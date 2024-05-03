Лешуконская больница: территория неуверенности

В редакцию ИА RUSNORD пришло письмо от лешуконцев, взволнованных перспективами административной реорганизации районной больницы:

- По официальным данным Мезенская ЦРБ уже стала филиалом Ах̲а̲н̲г̲е̲л̲ь̲с̲к̲о̲й̲ ̲о̲б̲л̲а̲с̲т̲н̲о̲й̲ ̲к̲л̲и̲н̲и̲ч̲е̲с̲к̲о̲й̲ ̲б̲о̲л̲ь̲н̲и̲ц̲ы̲ (АОКБ). Принято решение об объединении АОКБ и с Л̲е̲ш̲у̲к̲о̲н̲с̲к̲о̲й̲ ̲Ц̲Р̲Б̲. Произойдёт это в ближайшее время.



По имеющимся данным, в результате реорганизации предполагается сократить медицинский персонал (врача-офтальмолога, врача-гинеколога, младший медицинский персонал). Врач-педиатр остаётся только на 0,5 ставки (3 часа в день). Планируется упразднить круглосуточный стационар, что подразумевает только амбулаторное лечение (на дому, без специального оборудования, без присмотра медицинского персонала).

Дневной приём оставшиеся врачи (3 терапевта, 3 стоматолога и педиатр) будут вести в кирпичном здании (ул. Мелоспольская 4), будет дневной стационар. Там же будет базироваться лаборатория и скорая. Деревянная пристройка будет снесена.

Информации о дальнейшей судьбе деревянного здания поликлиники (пер. Спортивный 18) нет.

Все нужды в приёме отсутствующих на базе Лешуконской ЦРБ врачей планируется закрывать на базе АОКБ (г. Архангельск) и при выездах «Поезда здоровья» (врачи АОКБ, выезжающие в районы области).

В экстренных случаях больных будут доставлять вертолётом в город. Но ведь бывают такие ситуации, когда до прибытия санавиации необходимо медицинское сопровождение, наблюдение и участие. Без стационара это будет невозможно.

По состоянию на 1 января 2024 г. численность населения в селе составляет 3465 (из них около 800 детей), а округа 5396 человек. Большинство населения пенсионного возраста, которое остро нуждается в медицинской помощи. Есть люди с инвалидностью.

Со времён ещё района, округ является дотационным – обузой для областного бюджета. В своё время даже была запущена программа по переселению населения с северных территорий.

По состоянию на 22 мая обещанный капитальный ремонт Лешуконской ЦРБ так и не начался:

Поступил ответ из областного Собрания на обращение с̲о̲б̲р̲а̲н̲и̲я̲ ̲д̲е̲п̲у̲т̲а̲т̲о̲в̲ по поводу ремонта здания стационара Лешуконской ЦРБ.

Министерство здравоохранения информирует, что 3 марта был заключен договор на разработку технического задания на подготовку проектно-сметной документации, срок исполнения был установлен до 12 мая. 13 мая Лешуконской ЦРБ объявлены конкурсные процедуры на подготовку ПСД на ремонт стационара, но на текущую дату никто из претендентов не заявился, есть ещё неделя для подачи заявок.

У Лешуконской ЦРБ имеются долги, медицинское учреждение должно заниматься самообеспечением. Главная проблема – отсутствие врачей, на которых выделяются денежные средства из бюджета. Уже не первый год на базе больницы нет невролога и хирурга. ИО главного врача Ш̲а̲р̲ы̲г̲и̲н̲а̲ ̲И̲.̲М̲.̲ активно занимается привлечением молодых специалистов на работу в Лешуконское, но без экономического развития округа это практически невыполнимая задача. Иногородних молодых специалистов даже не привлекает обустроенное по современным запросам жильё и денежные надбавки за работу в сельской местности и районе Крайнего Севера. Земляки, окончившие медицинские учреждения Архангельска, тоже не спешат возвращаться на малую родину.



Вопрос нигде не освещается, все решения принимаются «втихушку», но персоналу уже выдали уведомления об увольнении.

Комментарии по данному вопросу от ио главврача у нас отсутствуют…

P.S. Редакция ИА RUSNORD предлагает Минздраву Архангельской области высказать свою позицию по сути вопроса. Возможно, «не так страшен черт…».



