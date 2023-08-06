Алексей Белый: Мы заботимся о безопасности людей почтенного возраста

29 августа в России отмечается День долголетия. Заботиться о пожилых северянах помогает проект «Безопасный интернет».



- Повышение уровня и качества жизни людей старшего поколения является одной из основных целей в сфере социальной политики. Мы реализуем проект, направленный на улучшение качества жизни и повышение мотивации к сохранению собственной безопасности - отмечает Алексей Белый.



Сегодня руководитель проекта "Безопасный интернет" промониторил новые угрозы схем мошенников и рассказал северянам как от них обезопаситься.



По имеющейся информации, многие звонки телефонных мошенников поступают с территории Украины. Большинство из них являются абонентами украинских операторов мобильной связи. Сотрудниками полиции выявляются факты перечисления похищенных денежных средств на счета, открытые на имена граждан Украины.



Для хищения злоумышленники продолжают активно использовать методы социальной инженерии. Они представляются сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов. Запугивают информацией о том, что с вашего счета пытаются снять деньги или взять на ваше имя кредит. А затем просят сообщить им реквизиты банковской карты, перевести средства безналичным платежом на так называемый безопасный счет либо передать их через курьера.



При этом преступники изобретают новые способы убеждения. Например, в последнее время потерпевшим не просто звонят с незнакомого номера, а используют мессенджер, устанавливая в качестве фотографии вызывающего абонента логотип какой-либо организации. Таким образом у потерпевшего может сложиться впечатление, что к нему обращаются работники банка либо государственного учреждения.



Кроме того, войти в доверие мошенники пытаются с помощью видеозвонков. На экране они могут показать кабинет с символикой той или иной структуры, а собеседник изобразит типичного офисного работника и представится сотрудником этой организации.



Все чаще мошенники стали использовать вредоносное программное обеспечение. Они предлагают заработок, товары или услуги и склоняют граждан установить на телефон специальные приложения, с помощью которых получают доступ к их финансовым активам.



Еще один новый метод – использование многоэтапных схем со сложными психологическими манипуляциями. Сначала человека убеждают в том, что на его имя мошенники оформляют кредиты и предлагают принять участие в операции по их задержанию. Цель мошенников – завоевать полное доверие жертвы и затем управлять ее поведением под предлогом заботы о безопасности.



После того как по указанию мнимых правоохранителей гражданин переводит им все свои накопления, начинается второй этап. Потерпевшим сообщают, что мошенники узнали о том, что они помогают правоохранительным органам, и собираются мстить.

Доверчивых людей убеждают покинуть место постоянного проживания, прервать общение с родственниками и друзьями, сменить телефон и SIM-карту, скрыться в гостинице или съемной квартире в другом населенном пункте. После этого их родственникам поступают сообщения о якобы имевшем место похищении с требованием заплатить выкуп. Иногда потерпевших склоняют к тому, чтобы записать голосовое сообщение или видеообращение к родственникам с просьбой выполнить все поступающие указания.



При этом используемые схемы общения могут меняться. Объединяет все эти уловки то, что они маскируются под специальные операции правоохранительных органов либо так или иначе связаны с проведением специальной военной операции.



Следует запомнить одно простое правило: никакие процессуальные действия сотрудниками правоохранительных органов по телефону не проводятся.



То же самое относится к случаям, когда человек, называющий себя сотрудником правоохранительных органов, предлагает вам участвовать в каких-то действиях по задержанию мошенников. Такие вопросы не могут обсуждаться по телефону.



Алексей Белый призывает граждан почтенного возраста, а также их детей и внуков не доверять незнакомцам и не выполнять поручения неизвестных лиц. Никому не сообщайте свои личные данные, сведения о банковских картах и полученные СМС-

коды.



Более подробно мы рассмотрим новую схему обмана мошенников . От имени сотрудников правоохранительных органов они обзванивают людей, которых уже однажды обокрали, и убеждают их поучаствовать в поиске преступников.

«Добровольным помощникам» даже обещают официальное трудоустройство и зарплату.



Согласившись на это предложение, человек сам становится соучастником преступления: его банковскую карту используют для вывода украденных у новой жертвы денег. Затем владелец карты получает инструкцию, куда перевести деньги или как их обналичить и передать «полицейским под прикрытием».



Новые жертвы сообщают реквизиты «добровольных помощников» в свои банки и полицию, и данные карты попадают в базу мошеннических счетов — после чего невольному соучастнику блокируют доступ ко всем его картам и онлайн-банкам.



Когда полиция расследует преступление, то в первую очередь выходит именно на «внештатного помощника». Он рискует получить обвинение в краже и мошенничестве, за что грозит до десяти лет тюрьмы. И доказать, что он участвовал в афере по незнанию и из благих намерений, будет довольно трудно.



Никогда нельзя соглашаться на предложения незнакомцев, если они заводят речь о деньгах. Полиция, прокуратура, служба госбезопасности не вербуют по телефону людей для поимки преступников. Если вас уже обманули — немедленно обратитесь в полицию.



Алексей Белый напомнил способы, как обезопасить свои данные:



🔹 Используйте двухфакторную аутентификацию

Даже если злоумышленники узнают ваш логин и пароль, им нужно будет ввести код из смс — а сообщение придет на ваш телефон.

Госуслуги: раздел «Безопасность» → «Вход с подтверждением».



🔹 Выходите из аккаунтов

Нужно не просто закрыть вкладку, а именно выйти из профиля. Мошенник может предложить скидку в фальшивом интернет-магазине, узнав, что вы заходили на сайт товаров для дома.



🔹 Меньше сообщайте о себе в сети

✅ Регистрируясь в соцсетях, заполняйте только обязательные поля профиля.



✅ Не делитесь конкретными геолокациями. Максимум — страна или город. Исключение — только для близких.



✅ Удаляйте файлы cookie. Это отрывки текста, с помощью которых сайт сохраняет данные о ваших посещениях. Используя файлы, мошенники могут зайти, например, в ваш профиль в соцсетях и рассылать спам-сообщения. Удалить cookie можно в настройках браузера, например, в разделах «Конфиденциальность» или «Безопасность».



🔹 Проверяйте настройки и разрешения телефона Приложения запрашивают доступ к микрофону, камере, иногда — к геолокации или фотоальбомам. Это бывает оправдано, например, для приложения с видеозвонками. Но лучше не разрешать использовать свои данные без необходимости. Например, запретите игровому приложению отправлять смс, а приложению для обработки фото — получать доступ к контактам.



🔹 Используйте сложные пароли Так можно обезопасить профиль от взлома. Если не получается придумать, можно использовать парольную карту — специальную таблицу с символами. Или генератор паролей онлайн.



🔹 Не подключайтесь к бесплатным общедоступным точкам Wi-Fi. Мошенники могут маскировать названия своих сетей под городские скверы или торговые центры, чтобы получить доступ к чужому смартфону. Поэтому вне дома лучше пользоваться интернетом от мобильного оператора.