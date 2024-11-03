Берлинская стена и ее невыученные уроки

В эти дни отмечается тридцатипятилетие падения Берлинской стены. Дата, оттенённая актуальной политической повесткой сегодняшнего дня: победа Трампа на выборах, Украина, валдайские тезисы Путина и т.д. Ключевому событию в Восточной Европе конца ХХ века достались упоминания в новостных выпусках, немного хроники и совсем без аналитики. А зря. Уроки истории надо изучать досконально, пусть это часто и не в коня корм…

Моим воевавшим родственникам не довелось побывать в поверженном Берлине мая 45-го, фронтовая судьба закидывала их в другие места. Но двоюродная бабушка с мужем, оба прошедшие войну в полевых госпиталях и награждённые боевыми орденами, поехали туда в конце сороковых «советскими специалистами». Если по-современному, то гастарбайторами, ибо мотивация такая же – заработать побольше денег. Пусть не плиточниками-штукатурами, а по своим медицинским специальностям, но что это меняет? Советские врачи хотели иметь много детей, прекрасно понимая, что на зарплату в родных поликлиниках им эту ношу не поднять.

Представляете их душевное состояние – победители едут к побеждённым за звонким пфеннингом?! Нет, не представляете. Не было в их состоянии ничего такого. ГДР для советских людей их поколения была неотъемлемой частью единой социалистической системы. Ещё одна советская республика, только с несколько более лучшим снабжением.

Их возвращения с заработков я не помню… родился спустя несколько лет. Но кое-что из привезённого застал, то, что не успели разбить, сломать, сносить. Зато мама хорошо помнила рассказы своей тётки о том, какие заморские штучки попадали в Восточный Берлин из западной зоны. А также истории, рассказанные полушёпотом – если коллега по немецкой поликлинике вдруг не вышел на работу и не отзвонился, значит, точно свалил на Запад. Внучатая бабушка, правоверная коммунистка дворянского происхождения, преподносила эти факты с ироничным осуждением – вот, дескать, дурни, бежали от бесплатного жилья, образования и медицины, будут там на улице в коробках ночевать. Она до конца, до 98-ми лет, свято верила в преимущества социализма. Имела на то полное право.

Для справки - в период между 1945 и 1961 годами более трёх миллионов восточных немцев бежали в Западную Германию, что составило почти треть тогдашнего населения ГДР. Преимущественно это были молодые образованные люди, что вызывало недовольство Москвы, и в итоге привело к строительству Берлинской стены. Зато до этого многим немцам из восточного блока можно было позавидовать. Дело в том, что тысячи берлинцев в те годы проживали в восточной его части, а на работу ездили в западную. Соответственно, зарплату они получали в капиталистических размерах, зато за услуги ЖКХ расплачивались в социалистических.

Да ещё расцветал чёрный рынок, причём, вот парадокс, активнее он функционировал на западе, чем на востоке. Загадка проста – в ГДР правила бал модель советской экономики, в условиях которой производство ключевых товаров субсидировалось государством. Соответственно, они и попадали на стихийные барахолки Западного Берлина, создавая ценовую конкуренцию местным товаропроизводителям. Власть с этим явлением боролась, но втихую поощряла движение капиталистических товаров в обратном направлении, резонно считая это лучшей агитацией за их социальную систему.

Но 13 августа 1961 года жители Берлина, причём обеих его частей, с удивлением для себя обнаружили, что посредине их красавца-города практически восстановленного с 45-го, началось возведение чего-то большого и монументального. Предположу, что многих в тот момент охватило отчаяние. Восточных немцев из-за того, что не додумались раньше убежать, западных – что рушится их маленький, но выгодный бизнес.

Вряд ли много людей рвали на себе волосы из-за того, что некоторые семьи в одночасье оказались разделены, как тогда казалось, навсегда. Всё-таки это Запад, а не Восток (две Кореи), где родственные узы священны. Но неприятно, уверен, стало всем, как будто форточку в большой мир затянули противомоскитной сеткой…

За время существования Стены через неё пытались перебраться сотни людей. Именно через неё, ибо побеги по подземным ходам и канализации, которыми воспользовались уже тысячи, в основном были удачны и бескровны. А вот на самой Стене убивали.

Первым человеком, которого застрелили при попытке перебраться через стену с востока на запад, стал Гюнтер Литфин, ученик портного и член запрещённого в ГДР Христианско-демократического союза. Литфин работал в Западном Берлине, снял там квартиру и планировал перебраться насовсем. Гюнтеру пришлось отложить переезд после смерти отца, чтобы поддержать семью. Но после начала строительства стены его надежды рухнули. Парень попытался перебраться через железнодорожные пути, но был замечен полицией и убит выстрелом в голову. Власти ГДР сперва попытались замолчать смерть, а после того, как по городу поползли слухи, заявили, что Литфин был гомосексуалистом и педофилом, бежавшим из-за своих преступлений. Агитационная выдумка коммунистических властей? А кто теперь знает…

Пусть и грустный, но анекдот – за первые два года существования Берлинской стены через неё сбежало больше тысячи гдровских пограничников, после чего этот пост стали доверять исключительно проверенным, идеологически выдержанным товарищам. Где-то читал, что предпочтение отдавалось таким, кто имел личные счёты с теми, кто остался в западной зоне оккупации, например, детям замученных в концлагерях антифашистов. И всё равно ведь бежали…

В итоге Стена, разделившая два немецких мира, простояла почти 28 лет. Её время закончилось с перестройкой в СССР и периодом гласности. Что вполне объективно, если в метрополии признали, что не в ту сторону двигались, колониям просто некуда было деваться (и это без учёта кризиса социалистической экономики, съевшей саму себя).

Как всё закончилось? Вот это важный в нашем разговоре момент. Во время своего визита в ФРГ в начале 1989 года, советский генсек Михаил Горбачёв заявляет, что каждый народ вправе выбирать свою политическую и социальную систему, а Москва будет уважать право граждан на самоопределение. Помимо этого, летом лидеры СССР и США проводят переговоры, в ходе которых Москве была обещана экономическая поддержка в обмен на невмешательство в события в Восточной Европе.

Примечательная деталь: в то время объединению Германии мешает уже не Советский Союз, а… Великобритания. Из чисто практических соображений, прозорливой Маргарет Тэтчер совсем не улыбалось получить в Европе, так же стремящейся к объединению, такого сильного конкурента на роль лидера.

Итак, глава СССР заявляет о праве народа самоопределяться, в какой компании двигаться по дороге истории. И все ему радостно поддакивают, аплодируют, не возражают. Но ведь были же Хельсинские соглашения 1975 года, в которых чёрным по белому был прописан принцип нерушимости границ в послевоенной Европе, а двумя годами ранее ФРГ наконец-то признала правовую легитимность существования ГДР. По всему получается, что на волне вселенской перестройки конца восьмидесятых принцип верховенства закона уступил место принципу верховенства политической целесообразности.

Увы, не все этот исторический урок усвоили. Когда лучше постоять в сторонке в качестве наблюдателя и не вмешиваться в чужие разборки.

Так что же случилось с самой Германией за прошедшие 35-ть? Со стороны она кажется единым государством, за которым остаётся последнее слово в рамках Евросоюза. Но это, если смотреть только международные новости. А копни глубже…

Вы, например, знаете, что репатрианты из бывших советских республик наотрез отказываются селиться на бывших восточных землях? Более-менее сравнялся с западным уровнем лишь объединившийся из двух половинок Берлин, остальные районы исчезнувшей ГДР серьёзно провисают по экономике. Родившимся и выросшим при соцстрое не хватает ни образования, ни профессиональных навыков, ни желания трудиться, так их развратила былая система.

Молодёжь же старается переселиться западнее, в стране есть все предпосылки к демографическому кризису на местах. Эта информация для тех, кто тоскует по социализму, по советской империи, которая расползлась по швам при первой же возможности. И ещё, как ни парадоксально, но радикальные националистические настроения (можно сказать, что нацистские) теперь сильны именно в восточных землях Германии.

Остальное додумывайте сами…

Леонид Черток