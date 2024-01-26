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"Вольное дело": Котласский бизнесмен с уголовным прошлым обманул церковь

Участник Ассоциации «Вольное дело» ИА KOT’News разоблачает котласского махинатора, делающего деньги на святом деле:

- Котлас давно уже прослыл на всю область своими «скандалами», но то были лишь дела земные, так сказать - «в миру», а вот чтобы оскандалиться в делах «духовных», на это оказался способен лишь котласский предприниматель и тренер, ранее судимый за истязание воспитанников - Сергей Пынзарь! Но давайте обо всем по порядку…

 Те, кто бывал на базе отдыха «Три богатыря» в Студенихе, не могли не видеть построенную на возвышенности часовню. Вот в неё, осенью 2022 года, наш «герой» и решил заказать иконостас из 4-х больших икон и 22-х малых. Для этого он обратился к девушке Софье, которая сейчас трудится при Храме Успения Божией Матери в селе Верховажье Вологодской области иконописцем.

 Стоит отметить, что в свои 28 лет Софья уже является профессиональным иконописцем, владеет старинной техникой письма. В общении Софья показалась нам очень спокойной и приятной молодой девушкой, так сказать «далекой от мирской суеты» и уж тем более от различных юридических аспектов. Вероятно, сказался отпечаток профессии, а то обстоятельство, что она работает одна, позволяет ей не «ломить» цены за свою работу, даже за такие большие иконы, которые заказал у нее Сергей Пынзарь.

 Справочно: мы тут погуглили, сколько стоит заказать одну средних размеров икону, например в центральной России – скажем так, ценники не маленькие. А для Сергея Пынзаря стоимость работы по написанию ЧЕТЫРЕХ БОЛЬШИХ ИКОН размером почти метр на полметра составила всего лишь 170 тыс. руб.

Но вернемся к нашим героям. Итак, получив от Пынзаря лишь деньги на материалы, Софья потратила их без остатка на доски, краски, кисти, позолоту и приступила к работе. Полтора года писала она 4 большие иконы, ПОЛТОРА ГОДА (!), не получая при этом ни аванса, ни каких-либо промежуточных расчетов от Сергея Пынзаря. Еще бы, к ней же обратился человек состоятельный, часовню свою построил, - думала наивная девушка. Какие могут быть с таким человеком проблемы? Поэтому договаривались на словах в часовне… А зря…

 В декабре 2023 года Софья отправила Сергею Пынзарю готовые 4 большие иконы транспортной компанией, а потом еще сама приехала из Верховажья к нему в часовню, чтобы покрыть их лаком. Только потом Сергей Пынзарь вдруг почему-то решил, что 170 тыс. за ее полуторагодовалую работу это слишком много, видите ли он думал что будет подешевле… и как бы в насмешку заплатил ей только 5 тыс. рублей (вероятно на обратную дорогу). А потом «потерялся» на 2,5 месяца!

 Справочно: а давайте мы еще посчитаем, в какую «неподъемную» сумму Сергею Пынзарю вышли 4 большие иконы, написанные в уникальном старинном стиле, на которые Софья, соблюдая все правила перед написанием икон, потратила 1,5 года. Допустим если бы Софья была «на зарплате» у Сергея Пынзаря: 4 большие иконы с общей ценой 170 тыс., делим на 18 месяцев ее работы, получается, что полтора года Софья зарабатывала целых 9500 руб. в месяц!!! Ну просто «огромная» зарплата. А если разделить стоимость на потраченное ей время, то эта «зарплата» даже до МРОТ не дотягивает…

 В итоге, бесполезно прождав 2,5 месяца и не получив от местного «бизнесмена» ни копейки, 7 марта 2024 года Софья вместе с отцом Никоном, служителем храма Успения Божией Матери в селе Верховажье, отправилась искать «правду» в Архангельскую область, а точнее в ОМВД России Котласский.

 К чести местных полицейских, им все-таки удалось убедить Софью написать заявление, которая даже находясь в ОМВД, наивно продолжала верить в человеческую порядочность…

з полиции удалось дозвониться и до Сергея Пынзаря (Бог знает с какой попытки). И что бы вы думали? Правильно, все кто был в кабинете прослушали «на громкой связи» увлекательную и жалостливую историю о том, что мол с деньгами сейчас у «успешного бизнесмена» трудно, но скоро он точно, просто всенепременно начнет рассчитываться! Надо только подождать…

 Вот на такой «чудесной ноте» и закончился визит Софьи и отца Никона в славный город Котлас Архангельской области. Не солоно хлебавши, без денег за свою работу они и отправились в обратный путь к себе в село Верховажье Вологодской области.

 Представляете, какие лица были у присутствующих, которым хотелось сгореть на месте от стыда за своих земляков? Представили?

 Знаете… нам во всей этой истории все понятно - обычное «кидалово». Не понятно нам только одно: почему котласского «успешного предпринимателя» не смутило, что полтора года девушка трудилась, можно сказать, бесплатно, наивно рассчитывая в будущем на эти деньги? Строила какие-то планы на них, уверены, что не только для себя, но и для храма. А тут бац и столкнулась с котласскими аргументаторами, типа: «с деньгами у меня сейчас трудно… скоро начну платить…».
 Бред какой-то… А сейчас Софья на что должна жить, Сергея Пынзаря не беспокоит? Совесть-то по ночам не мучает? Хотя, о чем это мы, о какой совести?

 Вот подскажите нам, неужели Котлас действительно «проклят», раз в нем продолжают твориться различные непотребства: то аресты, то пьяные покатушки, то бесконечные фестивали, то всяких алкоманагеров нам в наказание наприсылают, которые шляются потом пьяные в поездах… так теперь что, еще и «людей божьих» в городе «кидать» начали? Верною дорогой идем, граждане, добавить больше нечего…

P.S. По информации, полученной из наших источников, сегодня полицейские начали процессуальную проверку по заявлению Софьи, а мы продолжим следить за развитием событий.  

12 март 08:46 | : Горячая тема / Скандалы

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