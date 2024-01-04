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Школьников из поселка Уйма пригласили на экскурсию в храм

    Ученики Уемской средней школы вместе с педагогами посещают экскурсии в местном храме Рождества Пресвятой Богородицы. Сотрудник церкви педагог Екатерина Макарова рассказывает ребятам об убранстве храма, о святынях и знакомит детей с православной духовной традицией.

    На своей странице в соцсети Екатерина Петровна делится впечатлениями от общения со школьниками: «Второй 9-й класс нашей школы на экскурсии в храме. Приятно делиться информацией, когда видишь интерес в глазах. Спасибо, ребята!»; «В храме учащиеся 4 класса. Вспомнили об истории храмов в Уйме, познакомились с храмовым украшением. Ребят интересовали таинства Крещения и Причастия»; «Сегодня в храме побывали третьеклассники. Для ребят вторая экскурсия. Вместе вспоминали, с интересом слушали»; «Ученики 9 класса на экскурсии в храме. Первое знакомство. Спокойные, любознательные, умеющие поддержать беседу. Спасибо педагогам и родителям».

    Напомним, что церковь Рождества Божией Матери построена при существенной поддержке группы компаний «Автодороги». До революции в Уйме были две церкви — деревянная Никольская и каменная в честь Собора Пресвятой Богородицы. В советское время обе они были утрачены. Построить новый храм в Уйме решили осенью 2013 года. Проект разработал архитектор Владимир Никитин. 

07 март 09:17 | : Будни / Верую

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