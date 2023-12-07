Матигоры. Страницы истории

(сокращённая версия)

Если ехать из Архангельска в Холмогоры, матигорские селения не миновать. Они, будто оправдывая «горное» название как бы нависают над равнинной местностью, на которой далее, «внизу» расположился окружной центр.

Откуда пошло название Матигоры?

В своей потрёпанной записной книжке обнаружил сделанную летом 1985 года на берегу Травного озера запись с ответом на этот вопрос пожилого матигорца. Хитро улыбнувшись в седые усы, он серьёзным тоном поведал о том, что горы у них «материнские», потому так и зовутся.

На уточняющий вопрос о том матерью кого же они являются, собеседник без малейшей заминки выдал: «Холмогор, конечно! …Наши горы их и породили… А если без шуток, не знаю, мил человек, почему так зовётся наше село. Чудь здесь раньше вроде жила, вот чудины, наверно, и назвали. Когда, почему, зачем? У них и спрашивай».

Следуя совету мудрого человека, попытаемся найти ответы на эти и другие вопросы истории Матигор, отправившись для этого из настоящего в прошлое.

Информация из недавних дней.

Её предлагает «всезнающая» Википедия:

«Матигорское сельское поселение или муниципальное образование «Матигорское» — упразднённое (2022 г.) муниципальное образование со статусом сельского поселения в Холмогорском муниципальном районе Архангельской области России. Соответствует административно-территориальным единицам в Холмогорском районе — Матигорскому сельсовету и Копачёвскому сельсовету. Административный центр — деревня Харлово. Сельское поселение (Матигоры) находится на севере Холмогорского района, на левом берегу протока Курополка реки Северная Двина, в 5 км к югу от районного центра Холмогоры, в 87 км от областного центра Архангельск. Через село Верхние Матигоры проходит автодорога, соединяющая село Холмогоры с трассой М8 «Холмогоры». Напротив деревень Малая Товра, Марилово и Курья Нога на Северной Двине находится остров Марилов, омываемый с юга протокой Селиваниха. По территории бывшего Копачёвского сельского поселения проходит автодорога «Пухтаковка — Наволочек — Голдобиха — Пятково — Копачёво». Численность населения Матигорского сельского поселения на 1 января 2020 года — 2 833 человека».

В состав поселения тогда входили: Берёзы, Большая Товра, Буты, Винная Горка, Гора, Горка, Горка, Дальнее, Данилово, Заозерье, Заполье, Заречка, Земник, Копытово, Курья Нога, Кутозерская, Кушово, Малая Товра, Марилово, Надручей, Новинки, Одиночка, Погост, Подгорье, Собино, Среднее Труфаново, Фабрики, Харлово, Хетка, Шепицы.

Год 1920 – й

В изданном в 1922 году «Списке населённых мест Архангельской губернии» по сведениям 1920 года на страницах 45-46 приведены некоторые данные по Верхнематигорскому, Мариловскому, Нижнематигорскому и Паниловскому обществам Кушевской волости Емецкого уезда. Волостной центр тогда находился в селе Пасыновское (Данилово) Верхнематигорского общества. После названий населённых пунктов в скобках содержатся названия некогда самостоятельных деревень, ставших их частью. В дальнейшем путешествии в прошлое они будут иметь большое значении для идентификации того или иного населённого пункта. Наиболее населёнными из приведённых в таблицах были: Хотчегорская (291 чел.), село Пасыновское (283) и Товра Большая (262). Жители этих и других, указанных в сведениях 1920 года деревней, могут сравнить численность населения тогда и сейчас. К сожалению, бывают печальными сравнения.

Год 1888 – й

В «Атласе Архангельской Епархии за 1888-й год» в разделе «Подробное описание в I-м благочинии Холмогорского уезда приходов и населения» приведена таблица и карта с информацией о 20-ти деревнях Верхнематигорского и Нижнематигорского приходов. В 293 домах тогда проживали 1819 душ. В Нижнематигорском приходе имелась церковно-приходская школа, в Верхнематигорском – училище младшей начальной подготовки.

Год 1859 -й

В 1861 году в Санкт-Петербурге издан сборник «Архангельская губерния по сведениям 1859 года», в котором размещены «Списки населённых мест». На страницах 67-68 приводятся сведения о матигорских селениях. По числу жителей (178 чел.) лидирует деревня Осинов Бор, что находилась при Куть-озере. Оно же – Травное.

Год 1785 -й

В Статистическом Описании крестьянских хозяйств Архангельской губернии по состоянию на 1785 год в числе волостей (общин) Холмогорской округи под номерами 12 и 13 указаны Борисоглебско-Матигорская (Нижние Матигоры) и Николаевско-Матигорская (Верхние Матигоры). Ниже приведены некоторые данные из таблиц Описания. Для удобства восприятия автор текста предлагает сокращения всё-таки привычных названий: Нижние Матигоры – НМт, Верхние Матигоры – ВМт.

Число деревень: НМт – 9, ВМт – 14

Число дворов: НМт – 36, ВМт – 182

Число душ обоего пола по ревизии 1782 года: НМт – 506, ВМт – 1008

Число дворов с грамотными: НМт– 33, ВМт – 48

Число учащихся: НМт– 12, ВМт – 8

Число дворов, имеющих посевы: НМт – 81, ВМт – 167

Сбор хлеба в лучшие годы (сам сколько): НМт – 10 ржи и 10 ячменя, ВМт – 5 ржи и 5 ячменя

Собирается копен с волости: НМт – 10825, ВМт – 12059

Коров: НМт – 146, ВМт – 204

Быков: НМт – 108, ВМт – 93

Овец: НМт – 161, ВМт – 193

Лошадей: НМт – 85, ВМт – 114

Дворов без коров: НМт – 15, ВМт – 38

Дворов без лошадей: НМт – 22, ВМт – 82

Дворов, не занимающихся промыслами: НМт – 0, ВМт – 19

Дворов, отпускающих в столицы: НМт – 12, ВМт – 13

Поскольку северные земли не всегда и не всех крестьян могли прокормить, приходилось им заниматься и другими, приносящими хоть какие-то доходы местными и отхожими промыслами.

Виды промыслов и количество участвующих в них дворов.

Батраки и казаки (наёмные работники и бродяги): НМт – 1, ВМт – 2

Морское рыболовство: ВМт – 1

Прядильщики: ВМт – 1

Гвоздари: ВМт – 12 (из 13-ти имеющихся в Холмогорской округе, ещё 1 в соседнем Мариловском обществе)

Кузнецы: ВМт – 9 (больше только в Холмогорах, там – 10)

Железники: ВМт – 4 (других в Холмогорской округе не было)

Медно-котельщики: НМт – 2, ВМт – 37 (безоговорочное первое место по округе)

Серебряники: ВМт – 2 (из 6-ти в округе, занимающихся местным промыслом)

Слесари: ВМт – 3 (других в Холмогорской округе нет)

Кровельщики: ВМт – 10 (из 17 в округе, ещё 5 в Мариловском обществе и 2 в Холмогорах)

Ремесленно-кустарное: ВМт – 2

Горшечники: ВМт – 1

Портные: НМт – 1, ВМт – 6

Сапожники: НМт – 5, ВМт – 17

Плотники (и топорники): НМт – 1, ВМт – 4

Каменщики: ВМт – 1

Печники: ВМт – 1

Работают на галиотах и других судах: НМт – 1

Владельцы солодилен: НМт – 1

Служащие в ресторане (отхожий промысел): НМт – 1 (единственный в округе)

Сторожа: ВМт – 1

Артельщики: ВМт – 6

Иконописцы: НМт – 1 (единственный в Холмогорской округе)

«Живёт по паспорту» (отпущен в столицы): НМт – 1

«Разные работы»: НМт – 5, ВМТ – т

Виды промыслов не указаны: НМт – 5, ВМт – 3

Из анализа приведённых сведений можно сделать вывод о промысловой специализации Николаевско-Матигорского (Верхние Матигоры) общества, которое уверенно лидировало в Холмогорской округе по работам, связанным с металлами. Вряд ли руду для их выплавки в те времена доставляли из дальних мест. Она должна была находиться недалеко от Матигор. К сожалению, в документах той эпохи места её добычи автору на глаза пока не попадались и потому можно попытаться их «вычислить».

Первую подсказку потенциального месторождения железной руды в этих местах оставили давние насельники северных земель - саамы. В их языке железо называется «ровд». Ровдина гора находится на Курострове.

Имеется и другое, близкое в Матигорам место, где предки могли добывать «болотную» руду. В форме предположения о нём, как о вероятном месте добычи, упоминал встреченный автором в 1985 году на берегу Травяного озера пожилой матигорец. Расположено оно к северо-западу от Матигор и носит название Великие озёра, которые через ручей соединены с рекой Курьей. Если посмотреть на сделанный из космоса снимок, не может не поражать причудливый орнамент озёр. Вряд ли подобное может сотворить природа. Кстати, после публикации очерка в сети, ещё один житель Матигор поведал о наличии ржавчины в воде озёр и высказал аргументы в пользу их искусственного происхождения. Если это так, памятник грандиозным трудам предков требует пристального изучения историками и археологами, а потом, возможно, и вовлечения в туристический оборот.

Год 1676-й

В 1676 году проведена перепись населения. Её результаты отражены в составленных в 1678 году переписных книгах, хранящихся ныне в фондах Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Итоги переписи матигорских деревень приведены в главах 40-43 (листы 316-343) переписной книги стольника Афанасия Денисовича Фонвисина да подьячего Федора Замятина. (Извлечения из переписных книг, составленные Е.Е.Замысловским, выпуск первый. СПб., 1888). Переписывались только дворовладельцы - мужчины. Остальные члены семьи и жители дворов указаны как дети, братья, соседи, подсоседники и недоросли. Всего в двух приходах в 27 деревнях имелось 157 крестьянских дворов.

Год 1622 – й

В Писцовой книге Двинского уезда письма и меры Мирона Андреевича Вельяминова и подьячих Бажена Степанова и Антона Подольского 1621-1624 годов (РГАДА Ф.1209 Оп.1 Д.11) приведены сведения о деревнях и мужском населении уезда. К сожалению, на современный русский язык переведена лишь небольшая часть книги, касающаяся нескольких южных волостей Двинского уезда, а также владений северных монастырей, в зависимость к которым попадали по разным причинам северные крестьяне. В их числе находились и матигорцы. В писцовой книге перечисляются названия деревень и уличные прозвища зависимых от монастыря крестьян, или их имена-отчества, поскольку фамилий они тогда не имели. Массовое их присвоение начнётся лишь в конце XIX века. На Русском Севере тогда для многих крестьян их прозвища стали официальными фамилиями.

Годы 1587-й и 1593-й

В XV - XVI веках на северных землях укрепляются монастыри. На их строительство и содержание требовались значительные средства. Они выделялись «по государеву цареву и великого князя вся Руси наказу» как в денежной (незначительно) форме, так и в виде передачи «на кормление» рыболовных тоней, варниц соли и деревень с крестьянами. За недоимки и прочие долги к монастырям переходили и отдельные дворы с крестьянами в различных деревнях. Эти действия закреплялись в сотных. Сотная грамота - выписка из официального документа. Одна из них:

1593 г. октябрь 30. – Сотная с писцовых книг В.Звенигородского 1586-87 на вотчину Антониева-Сийского монастыря.

В Матигорской луке дер.Горка, что была оброчная Фоминская Зыкова: в..Ондрюшко Бобров да дети его Иванко да Левко, в. Михалко Микифоров да дети его Ивашко да Матюшка. Пашни середние земли в живущем обжа с третью, а в пусте водою смыло пол-обжи.

Год 1560–й

Прозвучало имя Матигор в «Платежной книге Двинского уезда 1560 года», составленной по результатам двух описаний Двины - Ивана Заболоцкого в 1552-1553 годах и Василия Гагина в 1559 году. Книга дошла до нашего времени в составе сборной рукописи, основную часть которой составляют книги денежных сборов, относящихся к Двинскому, Устюжскому, Хлыновскому и прочим уездам. В этой составной рукописи Платежная книга размещена на листах 130-292. Начиная с 231 листа приводится перечень промысловых угодий с указанием их владельцев и оброка, взимаемого с них: «Книги оброчные двинские: тонь морских на Летней и на Зимней стороне, и двинские речные тони, и оброки за рыбную ловлю из станов и с волостей, и с рек морских, которые текут в море своими устьями». На листе 232 приведены тони «на Летней стороне»» Белого моря, где разрешён за определённую плату лов рыбы жителям Двинского уезда. В их числе:

В Матигорской луке с пустоши с Кучинского наволока у попа у Ильи у Петровского…

XV век

Ещё один письменный «след» истории матигорской земли нашёлся в одной из рукописных грамот, опубликованных в книге «Грамоты Великого Новгорода и Пскова» (1949 г.). Всего сохранилось 348 грамот. Из них 156 частного характера относятся «к Двине». В духовной под номером 250 звучит название Матигоры. Выдержка из грамоты:

Во имя отца и сына и святого духа Се аз раб божий Ондреи пишу рукописание при своем животе своим целым умом. Благословил есми двою Иванов Матигорским селом.

1474 - 1477 годы

Итоги долгой борьбы Москвы и Великого Новгорода за двинские земли нашли отражение в трёх списках двинских волостей, впервые опубликованных в «Актах Археографической экспедиции» и с тех пор традиционно именующихся «первым», «вторым» и «третьим» по порядку их первой публикации.

Во «втором» (1474-1477 гг.) списке» перечислены земли, призванные стать «вотчинами осподарей великих князей»: «А Колмогоры и Падрин погост, Матигорьская лука от Орлеца, Нальостров до Великого Поля, Куръостров, Чюхчелема, Угтъостров, Великая куриа, Коидокуриа, Кегта Великая, Княжостров, Низовская лука вся до моря, Солонбал, Терпилов погост, Уна, Ненокса, — то все вотчина осподареи великих князеи. А искал того Строганов на Есипе на Ондреянове, да на Иване на Григорьеве, на всех боярех на двинских» (ДДГ. С. 356, № 89.)

Год 1397-й

В 1397 году воевода Иван Никитич, сидевший в основанной в 1342 году новгородцами на Двине крепости Орлец, принял послов московского князя, после чего ставший тогда на время административным и военным центром огромной территории Орлец присягнул на верность Москве. Великий князь московский Василий Дмитриевич отправил сюда с послами «Двинскую уставную грамоту», которой попытался законодательно оформить вхождение Двинской земли в Московское княжество.

Одним из пунктов грамоты установлено вознаграждение дворянам наместника за выезды в различные местности Двинского края для отправления правосудия. Наместник тогда находился в крепости Орлец. За путь от неё до места разбора судебных тяжб, их осуществление, обратную дорогу и начислялась плата в «белках»:

«А на ОрлецЪ дворяномъ хоженого бълка; а Ъзды и позовы от Орлеца до Матигоръ двЪ бЪлки Ъзду, до Колмогоръ двЪ бЪлки, до Куръострова двЪ бЪлки, до Чюхчелема двЪ бЪлки, до Ухтъострова двЪ бЪлки, до Кургии двЪ бЪлки, до Княжаострова четыре бЪлки, до Лисичаострова семь бЪлъ, а до Конечныхъ дворовъ десять бЪлъ, до Нонаксы дватцать бЪлъ, до Уны тритцать бЪлъ; а съ Орлеца вверхъ по ДвинЪ до Кривого бЪлка, до Ракулы двЪ бЪлки, до Наволока три бЪлки, до Челмахты четыре бЪлки, до Емци пять бЪлъ, до Калеи десять бЪлъ, до Кирiегоръ семнатцать бЪлъ, до Тоимы до Нижние тритцать бЪлъ; а на правду вдвое».

Белка (т.е. беличья шкурка) в XIV-XV вв. на Севере Руси была платёжным средством и равнялась 1/10 гривны и 1/100 или 1/200 рубля. Пошлина подвойскому и дворянину за вызов в суд зависела от расстояния, которое нужно было проехать до места суда. Путь около 10-12 вёрст «стоил» одну белку. В двух белках оценили тогда московские чиновники труд вершителя правосудия, отправившегося из Орлеца вниз по Двине до Матигор.

Год 1271 – й

Этим годом датируется самый древний из ныне известных письменных источников, в котором упомянуты Матигоры. В научном обороте он известен как «Захаринский паремейник». Рукопись названа по имени первого писца - Захарии, который оставил запись на листе 73г с датой: «в лето 6779-е от сотворения мира». В современном летоисчислении это 1271-й год. На 264 пергаментных листах записаны паремии – чтения в основном из ветхозаветных текстов. Паремейник – переводной памятник, оригиналом которого является греческий лекционарий, известный под именем «профитология». В Захаринском паремейнике, кроме ветхозаветных текстов приведены самые ранние из ныне известных паремийные чтения о первых русских святых – Борисе и Глебе. Переплёт книги – доски в коже с тиснением. Предназначался паремейник «матигорцам за волок».

Перу Захарии принадлежат листы 1об.-73 рукописи. Его сыном Олуферием переписаны листы 74а-195г и 227а-255б. В создании рукописи, согласно «Сводному каталогу славяно-русских книг XI-XIII вв.», участвовали еще два писца, которые переписали листы 196а-226г и 255-264 об. соответственно. При этом в рукописи утрачено около 2 тетрадей между листами 15г и 16а, 195г и 196а.

На листе 73г приведены сведения о первом переписчике – попе церкви святого Димитрия Солунского. На листе 91г также есть повторения записей писцов полууставом XVI века. Здесь уточняется, что церковь святого Димитрия находится в Новгороде, а книга писалась для церкви святых Бориса и Глеба на Матигоре за Волок.

Церковь Бориса и Глеба находилась тогда вероятнее всего в одноименном Борисоглебском приходе, или в Нижних Матигорах. По крайней мере, именно там она указывается в главе 41 переписной книги 1676 года.

Благодаря Захаринскому паремейнику матигорцы на законных основаниях могут считать годом первого упоминания своего поселения 1271 -й.

Разумеется, возраст поселения на самом деле постарше будет, поскольку церкви ставились в центрах давно населённых приходов. Будем надеяться, что когда-нибудь вдруг отыщется более древня грамота Новгородской епархии с разрешением на строительство храма на Матигорах или иной документ продлевающий возраст поселения.

Разумеется, речь в данном случае идёт о временах, связанных с жизнью на здешней земле русских людей. До их прихода и вместе с ними в этих местах обитали представители иных народов. Одним из свидетельств давнего пребывания здесь людей является найденный в 1974 году археологом Г.М.Буровым в районе Верхних Матигор кремневый наконечник стрелы.

О местных названиях, их возможных авторах и значениях.

Память о предшественниках русских осталась в некоторых топонимах. По ним исследователи определяют принадлежность к этническим группам оставивших их лиц. Пришедшие в Заволочье новгородцы застали здесь малочисленных обитателей, говоривших на чудных языках. Возможно, ещё и по этой причине инородцы стали называться чудью. От них русские люди со временем узнали названия окрестных рек, озёр, болот, холмов, запомнив их, некоторые потом изменили, другие переименовали.

Примером последнего из перечисленных действия является название любимого многими архангельскими рыбаками озера Травное. В Списке населённых мест Архангельской губернии от 1861 года ещё звучит его древнее имя – Куть-озеро (Кут-озеро). Его могли присвоить саамы. На их языке слово куэдть, куть означает «шалаш, летнее жилище». Из названых Списков следует, что на берегах Куть-озера находилось шесть довольно заселённых деревень (в 80-ти дворах проживали 452 человека), одна из которых именовалась Кутозерской. После исхода из тех мест людей старое название могло забыться, новое (второе) закрепилось. Стало оно Травным.

Загадочное звучание у имени водного объекта, который с запада огибает село Холмогоры – Буяр-Курья. Возможная этимология названия приведена А.Л.Шиловым: «Предварительные исследования показали, что по соседству с вышеуказанными вологодскими Бояр-лимнонимами (которые потенциально можно трактовать из вепс. Pa-jarv) обнаруживаются сходные географическим положением Буяр-лимнонимы: оз.Буёрко (Буярка) и оз.Буерское в Кирилловском р-не Вологодской обл..... Есть ещё Буяр-Курья в низовьях Двины. С учётом наличия мерянского топонимического субстрата в ряде районов Вологодской и Архангельской областей (Матвеев 1997), приведённые названия можно предположительно интерпретировать именно как мерянские с отсылкой к мерянскому Bui – “голова” и jer, jar - “озеро” (т.е.Buijer, Buijar - “Головное озеро”)». То есть гидроним Буяр-Курья может означать «Головное озеро – Заводь (Залив)».

С юго-западной стороны село Холмогоры огибает узкое, дугообразное озеро, длиной не более 3 км. под название Оногра. На изданном в 1788 году «Плане местъ, прилежащихъ к Куростровской волости гдъ родился Г.Ломоносовъ» Оногра изображена в виде озера, пропускающего воды реки с названием «Двина Холмогорка» (так на Плане). Под этой рекой следует понимать нынешнюю протоку Холмогорку. Саамский по происхождению гидроним Оногра состоит из двух частей. Вторая его часть огра (гра) означает географический термин «озеро». На карте 1792 года П.И.Челищева Оногра изображена в виде узкой протоки с расположенными рядом несколькими небольшими озёрами, одно из которых называется Плауча. То есть озеро «плавает», словно перемещается и меняет форму при изменениях уровня воды в Северной Двине, соединяясь с ней вёснами, становясь на время как бы её заливом. Эти особенности древние саамы могли отразить в первой части гидронима, которая может быть сопоставлена с прасаамским vone – «узкий и длинный залив». Такое же значение имеет финское vuono. В процессе адаптации на русской почве начальное в могло быть утрачено. Таким образом, Оногра – «длинное, узкое озеро», бывающее заливом.

К северо-западу от села Холмогоры находится Пехтозеро. В финских языках pehk, pekh, peht имеют значение «кустарник», pekha – «гнилое дерево, труха, гниль», pehkio – «гнилой пень». Какое-то из них могло стать основой гидронима. К тому же дугообразная форма озера могла вызвать у некоторых русских насельников и ассоциации с пехтерем – высокой плетёной корзиной.

Хурдуга - ещё одно узкое и дугообразное озеро. Находится к югу от села Холмогоры и озера Оногра. Основе названия созвучны саамское kurt – «борозда» и финское hurtta – «охотничья собака, большая собака; волк». Окончание га в финно-угорских гидронимах имеет значения «поток, течение, река». В давние времена озеро могло быть частью реки.

Интересным для этимологизации является название, которое носит куст деревень (поселение) Матигоры. Встречаются названия с основой мати и в других северных землях. Так именуется возвышенность около деревни Кянда в Онежском районе. В Приморском районе возле деревни Уна так (Матигоры) называется поле. В Беломорском районе Карелии Матигора – деревня. Несколько возвышенностей в Карелии именуются как Матовара. По мнению А.К.Матвеева, истоки подобных названия следует видеть в саамских диалектах, где muotka выступает в значениях «материковый», «береговой». То есть Матигоры – «Материковые горы» или «Береговые горы». Не случайно получила название и основанная на правом, высоком берегу Северной Двины на расстоянии приблизительно 8 км. по прямой от села Холмогоры деревня Матёра.

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В предисловии к книге «Монастыри Архангельского Севера XIV-XXI вв». (Вологда, 2017) составители пишут: «Когда и при каких обстоятельствах происходило на Архангельском Севере образование первых православных обителей – ответить на эти вопросы, за отсутствием письменных источников, сложно».

В «Очерке истории Архангельской епархии» читаем: «Начало распространения христианства на Севере России и в Поморье (Двинской земле) относится приблизительно к кон. XIV в. Основную роль в христианизации этих территорий сыграли монастыри (наиболее древние - Архангельский во имя архангела Михаила и Корельский во имя свт. Николая Мирликийского - основаны в кон. XIV - кон. XV в.). Приблизительно с кон. XIV в. Двинская земля (Заволочье) была подчинена Новгородской кафедре».

Благодаря сохранившейся рукописи, именуемой «Захаринский паремейник», имеется не приблизительная, а точная дата первого документального упоминания (1271 год) христианского храма на территории северного Поморья – «церкви святых Бориса и Глеба на Матигоре», которой «за Волок» адресовалась рукопись. Даже если предположить, что этот храм к указанному году существовал не столь давно, на создание общины, сбор денег на строительство и само возведение церкви требовались годы. То есть русское поселение на Матигоре, в котором уже до 1271 года стояла церковь Бориса и Глеба, имеет возраст как минимум на полвека больше года создания «Захаринского паремейника». В качестве аргументов для продления возраста Матигор подойдут и археологические находки. Примером может служить село Старая Ладога, которому археологи результатами своих трудов «добавили» 109 лет.

Предки оставили матигорцам богатейшее наследие, воплощённое в природных красотах и памятниках истории. Последние не всегда имеют материальную оболочку. Это ещё и память о человеке, племени, народе, месте, каком-либо событии. К объектам нематериального этнокультурного достояния относятся и местные топонимы, авторами которых были представители народов, живших здесь как до прихода русских, так и вместе с ними.

О начальных временах освоения новгородцами здешних земель напоминает уникальный «Захаринский паремейник» 1271 года, указывая на место нахождения церкви Бориса и Глеба – первого из упомянутых в ныне известных письменных источниках христианского храма на архангельской земле. После определения более точных координат, на этом святом месте надо обязательно воссоздать по образцам XIII века храм. Сюда потянутся паломники и любители отечественной истории.

Главным металлическим «цехом» Холмогорской округи в XVIII стали Верхние Матигоры. Возродить, возможно, по старым технологиям надо ремёсла предков. И туристам предложить поработать на добыче болотной руды, потом сварить железо в домнице и выковать из него изделие. И в соседней лавке продавать сувениры из местного железа.

Особого почитания требует дата самого раннего документально подтверждённого упоминания первого христианского храма на территории Архангельской области. Центром празднования должны стать Матигоры.

И это лишь небольшая часть идей, что называется, «навскидку». Уверен, фантазия матигорцев на выдумки гораздо богаче. Воплощение в жизнь этих и многих других проектов и планов должно привлечь туристов в транзитное в настоящее время по отношению к Холмогорам и Ломоносово поселение Матигоры. Успехов матигорцам в благих делах и начинаниях!

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P.S. Данный очерк в полной версии подготовлен автором в числе многих других для книги об истории холмогорских поселений, которой они пока ещё не имеют, поскольку она не была написана. К сожалению, уже написанная к землякам и желанным для властей туристам в печатном виде вряд ли попадёт, так как за свой невеликий пенсионерский счёт книгу автору не издать, а из областного бюджета не члену писательского союза помощь на указанную цель не положена. Между тем в некоторых российских регионах гранты и субсидии на издание «социально значимых» книг выделяются авторам вне зависимости от их участия в котериях. Увы, наша область не из их числа.

Поворчал, легче стало. Да и Марк Аврелий из глубины эпох вновь успокоил: «Делай, что должен – и будь, что будет». Быть по сему.

Александр Чашев

На фото – Верхние Матигоры. Автор снимка – А.В.Голенев.

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Предыдущий очерк из цикла «Читая страницы минувших веков»: https://rusnord.ru/hot/61890-rato-navolok.html