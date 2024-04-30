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Майские иды. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе, освященной майской сессией (подробности здесь), народные избранники столицы Поморья продолжали проявлять активную жизненные позицию. И как парламентарии, и как просто граждане. Некоторые подробности в нашем традиционном обзоре.

Городские депутаты - Сергей Чанчиков, Елена Ануфриева и Ольга Шананина, входящие в команду Александра Фролова, занимались проблемой ремонта дорожного покрытия на внутридворовых проездах.

Их трудами новый асфальт появится на наиболее проблемных участках. Вот первоочередной список:

- заезд с ул. Прокопия Галушина между домами №9 и №11;

 - проезд от перекрестка ул. Первомайская - ул. Федора Абрамова до торца дома №5 по ул. Ф. Абрамова и торца дома №8 по ул. Первомайская;

 - внутриквартальный проезд между домами №7 и №9 по ул. Павла Усова;

 - проезд от ул. Северодвинская к дому №28 по ул. Северодвинская.

Уточним, список не окончательный, ещё предстоит аукцион.

Сергей Чанчиков:

- Мы ежегодно привлекаем для ремонта дворовых и внутриквартальных проездов средства резервного фонда округов, а также внебюджетные средства. Список первоочередных объектов у нас сформирован на основе обращений жителей, и мы постараемся, чтобы в этом году был выполнен максимальный объем работ.

Наконец-то имя Владимира Резицкого, по которому многомиллионная армия поклонников джаза со всех континентов узнаёт Архангельск, будет увековечено в названии сквера, что расположен напротив городского культурного центра.

Такое решение депутаты приняли в ходе упомянутой выше сессии. Комментирует Ольга Шананина:

- Мы проголосовали за данное предложение, поскольку считаем, что память Владимира Резицкого - человека очень много сделавшего для Архангельска, должна быть увековечена в нашем городе.

Для справки: Владимир Резицкий — советский и российский джазовый музыкант, альт-саксофонист и композитор, один из основоположников советского фри-джаза, создатель и руководитель джаз-группы «Архангельск», основатель Международного фестиваля «Дни джаза в Архангельске». Лауреат многочисленных советских, российских и международных джазовых фестивалей.

И опять про дороги, чье состояние иногда мешает жителя районов областной столицы заботиться о своем здоровье. Прежде всего Цигломени.

Эту проблему депутат Наталья Братина, представляющая интересы избирателей округа, обсуждала с представителями прокуратуры области и города.

Критиковались участки дорог, по ул. Мира, Лочехина, Второй рабочий квартал, Севстрой. Кроме того, в округе явная нехватка медицинских специалистов, а выездные приемы профильных врачей по изложенной выше причине проводятся редко. Например, чтобы записаться к неврологу, пациентам приходится ждать до двух месяцев заветного талончика.

Наталья Братина:

- Стоит отметить, что с заселением 6 многоквартирных домов в посёлке, проблема нехватки врачей встанет ещё более остро. О необходимости комплектации местной поликлиники специалистами необходимо озадачится уже сейчас. Как пояснил прокурор Сергей Белогуров, в связи с притоком населения количество штатных единиц медицинского персонала поликлиники Цигломени будет пересматриваться.

И, конечно, городские парламентарии не могли пройти мимо такого события, как последний звонок в школах. 

Напутствие от председателя АрхГорДумы Ивана Воронцова:

- Сдавая ЕГЭ нужно помнить, что это важный экзамен, но не самое главное в жизни. Всё возможное вы уже сделали во время длительной подготовки. А сейчас нужно собраться с силами и сдать экзамены так, как вы знаете. Желаю удачи!

25 май 12:10 | : Горячая тема / Политика

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