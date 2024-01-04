Путешествие в Исакогорку. Как отдыхали архангелогородцы в 1914 году

В архангельских газетах начала прошлого века наряду со стихотворными публиковались и прозаические сочинения. Увы, неизвестных ныне авторов. Вспомним одного из них.

Сергей Вьюгин - автор сатирических заметок. Другой информации о нём отыскать не удалось. Пусть за автора говорит его текст. Итак, публикация в номере газеты «Архангельск» от 8 мая 1914 года (в современной орфографии):

НА «МОСКВЕ».

(Архангельск ins Grune).

Вскрылась река, пригрело солнце и в первый праздничный день наиболее пылкие любители природы потянулись за город – май встречать. Чего удобнее «Москвы»! Сел на пароход, доехал до Исакогорки, побродил по полям и лесам, и обратно в город.

У кассы на «Москву» нарядная толпа. Тут и отъезжающие и провожающие и мающиеся (от слова – май). - Дайте мне две билеты, - важно спрашивает акцентированный импрессарио дамской капеллы. «Здесь только на Москву» - робко отвечает продавщик мальчик.- А то мне в Америку? – ещё важнее роняет импрессарио – ну и распорядки! – и победоносно смотрит взглядом европейца на дикаря, и сдвигает свой традиционный котелок к рулевидному носу.

Мне два билета! Мне -три! – Ой, задавили! – Нельзя ли поделикатней?! – Не н-напиррай!

Получили билеты; пробрались на «Москву»; один-два-три свистка; отвалили, пересекли полоску плывущих талых льдинок и на речном просторе. Вода! Вода! Целое море зеркальной сияющей воды!!

Начали рассаживаться и приглядываться к соседям. «Тесно как сельдей в боченке», - думает, что острит дева в шляпе с красным пером и южным говорком.

Белокурый молодой человек в технической фуражке всё не может успокоиться, что ему в суматохе кто-то наступил на ногу и демонстративно с высоты своего подвыпившего величия бубнит нечто ругательное. С ним заискивающе ведёт речь что-то вроде мелкого подрядчика «под шафэ». «У вас д-д-дробовка? А я возьму карабин!» - Карабин дорого, - изрекает белокурый техник. «Ни черта-с, хватит» и начинающий стяжатель трясёт мошной.

Какой-то пьяный мужиченко усиленно старается быть деликатным, рассуждает на высокие темы и всё извиняется: извините, пожалуйста? нониче, извините? русский народ стал много хитрее! Простите! Извините?!

Прошла тангообразная дама с злыми губами и пламенным вуалем, и загадочно улыбнулась.

Герои дня и положения – юноши с лесными кантами, все они «веселы» и потому развязны и радостны. Герои стараются выглядеть демократами (особого рода кокетство), а сопровождающие их бырышни в прическах «кек вок» претендуют на нарочитую изящность. Получается ряд занятных юморесок.

Звенит, шумит вода вдоль бортов, светит ярко солнце, радостно купаясь в зеркале тихих вод.

Идём мимо вокзала – всё затоплено, и из открытого окна какого-то домика прямо из реки воду черпают.

Мимо Глухого идём – нестройная разноголосица несётся: празднуют ледоплав глухохоны – звенят стаканчики, булькает водочка.

Проходим у Бакарицы. На берегу праздничная толпа, качаются на качелях и довольно стройно поют хором какое-то путанное попурри из «Пожара московского» и частушки «подоиаши же коров».

За Лисестров завернули (здесь не топит) и в речку Исакогорку вошли. Речная ширь позади сверкает; слева зимовавшая баржа, справа брёвна, брёвна и брёвна без конца вплоть до самой железнодорожной насыпи. С горного берега ребятишки кричат что-то вроде ура! и машут рубашонками.

Причалили к пристани и полегоньку стали выходить. Вот и на крутом, обрывном берегу – куда не глянешь вода, вода, вода, ликующая вешняя вода, и сзади вырисовываются башни радиостанции, стройные, кружевные, смело в небо взлетают и чутко слушают.

Весёлой, праздничной толпой рассеиваются пассажиры «Москвы» кто куда.

Горожан встречают. Железнодорожные барышни перед приезжими кавалерами выкручиваются, фасон держат, щеголяя особенной развязностью.

Деревенские кокетки – скромнее, и «из тиша» судят и рядят всё больше по части городских нарядов.

На полотне на встречу два разбойно-образных парня. Пьяным-распьяно! Становится жутковато.

Воздух прозрачный, нежно-влажный; кое-где одуванчики желтеют, верба барашками кивает, урчат томно лягушки, но ни травинки ещё.

На станции Исакогорка небывалое оживление. В буфете столпотворение вавилонское: буфетчица окончательно потеряла голову и делает бутерброды из шоколада и апельсинов; услужающий, весь мокрый, сбился с ног; места не хватает, подоконники и ручки кресел заменяют столы.

- Кто даст мне чаю! Жажду чаю! Тщетно вопиет барственным баритоном некто столичный. Охотники, охотницы, пассажиры, любители природы, местные туземцы, юноши в лесных фуражках, барышни…пьют…нет! только пьют…в воздухе реет призрак возможных скандалов.

На «Москву»

На обратном рейсе оживления меньше, но возможность скандала возможнее.

Ближе к городу. Причалили. Вышли на берег и разбрелись: кто по домам, а кто в поисках за новыми ощущениями и…приключениями.

Сергей Вьюгин

Газету прочитал Александр Чашев

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Предыдущая публикация о неизвестных северных авторах прошлого: https://vk.com/wall345088026_1865