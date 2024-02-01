«Птенцы Чилингаровы», или каким мне запомнился Артур Николаевич

Не стало Артура Николаевича Чилингарова, боготворившего Север. Сейчас «Север» заменили модным словом «Арктика». Не стало человека, создавшего ассоциацию Северный морской путь 23 года назад. Вместе с первым якутским президентом Михаилом Николаевым, с губернаторами -ЯНАО Юрием Нееловым, мурманским Юрием Евдокимовым, архангельским Анатолием Ефремовым, с Курчатовским институтом и великим ученым Евгением Велиховым, с Вячеславом Рукшей - первым заместителем министра транспорта РФ и руководителем службы морского флота, Сергеем Франком - руководителем Совкомфлота. Это тогда, когда казалось, что и путь-то этот с его 700 тысячным грузопотоком не нужен никому.

Осиротели все мы, «Чилингаровы дети», так или иначе прятавшиеся за его авторитет звезды и, что скрывать, связи, влияние наконец. Кому квартирку, кому работу, а кому - хорошие «тумаки» прилетали от арктического патриарха за безделие. «Идите работайте» - любил говорить он своим помощникам, когда видел, что помощники про «блага» помнили, а работу не выполняли.

Я позвонил Артуру в Думу летом 1993 года с уличного автомата как проректор Архангельского негосударственного института управления.

«Самого» не дали, а вот руководитель секретариата Владимир Николаевич Лизун принял выслушал и помог устроить встречу с вице-спикером Чилингаровым за какие -нибудь два часа.

В те времена получить лицензию на обучение юридическим наукам было без федерального минюста невозможно. «Давай, пиши письмо в минюст, а я подпишу» - сказал на встрече Артур. Увидев человека со Звездой Героя, я робел, мямлил, а Артур вдруг по-отечески начал расспрашивать: «Как там, в Архангельских краях?».

То ли с испугу, то ли почувствовав в Чилингарове «своего», северянина, я вдруг «ляпнул» в ответ – «все хорошо, но меньше нас становится. Да и вообще, такое ощущение, что был один умный человек, и тот ушел».

Помню, Артур от неожиданного для него ответа даже курить перестал. Тогда курили в кабинете при открытом окне. «И кто же это?»- задал вопрос Чилингаров. «Да Михайло Ломоносов. Был умный человек, и тот ушел с обозом трески», - выпалил я.

Вы бы видели реакцию вице-спикера. Он буквально зашелся в смехе. Минут 5 смеялся, а потом вдруг очень серьезно сказал: «Иди к Володе Лизуну, подготовь документ в минюст, и я его подпишу».

Уже через два дня я был в Архангельске и вручил чилингаровский документ ректору МИУ Анатолию Ежову. Анатолий Николаевич с таким изумлением смотрел на меня, на добытую мной в Государственной Думе бумагу, что я понял - меня наградят… и не посмертно, а сразу же.

Вот такие были они - ранние 90-е, Дума, Чилингаров, Севера и ранняя постсоветская жизнь наша. Вот такой была моя первая встреча с Артуром Николаевичем Чилингаровым в Москве.

Тогда время летело стремительно. Уже через полгода, весной 1994 года, случилась моя Нарьян-Марская встреча с вице-спикером Госдумы , избранного от Ненецкого автономного округа. Ойвинд Равна, норвежский земельный судья, а по совместительству автор фото книг, вместе со мной прилетел в Нарьян Мар для начала работы над книгой Mitt Russiske Nord об Архангельской области, Республике Коми и НАО для норвежского читателя. Мы не знали тогда еще, что книга стоимостью 94 доллара (220 норв. крон) выйдет тиражом 7000 экземпляров в ноябре 1996 года и станет бестселлером в Скандинавии. И если бы не Чилингаров, ох как не просто было бы ее начинать.

У Артура в нарьянмарском районе Кармановка была служебная квартира, и он разрешил нам там пожить пару недель. Потом прилетел из Москвы сам и спрашивал, спрашивал, спрашивал. А мы ничего не скрывали ни на русском, ни на английском языках, поскольку мой друг-норвежец, северянин из городка Вадсе в губернии Финнмарк, «полусаам» Ойвинд Равна знал совсем немного русских слов.

И знаете какие? «Спасибо. Стакан пустой. Два пива. Ладно». Я тоже поначалу не блистал на норвежском, но потом все-таки мог даже в Ставангере на 8-недельной учебе «нефти и газу» нефтяном директорате даже возражать на норвежском преподавателю относительно высокой, в целом, нефтяной индустриальной культуре в России.

В декабре 1996 «блестящий Артур» в черном костюме «с иголочки» прилетел в Нарьян-Мар на инаугурацию к Владимиру Яковлевичу Бутову. Звезда Героя Советского Союза на груди Чилингарова блистала на весь битком набитый зал Нарьянмарского дома культуры. Бутов стоял на сцене рядом, как младший брат или старший сын, избранный только что ненецкими жителями.

Такое тогда было возможно. Помню, как Артур положил Володе Бутову руку на плечо и прямо в микрофон прилюдно сказал новоявленному ненецкому губернатору: «Не обмани их. Ни ты, ни я не имеем права не оправдать доверие наших избирателей в трудные времена». А времена и впрямь были трудными. Потом многие встречи стерлись в памяти.

Одна встреча, пожалуй, особенно запомнилась, когда Артур Николаевич, решил поехать в рыболовецкий колхоз по Печоре на большом катере. Что скрывать, я опоздал минут на 5 минут на катер.

Вы бы видели Чилингарова, сидящего на палубе с газеткой, в очках, с сигаретой и его реакцию на мое опоздание. Да. читатель, Артур Николаевич тогда «по-мужски» напомнил мне о дисциплине. Больше на встречи с Чилингаровым я никогда не опаздывал. Понимал, что это не того уровня человек.

1999-й выдался для Артура Николаевича очень трудным и нервным. Год выборов в Госдуму и в НАО приехал избираться заместитель министра финансов РФ Андрей Вавилов. Состояние Вавилова уже тогда было порядка 106 миллионов зеленых, а поддержка Алишера Усманова и вовсе ставила Чилингарова в сложное предвыборное положение. Напрасно вы думаете, что я буду сейчас говорить подробно о своей героической подпольной работе, которая привела к желанной победе «нашего Артура». У победы много друзей. Группа ненецкой поддержки сработала слаженно и четко. Победа Чилингарова привела его не только в депутатское кресло, но и снова депутаты выбрали Артура Николаевича вице-спикером нижней палаты Федерального Собрания.

Потом была моя экстренная встреча с Чилингаровым в Норвежском посольстве с послом Ойвиндом Нуршлеттеном в 2006 году, когда мы вместе помогали утихомирить Валерия Яранцева - полусумасшедшего капитана российского рыболовецкого траулера «Электрон», нарушившего все правила промысла в Баренцевом море.

Работать с Чилингаровым было просто и легко. Да, армянские корни и излишняя вспыльчивость иногда мешали. Но неимоверная работоспособность, человечность, здоровый авантюризм раз за разом выводили Артура все выше и выше. К великим мира сего, которые решали, помогали, толкали, продвигали «артуровские» дела и, увы, зачастую «делишки» его помощников.

Уже в 2007 году на встрече по проекту Интеррег ЕС «Северный морской коридор» в моем родном Архангельске Артур Николаевич поделился о желании спуститься вниз на несколько километров в воды арктического океана. Я не поверил, Артуру уже было 68, но потом все случилось. И батискаф «Мир», и международный экипаж, и украшенный российским триколором арктический шельф, на который Россия претендовала и претендует.

И Звезда Героя России, полученная из рук Президента Владимира Путина. Это был точно заслуженный звездный час Чилингарова. Теперь о нем, «бородатом полярнике», узнала вся Россия. Стать полярником, а значит стать Чилингаровым, стало модным и престижным.

В 2015 году мне снова посчастливилось встретить знаменитого полярника в его офисе на Новом Арбате. К тому времени полярный праздник 21 мая уже стал проводиться ежегодно, и он уверенно вошел в политический календарь страны. А вот Чилингаров не изменился. Энергичный, украшенный двумя Звездами Героя - союзной и российской - Артур уверенно шел по коридорам власти и своего офиса на Арбате. Ольга Кузнецова, помощник, умница, красавица и наиграмотнейший в редакторском деле человек, представила меня Артуру. «Да знаю я его, - по-доброму сказал Чилингаров. - Держись ее, а ты, Оля, помогай Володе» - и пошел дальше.

Я успел вдогонку крикнуть: «А как дальше -то жить?». Артур остановился. «Ты это о чем?», - спросил Чилингаров. «Так раньше Звезда и борода, а сейчас как Вас называть, Артур Николаевич?» - спросил я, с трудом сдерживая улыбку. Я вдруг увидел искрометную «чилингаровскую» улыбку. «А знаешь, Володя, купи мне ящик и будем туда лишние звезды складывать», - ответил дважды Герой . Потом постоял немного вместе с нами, еще закурил и вдруг снова повторил Оле Кузнецовой: «Помогай ему, и если что не так…». Уходил тогда от Артура окрыленным.

Много чего было и потом. Много. И удачи, и первая конференция 31 октября 2019 года, которую проводил при участии Чилингарова в ПАО Совкомфлот, где , одно время Артур «служил» председателем Совета Директоров. И встреча в декабре 2020 года с канадцами в офисе АСМП на Селезневке. Просил Артура Николаевича помочь в возвращении на Родину умных, энергичных, состоятельных русских канадцев. И встреча «на полярниках» в 21 мая 2022 года. Уже уходящего... Мы это видели.

Жизнь конечна. У всех свой путь. Последние два года были для всех нас, «птенцов чилингаровых», непростыми. Все знали, что «чилингаровский флаг» дает блага. Брали с удовольствием. А вот отдавали совсем без энтузиазма. Уходили такие помощники Артура, как Алексей Богатырев, полярный летчик и душа человек. Приходили мелкие, пустые, «деньго-зависимые» люди, которым Север был нужен только для получения прибыли. На встречах все больше стало треска фотоаппаратов, все грязнее становились аппаратные игры стоящих за Чилингаровым помощников. Дошло до того, что начали выяснять отношения в предбаннике шефа, помощники все больше напоминавшие котов Базилио, и клиенты, давшие деньги, но не получившие взамен обещанное. Артур быстро уставал от этого, но сил сопротивляться уже не было.

01 июня 2024 года Артура Николаевича не стало. Спи спокойно, родной полярник. Грязные руки интриганов, проходимцев, арктической «пены» в ассоциации по координации по использованию Северного морского пути не допущу ни я, ни партнеры АСМП. Нас стало больше – И Карелия, и Магадан, и твой родной «Нарьян Марский объединённый авиаотряд», и арктический гигант НОВАТЭК… теперь тоже с нами.

И нам будет, что Вам, Артур Николаевич, с гордостью сообщить в Ваш иной мир. А то, что ОН есть, лично у меня нет никакого сомнения

Владимир Харлов, вице-президент АСМП, член рабочей группы по развитию Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации ФС РФ

Редакция оставляет некоторые пассажи на совести автора материала