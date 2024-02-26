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Председатель АрхГорДумы выразил соболезнования погибшим в Подмосковье

Иван Воронцов:

- Произошедшее в Подмосковье - высшее проявление цинизма и бесчеловечности.

 Эти подонки стреляли в абсолютно безоружных людей, которые мирно пришли на концерт. В голове не укладывается, как можно быть настолько отбитыми отморозками.

 Скорбим вместе с родными и близкими погибших в Крокус Сити Холле. Надеюсь, что эти террористы понесут самое суровое наказание. В отношении этих зверей не может быть никакой снисходительности.

 По всей стране отменяются спортивные и массовые мероприятие. Наш традиционный "Лыжный Спринт" в Северном округе переносится с воскресенья на неопределенный день…

23 март 09:30 | : Будни

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