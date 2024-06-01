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Мордобойный балет и коковар с маслом (из старых архангельских газет)

В номере газеты «Архангельск» от 10 июля 1908 года опубликована заметка «Побоище» (приводится без еров и ятей):

В полночь с 8-го на 9-ое на пристани против Оперной (А.Ч.: ныне площадь Профсоюзов) завязалась ссора между рабочими-крестьянами, откуда-то только что прибывшими и пьяными. Ссора перешла в мордобойный балет. Ночной караульщик при первых скромных начининьях великодушно игнорировал удалую стычку, но потом свистками вызвал городовых.

Подобные «балеты», к сожалению, не редки и в наши времена. Как и подделки. 

О «пальмовом масле» современные СМИ пишут с завидной регулярностью. Между тем этот экзотический товар с первой половины 1960-х годов завозился и в СССР в немалых объёмах. Его применение регламентировалось многочисленными ГОСТами в кондитерских изделиях, шоколаде, мороженом, молоке, масле и прочей молочной продукции, плавленых сырках и сырковых массах, маргарине для выпечки, сдобной выпечке, печенье и пирожных, полуфабрикатах из мяса, соусах, суповых и даже в детских смесях.

Более того, с разновидностями масла пальм были знакомы и наши более далёкие предки. 

С 1880 года российские мыловары стали применять завозимое из южных стран кокосовое масло – коконоль. Кокосовое масло с добавлением орехового получило название коковар. Кому первому пришла в голову идея использовать пальмовое масло для производства пищевых продуктов, история умалчивает. 

В номере газеты «Архангельск» от 4 октября 1913 года опубликована заметка «Фабрика фальсифицированного масла». Выдержки из неё:

За последнее время в бакалейных и колониальных лавках Архангельска стало продаваться коровье топленое масло, смешанное с коковаром. Путем опроса торговцев санитарный надзор выяснил, что поставщиком фальсифицированного масла является приказчик маг. Фазлулина (уг. Соборной и Троицкого пр.) С.З.Драчнев, проживающий в д. Чурсанова на Кирочной ул. 30 сентября санитарный врач г.Первов произвел осмотр квартиры г.Драчнева и обнаружил здесь настоящую фабрику фальсификации масла. Осмотр установил, что коровьего масла Драчнев клал в свое «масло» одну четвертую часть, а на 2/3 сдабривал его коковаром. В тот же день санитарная станция уведомила пристава 2-й части об изложенном с просьбой принять меры к прекращению противозаконного промысла.

Процветал этот промысел в царской России. Газета «Саратовский вестник» в октябре 1911 года сообщила об итогах лишь одного из частых рейдов на местный базар, в ходе которого конфисковано 100 пудов  разбавленного коковаром коровьего масла и задержано 13 торговцев. Мировой судья задал вопрос одному из обвиняемых: «Много ли вы клали на пуд масла коковара?» Тот ответил: «Не в масло клали коковар, а в коковар пущали для духа немного коровьего масла». Штрафами в размере по 15 рублей на каждого отделались фальсификаторы. И отправились вновь «пущать для духа немного коровьего масла» в коковар. Впрочем, их более наглые конкуренты по бизнесу не делали и этого, предлагая с рекламных плакатов коковар в качестве полноценной замены сливочного масла. 

Мордобойного балета хочется пожелать шарлатанам всех времён и народов. 

Старые газеты прочитал Александр Чашев

30 июнь 09:07 | : Горячая тема / Будни

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