Предупредить и обнадежить. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Уходящая неделя для народных избранников столицы Поморья прошла в рабочем режиме. Вот лишь несколько подробностей…

Михаил Хохулин предупредил жителей Архангельска о нарастающей угрозе попасться на крючок аферистам. Мошенники становятся все более изощренными, часто их объектами становятся несовершеннолетние. Последнее «нововведение»: звонящие мерзавцы представляются сотрудниками налоговых служб.

Михаил Хохулин:

- Мошенники направляют на электронную почту письма, в которых выдают себя за налоговую и требуют отправить налоговую декларацию по специальной ссылке. Данная ссылка направляет на сайт, где пользователю предлагают оставить данные банковской карты. Злоумышленники используют данные для хищения денег и других мошеннических схем. <…> Налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн.

Политику «Энергосбыта», направленную не на улучшение качества услуг, а на облегчение карманов потребителей, раскритиковал вице-спикер городского парламента Владимир Хотеновский.

Она заключается в трех вводимых диапазонах оплаты потребляемой энергии. Если коротко, то с 7 092 кВт*ч население будет платить по более высокому тарифу. С какого перепуга, удивляется депутат, ведь это противоречит политике государственной поддержки.

Владимир Хотеновский:

- Мне не совсем понятна логика Энергосбыта. По сути, потребитель, в любом случае, оплачивает всю потребляемую электроэнергию. И большинство людей (что тоже логично) заинтересованы в экономии ресурсов, поскольку нерачительное их использование отразится на их кошельке. Есть и другая сторона вопроса. Ряд действующих в стране Программ направлено на поддержку разных социальных слоев населения. Сегодня предоставляются участки для строительства домов, к примеру, участникам СВО и многодетным семьям. Большинство домов на электроотоплении, горячая вода на электрических бойлерах и даже уличное освещение за счёт владельца дома. Почему за благое дело, поддерживаемое государством, люди будут наказываться рублём?!

В архангельской школе №26 заканчивается подготовка ресурсного класса, где будут очно обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья. Специальное оборудование уже доставлено, дело за обустройством помещения.

Депутат фракции «Единая Россия» Михаил Иванов:

- С председателем Общественного совета Еленой Дорофеевой совместно провели осмотр существующего класса и проговорили с инициаторами проекта планы по обустройству. Мы будем информировать вас о ходе реализации проекта и покажем готовый результат!

Ну, а в школе №10 уже этим летом появится новый, отдельно стоящий спортивный зал, оборудованный на месте бывшей школьной теплицы. Его ожидают более 1000 учащихся как современную площадку для игровых видов спорта, а также для занятий на тренажерах.

Ксения Корюкина:

- Уверена, что и во внеучебное время спортзал будет востребован школьниками в рамках дополнительного образования, и каждый найдет себе спортивное занятие по душе!