«Архангельск – первый морской порт России». Но так ли это?

Свои сомнения этому рекламному утверждению высказывает Михаил Силантьев:

- В прошлом году в Архангельске, у входа в Петровский парк и рядом с Глав Почтамтом установили мозаику по картине местного художника Звягинцева с панорамным видом нашего города с Северной Дины начала 20 века. Над этой картиной установлена надпись - "Архангельск - первый морской порт России". Так ли это на самом деле?

Вообще власти города часто любят вворачивать эту фразу для придания значимости своим персонам - ведь они руководят не каким-то периферийным городком, а важным историческим центром страны. И после многочисленных подобных упоминаний у самих архангелогородцев уже сложилось мнение, что так оно и есть.

Но, на мой взгляд, это совершенно не так!

Первым портом нашей страны Архангельск никогда не был, и даже первым морским международным портом. Ведь задолго до его появления у Московии, а ранее у Господина Великого Новгорода, были свои порты! Не зря же Новгород Великий входил в Ганзейский торговый союз и главные люди этого города были гости (купцы), которые делали свои состояния на торговле с заморскими странами. Никуда эти порты не делись и после присоединения Новгорода и Пскова к Московии - перейдя вместе со всеми в метрополию. Почему же вообще возникла такая сентенция?

А всё дело в проигрыше Ливонской войны Иваном Грозным, после которого стране пришлось отдать практически всё Балтийское побережье вместе с городами и портами. Ну и плюс вскоре начавшееся "Смутное Время" ещё усугубило эту ситуацию. Именно поэтому со второй половины 16 века Московия не могла уже нормально торговать через Балтийское море.

И именно тогда случается важное - англичане в 1553 году организовали свою экспедицию по исследованию Северного Морского Пути в Китай. Экспедиция эта весьма интересна, и о ней до сих пор имеется множество разных мнений - о чем обязательно напишу в другой раз подробнее. Так вот, экспедиция хотя и не смогла пройти через льды Северного Ледовитого океана, и её большая часть погибла, но один из кораблей "Благое Предприятие" под руководством капитана Ричарда Ченслера, ушедшее с утверждённого маршрута и свернувшее в Белое море, приходит к стенам Николо-Карельского монастыря.

Оттуда иностранца отправляют в столицу Севера - Колмогоры к воеводе, а тот, испросив царского указания, препровождает представившегося английским послом Ченслера на аудиенцию к Ивану Грозному. Царь, искавший союзников, даёт множество привилегий англичанам, и Ченслер уже в следующую навигацию отбывает домой, чтобы основать английскую "Московскую компанию" (сыгравшую важнейшую роль в истории Великобритании) и на следующий год вернуться под стены Николо-Карельского монастыря, где напротив него - на острове Ягры - ими была построена своя база.

С тех пор английские корабли с товарами ежегодно начинают приходить в "бухту Святого Николая" - там они причаливали и перегружали с океанских кораблей товары на речные и перевозили их в Колмогоры (с конца 17 века переименованные в Холмогоры). Именно там была организована первая Российская таможня, там за порядком следили воеводы и стрельцы. Там появляются прообразы первых Гостиных Дворов и иностранные предприятия (например - канатная фабрика и пр.)

Т.е. по факту в середине 16 века появляется первый порт Московии - Колмогоры, в котором был аванпорт - перегрузочный участок в районе Николо-Карельского монастыря (там, где сегодня стоит славный город Северодвинск).

До появления Архангельска ещё около 30 лет!!! А международный порт уже работает вовсю!

Когда же появляется Архангельск?

Как известно, город появился как крепость, возникшая по Указу Ивана Грозного от 1583 года, возведённая вокруг Михайло-Архангельского монастыря.

Сам Михайло-Архангельский монастырь стоял достаточно далеко от моря (порядка 30 вёрст), и в те времена считалось, что большие океанские торговые корабли дойти до него не могут. Тем более что русло нашей могучей Северной Двины весьма подвижно - песочное дно образовывает мели, постоянно сносит и создаёт новые острова. Поэтому и первый порт был основан на самом побережье Белого моря - дальше корабли боялись сунуться. Но до поры до времени.

Как говорится: "не было бы счастья, да несчастье помогло".

Датский король, желая получить выгоды от торговли, нанимает большой пиратский флот с задачей атаковать все торговые корабли, идущие в обход Дании в Белое море. В основном целями датских капперов были голландские торговые суда, потому как Голландия (сегодняшнее название страны - Нидерланды) находится географически южнее той же Англии и её суда должны пройти значительное расстояние вокруг Скандинавии, во-вторых, Голландия в те времена самая крупная торговая держава, и количество судов её флота огромно. Англия тогда ещё совсем заштатное государство, только-только начавшее резко богатеть в первую очередь именно благодаря торговле с Московией.

Так вот - голландцы вынуждены постоянно искать возможности спрятаться от датских корсаров - известно, что те преследовали и захватывали торговые корабли даже в Белом море! И бухта у расположенного на самом море Николо-Карельского монастыря не была для них безопасной. Голландцы вынуждены были прятаться подальше от моря, каждый раз забираясь всё выше и выше по реке.

Известно, что первым иностранным мореплавателем, дошедшим с моря до Михайло-Архангельского монастыря, был голландский капитан Клас Янсон — уходивший сюда от датских морских пиратов. Тогда же именно голландцы и инициировали обращение к царю с просьбой перенести международный порт в более безопасное место - к Михайло-Архангельскому монастырю, дойти с моря, до которого оказалось возможным. И вот это обращение через несколько лет и привело к тому, что именно тут появляется новый порт, защищённый "городом" - деревянной крепостью.

Но и это ещё не всё!

Первоначально у стен Михайло-Архангельского монастыря был построен такой же, как ранее у Николо-Карельского монастыря - "аванпорт". Т.е. погрузочно-перегрузочный участок порта. Там тоже всего лишь большие океанские корабли иностранных купцов перегружали свои товары на речные суда и отвозили их в Колмогоры на таможню. Лишь через несколько лет после постройки крепости, рядом с ней возводят первые "Гостиные Дворы" - огороженные частоколом амбары для хранения товаров. Через пару десятков лет их уже не хватает и на них надстраивают второй этаж. А ещё через несколько лет - третий.

Через непродолжительный период времени власти понимают, что таскать товары в Колмогоры на таможню из "Архангельского города" неэффективно - по дороге много уходит в качестве контрабанды, а потому таможню переводят в Архангельск. А в период навигации - воеводы со стрельцами ежегодно перебираются из Колмогор в Архангельский город - пока что лишь на лето, после ледостава возвращаясь обратно. Так происходит вплоть до Петра 1, который переводит столицу Севера из уже Холмогор в Архангельск, сначала переведя воевод, затем стрельцов. А позднее и Архиереи Епархии тоже переезжают в Архангельск... Древние Холмогоры, до этого входившие в пятёрку крупнейших городов России своего времени, приходят в упадок...

Вот такая история появления первых портов на Беломорье. На мой взгляд, она вполне чётко указывает на то, что статус "первого международного порта России" должен принадлежать Холмогорам! Вот только они уже давно превратились всего лишь в маленькое село, а потому амбиций бороться за статусы не имеет. Архангельск же, как областной центр, берёт все эти звания на правах сильного. Но только мы-то с вами должны знать, что "эта кольчужка ему великовата"!

А если вы будете в Архангельске - постарайтесь обязательно съездить в Холмогоры!

(оригинал на https://dzen.ru/a/Zt1Fyuyp4VFt2PEW?share_to=vk)