двадцати; на триста два по десяти ведр, для того, чтоб тем продолжить можно винную сидку чрез все зимние месяцы, по холодному времени, дабы без дальняго затруднения нагреванием воды могли скот теплою гущею и бардою до весны безпрерывно кормить»

Следует пояснить, что со второй половины XVIII века на дворянских винокуренных домашних заводах начала применяться перегонка простого хлебного вина. С 1751 года в качестве гарантии качества была признано так называемое «двойное» или «двоенное» вино. Крепость двоенного спирта была тогда примерно 37-45 градусов. Совет по правильному «двоению»:

«Когда хочешь двоить водку, то надлежит, чтоб куб не горел, и вино горечью и пригарью не пахло, под куб подставить железный котел, и налей водою, чтоб огонь грел воду, а вода будет нагревать медный куб или деревянную бочку: вино выходить будет лучше».

Винную сидку завершили, можно и о других насущных делах сентября вспомнить:

«Кротов искоренять должно; на то иметь собак, называемых Тасков. Лен, пеньку и посконь, крапиву, чернобыльник, собирать, и в Декабре класть на снег, и засыпать снегом, а весною подымать и мять.

Барбарис, рыжики, калину, рябину солить, варить, и кислыми щами наливать. Льну и пеньки в избах не сушить, с лучиною по дворам не ходить.

Начинать мыла варить, сальные свечи делать по ночам, когда холодныя росы бывают.

Пересаживать деревья, только смотреть, чтоб тем боком посадить так, как оно сидело, полдневною стороною на полдни; а ежели сего примечать не будешь, то редкая приняться может.

Собирать всякое обмялье, опилки деревянныя, лист, возить на скотные дворы, которая перегорев и напитаясь навозным соком произведет в поле хлебородие».

О работах с отходами последний совет, а завершается прямо-таки высоким слогом.

Шесть тысяч вёдер вина нагнали, кротов извели, что могли засолили, мыла наварили, свечей ночами наделали, хлебородие обеспечили. Можно и о духовной пище подумать:

«Всякому дворянину должно читать, а достаточным у себя иметь, гражданския, военныя, морския Регламенты, уставы, Артикулы, Уложения, Указы, дабы знать и исполнять мог волю Монаршую, и не имел бы большой причины, бояться проклятых ябедников, душевредцов».

Вполне «достаточный» круг чтения для того, чтобы знать и исполнять волю правителей в любые времена и не бояться при этом проклятых ябедников и душевредцов.

Для народа забавы попроще:

«Кулашные бои, борьба много делают общенароднаго зла, вреда и убивства, и для сих забав необходимо в деревнях должно иметь кровопускателей и костоправов».

Последним благим пожеланием завершена статья экономического календаря с наставлениями на сентябрь.

Всё ли вы сделали так, как завещали предки?

Александр Чашев