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В архангельском Центре поддержки граждан помогли женщине, потерявшей любимого

В Центр поддержки и защиты граждан партии «Единая Россия» обратилась женщина, с просьбой разъяснить имеет ли она право на наследство мужчины, который скончался месяц назад, с кем она прожила более 10 лет без регистрации брака?

 

«Сожительство — это незарегистрированные отношения между мужчиной и женщиной, совместный быт, совместное проживание. Сожительство в РФ не признается формой брака даже при наличии общего быта, большой продолжительности совместного проживания и рождении детей», - разъяснила юрист регионального исполнительного комитета Нарине Асоян.

 

Не будучи браком в понимании закона, сожительство не порождает для сторон тех взаимных прав и обязательств, которые возникают между мужем и женой, официально зарегистрировавшими свой брак. Например, не будет считаться совместно нажитым, купленное за время сожительства имущество, которое подлежало бы разделу в случае развода официальных супругов. Право на имущество и факт приобретения за счет средств одного из сожителей придется доказывать документально, с помощью показаний свидетелей или другими способами. При этом имущество, которое принадлежало каждому из партнеров ранее, до сожительства, в любом случае и остается в собственности этого партнера, если он по собственной воле не произвел его отчуждение. 

Необходимо отметить, что если наследодатель составил завещание, то проблемы по вступлению в наследство сожителя отсутствуют. Правовые проблемы наступают только в случае наследования по закону. Это объясняется пробелами в правовом регулировании данной сферы общественных отношений.

«Следовательно, всей полнотой наследственных прав обладает только супруг, находившийся в зарегистрированном браке с умершим», - разъяснила Нарине Асоян.

Согласно положениям Гражданского кодекса РФ к наследникам первой очереди относится в том числе супруг наследодателя. Однако, сожитель (сожительница) не относится к наследникам первой очереди и не призывается к наследованию.

Законодательство предоставляет сожительнице единственный способ наследования по закону за умершим сожителем — путем наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.

Так, согласно Гражданскому кодексу РФ призываются к наследованию проживающие с наследодателем граждане, являющиеся ко дню открытия наследства нетрудоспособными и не менее года до его смерти находившиеся на его иждивении.

 Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти – вне зависимости от родственных отношений – полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного.

Таким образом, сожительница наделяется правом наследника по закону только при соблюдении таких условий, как нахождение ее в статусе нетрудоспособного, а также наличие факта нахождения на иждивении у наследодателя.

Фактические брачные отношения не гарантируют, что сожительнице удастся унаследовать имущество наследодателя, даже несмотря на длительное совместное проживание.

«Возможность наследования в данном случае появляется при доказывании факта нахождения на иждивении у умершего сожителя – это возможно сделать в судебном порядке, но при этом придется доказать ещё целый ряд обстоятельств», - пояснила Нарине Асоян.

30 январь 10:18 | : Политика

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