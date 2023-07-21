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Большинство архангелогородцев поддерживают идею "социальных полок" в магазинах

Сотрудники Финансового университета в качестве меры поддержки пенсионеров и малоимущих предложили организовать в магазинах «социальные полки» с товарами с истекающим сроком годности, которые можно было бы приобрести по сниженной цене или забрать бесплатно.

71% архангелогордцев — за «социальные полки». 17% — против, их основные доводы: «Нужно пенсии повышать, а не просрочку раздавать; «Товары с истекающим сроком годности несут опасность для здоровья человека»; «Наглецы все расхватают, нуждающимся ничего не останется»; «Это унижение человеческого достоинства!»

 Женщины поддерживают инициативу активнее мужчин (75 и 68% соответственно). Россияне до 34 лет одобряют предложение чаще тех, кто старше (76%).

(фото с https://rudnyi-altai.kz/soczialnaya-polka/

07 октябрь 08:14 | : Экономика

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