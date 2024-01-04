"Ушел близкий человек". Памяти Артура Чилингарова

1 июня ушел из жизни Герой Советского Союза и Герой России Артур Николаевич Чилингаров, чья профессиональная жизнь была накрепко связана с Русским Севером.

Ирина Буйновская:

- Артур Николаевич Чилингаров очень много сделал для моего родного Ненецкого округа. Всего здесь не перечислишь. И для НАО за годы сотрудничества он безусловно стал родным и близким человеком.

В 1999 году я принимала участие в предвыборной кампании в Государственную Думу, в которой Артур Николаевич в непростой борьбе с конкурентами одержал безоговорочную победу. Мои земляки отдали свои голоса в очередной раз именно за него. После стала его помощником в Думе и это была хорошая школа и большая честь для меня работать с этим великим Человеком.

Три года назад полетев в Нарьян-Мар в отпуск приняла решение передать в краеведческий музей Ненецкого округа все, что осталось в домашнем архиве после работы в команде Артура Николаевича и передала. Себе оставила лишь несколько вещей с личными памятными надписями.

Думаю, что чуть позже и это передам. Это уже история. Пусть она сохранится в родном округе на память…