Председатель АрхГорДумы выразил соболезнования погибшим в Подмосковье

Иван Воронцов:

- Произошедшее в Подмосковье - высшее проявление цинизма и бесчеловечности.



Эти подонки стреляли в абсолютно безоружных людей, которые мирно пришли на концерт. В голове не укладывается, как можно быть настолько отбитыми отморозками.



Скорбим вместе с родными и близкими погибших в Крокус Сити Холле. Надеюсь, что эти террористы понесут самое суровое наказание. В отношении этих зверей не может быть никакой снисходительности.



По всей стране отменяются спортивные и массовые мероприятие. Наш традиционный "Лыжный Спринт" в Северном округе переносится с воскресенья на неопределенный день…