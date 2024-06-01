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Архангельск. В «Stare Mesto» все стабильно

Когда-то, ещё в советские времена, коллега по работе, которому повезло побывать в Праге, становился самой популярной фигурой минимум на месяц. 

И, если слабый пол интересовали всякие глупости типа стоимости пары колготок («неужели не дороже билета в кино?!»), то мужики сразу переходили к конкретике - «15 сортов пива и все в наличии? Да не может быть, нам бы такой социализм!». В то время в родной стране были два сорта - «пиво есть» и «пива нет», причём второй наиболее распространённый.

А уж пивные рестораны (не путать с пивбарами) вообще в диковинку. Это означает, что, кроме пива, вам там могут налить что-то гораздо крепче, и это не будет считаться «ершом». Плюс предложенная закуска не ограничится солёной сушкой, сырком «Дружба» и хвостом воблы (креветки – большая удача).

Чешская кухня действительно брутальна, сытна (не путать с «жирна») и привлекательна для мужского организма. Но и женский от неё вряд ли откажется. Хотя бы раз в год… а там можно и на диету.

Поэтому в свой юбилей (который принято называть промежуточным) выбор пал на «Старо място», что на Чумбаровке. Это место мы уже посещали с десяток лет назад и воспоминания самые позитивные.

Единственное, что напрягало – не самые добрые отзывы в соцсетях, мол, лучшие времена чешского ресторана в центре столицы Поморья ушли в прошлое – и несут долго, и обслуживают не те, и ассортимент поблек. Но тут вспомнил  поговорку «на вкус и цвет» и рискнул.

Так вот…

Посетителей стало действительно меньше, даже с учётом начала рабочей недели. Но в этом свои плюсы – меньше посторонних запахов и шума, лучшее зонирование для тесной компании, даже визуально чище и уютней. Плюс внимание официанта приковано конкретно к нашей компании (нас в сумме было больше, чем в остальных едоков в двух залах).

Обслуживали действительно не те. То есть, не девушки в веселеньких юбочках на подработке, а опытные в профессии мужчины не пенсионного возраста. Опять же вспомнил былое… в СССР профессия официанта котировалась на уровне начальника отдела, а в особых случаях – 4-го секретаря посольства.  

Что касаемо посещаемости. Месторасположение на пешеходной улице не туристического города в дождливую погоду сулит убытки владельцам точек общепита, от этого никуда не деться. Вот выглянет солнышко, заработает летняя веранда… тогда посмотрим. И ещё советую учесть – средний возраст выживания ресторана по одному и тому же адресу 5 лет, потом надо менять или концепцию, или адрес, или хозяев. Так что чешский пивной ещё хорошо держится.

Теперь о главном. О меню.

Которое приятно взять в руки, ибо чистенькое и с картинками, с подробным описанием ингредиентов. Что уже исключило экзаменовку официантов на тонкости поварского искусства, чешская кухня сама по себе внятная, близкая к домашней.

Самый шик – это вепрево колено (в архангельской транскрипции – свиное запечённое колено). Масса мяса (с учётом кости) не менее одного кг, тут одному никак не справится (если не Гаргантюа). Мы поступили дальновидно – заказали на компанию такое нажористое коленце и Большое блюдо (точнее, доску), на которой вольготно раскинулись свиные ребрышки, куриные крылышки и колбаски разной толщины и долготы. На мой вкус, не хватало шпикачек, главной песни чешского пивного царства, не помню, были ли они раньше.

Но начали зажигать мы с закусок, как приличные. Предварительно бросив на корень языка по рюмке бехеровки, сопроводив глотком светлого пива Лежак. Не пьянства ради, а дабы сохранить аутентичность восприятия.

Чешские салаты – вещь серьёзная, мясная, пойдет как отдельное блюдо лёгкого ужина. 

Я неожиданно сам для себя выбрал теплый салат из куриной печени. Почему неожиданно? Главный ингредиент не относится к моим любимым куриным субпродуктам, я больше по сердечкам и желудочкам. Но тут всё в масть – печёнка просто воздушная без навязчивого привкуса, наверняка вымоченная в сливках. Обещанных в рецептуре свежих (сырых?) шампиньонов как-то не заметил, но половинки черри дали необходимую нотку кислоты. Заправка чувствительная, но без назидания. Главное, всё это не утопало в джунглях зелени, что частенько случается.

Слева от меня с аппетитом поедали салат Панский – небольшой мясной праздник с телятиной и языком (нежнейшими по отзыву), сопровождёнными в путь по пищеводу отварной стручковой фасолью и шайбочками маринованной кукурузы. Острота и деликатность в послевкусие, где своё соло сыграл грецкий орех.   

Слева – буквально на глазах исчезала Пражечка. Чехия – страна озёрная, но кто сказал, что там не выращивается маринованный лосось?! Изящные в нарезки кубики в сочетании с сочностью сладко-горьковатого грейпфрута, пикантностью тёртого пармезана (санкционка?) и маслянистостью кедровых орешков. Да просто европейская классика, хоть откуда родом.

Ещё один салат был хорош в своей простоте (и в нижней ценовой категории). Просто салат из отварной свёклы с творожным сыром и соусом песто. Можно такое испортить? Вот и им не удалось. Чисто ради эксперимента – неужели я дома делаю хуже? Хотя хруста орешков лично мне не хватало. 

Салатное царство разбавил (дополнил) Смажак. Под этим неброским названием кроется обжаренный сыр в панировке, который принято употреблять с ягодным соусом (предположительно, брусничным). Пикантно, горячо, тянуче, сладковато. Панировка похрустывает по всем канонам, но не царапает (такое случается) и не застревает между зубов.

Но вернёмся к горячему.

По классической рецептуре вепрево колено перед духовкой выдерживается в тёмном пиве, что создаёт особый вкусовой шарм и размягчает волокна. Не знаю, заморачиваются ли этим в Архангельске, но мясо разваливалось при одном прикосновении ножа и так же бодро залетало в рот. Свиные рёбрышки на деревянном подносе оказались пожёстче, но только чуть, мясо легко отрывалось зубами, оставляя идеально гладкую косточку (предположу, что и здесь не без маринада). А вот крылышки могли быть помягче в суставах, да и поострее. Колбаски не восхитили (не брызгались соком), но и не разочаровали. Ко всему перечисленному подаются маринованные овощи (для усадки)… увы, явно магазинного происхождения.

Что касается алкогольного сопровождения. Раньше, помню, перед тобой выставляли солидный сет чешских настоек. Теперь, увы, в наличии только две + бехеровка (которая на любителя). Не было и горячо любимой автором хреновухи – «сами готовим, к вашему приходу не успела настояться, загляните через пару дней» (объяснение официанта). Но кто сказал, что деньрожденческое настроение можно испортить натуральной водкой?! Вот и я не говорю.

Зато с пивом всё ОК. Эх, так бы в юности.

Общее впечатление: «Stare Mesto» продолжает держать… если не марку, то, как минимум, этикетку. И помните, в городе больше нет ничего восточноевропейского, как ваши детки будут изучать кулинарную географию?

А какие там супы в хлебных караваях…

Леонид Черток


24 июнь 11:58 | : Горячая тема / Будни

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