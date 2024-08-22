Нож в спину Гревцову

Единственный представитель КПРФ в городском парламенте Архангельска Виталий Морозков написал заявление о сложении полномочий.

«Я, Морозков Виталий Аркадьевич, дата рождения „05“ января 1985 года, депутат Архангельской городской Думы двадцать восьмого созыва, руководствуясь пунктом 2 части 12 статьи 25 Устава городского округа „Город Архангельск“, отказываюсь от депутатского мандата, то есть досрочно прекращаю свои полномочия по собственному желанию с „01“ августа 2024 года».

Причина подобного решения не уточняется.

Вопрос будет рассмотрен в ходе сентябрьской сессии. Почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что желание молодого коммуниста будет удовлетворено. Соответственно, сама фракция КПРФ прекращает свое существование.

Первого секретаря обкома КПРФ Александра Гревцова ожидают неприятные вопросы в Москве. Напомним, ранее из рядов КПРФ перекочевала в ряды «Единой России» депутат Архангельского областного Собрания, финансово состоятельная Надежда Виноградова.