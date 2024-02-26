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Александр Цыбульский отменил все массовые мероприятия в Архангельской области

Фактически, эти выходные в Поморье объявлены днями траура. Хотя и меры безопасности будут не лишними… логику террористов понять сложно

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский:

— Сказать, что происходящее в Подмосковье это трагедия — ничего не сказать. Это мои родные места, я большую часть жизни провёл рядом. Ублюдки, которые это совершили, будут не просто наказаны, они будут гореть в аду!

Архангельская область скорбит вместе с теми, чьи родные погибли во время стрельбы в Крокусе. Пострадавшим скорейшего восстановления.

Распорядился об отмене всех массовых культурных и спортивных мероприятий в регионе в эти выходные.

Всех поймаем, подонки, вас всех ждёт лютая кара.

Напомним, вчера в Подмосковье была совершена террористическая атака на здание торгово-развлекательного комплекса «Крокус Сити Холл», что в Красногорске. По последним данным МЧС, погибло более 60 человек, 145 госпитализированы с травмами различной тяжести. Имеют место как пулевые ранения, так и термические ожоги от возникшего рукотворного пожара, а также переломы, полученные в следствии паники.

(фото с https://polymerh.ru/traurnaya-svecha 

23 март 08:20 | : Горячая тема / Происшествия

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