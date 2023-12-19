Как на Руси пили

Является логичным продолжение статья «Как в России ели»

«Руси есть веселие пить: не можем без того быть» - эти слова приписываются Владимиру Святому как подтверждение безудержного пьянства на Руси в домонгольский период. Но это неправда, историки доказали, что он этого не говорил. Просто автор летописи, созданной 100 лет спустя, прихвастнул для красного словца.

Пьянства на Руси быть не могло. Не потому что русские ходили в фитнес или жена гоняла. Нет, - просто ничего из крепкого не было. Все что было, было слабоалкогольным. Явно недостаточно, чтобы свалить крепких русских мужиков и дам, закаленных веками выживания без машин и лекарств. С постоянной гимнастикой мечами и спортивным бегом от врагов по пересеченной местности.

Без спирта и сахара

Спирт на Руси гнать не умели, сахара не было. Ни крепкого самогона, ни водки не знали. Да и не могла это Русь. Спирт - удел северных земель с температурой ниже нуля. Поэтому крепкий алкоголь появился именно в Британии и Скандинавии - северных горных местностях с очень низкой температурой.

Метод "вымораживания", хоть и не самый рациональный, но зато самый простой для повышения "крепости" и даже выделения спирта. Только с появлением в обиходе металлов, а именно - меди, стало возможным получать спирт и южным народам. Южные спиртные напитки (вино, пиво и т.д.) делались путем брожения и появлением в них диких дрожжей. Но дрожжи начинают погибать при 10-16 градусах. Поэтому все русские напитки были некрепкими.

Мед всему голова

Вино на Руси было деликатесом. «Сурьское» вино шло из Византии. Импортное и дорогое, оно распивалось на княжеских пирах и церковных обрядах. Его сначала пили разбавленным водой по -гречески. Это был редкий напиток, для знати.

В основе алкогольной корзины древнерусских граждан был мед. Сахара на Руси не было. Поэтому мед заменял его во всем. Он был основой сладостей и и алкоголя. В спиртном мед использовался из-за того, что он прекрасно бродит.

Пивной мед не был русским изобретением. Еще римляне наслаждались им. Сладостью (лат. - mel), и как алкоголем(лат. - mulsum). Мед был главным напитком и позже, в Восточной Европе. У древних германцев (Meth), у скандинавов (Mjod), и особенно у древних литовцев (medus). Как алкоголь, перекочевал он и к древним русским. Ибн-Рустам - арабский путешественник Х века - упоминает, что "руссы имеют медовый хмельной напиток, и что древляне в 946 г. дают Ольге дань не пчелиным, а «питным» медом".

Пчелиный мед давал 2 напитка: меды и квасы. Квас из ржаного хлеба был алкогольным и нет. Питьевой мед делали крепче. Технологию предки постоянно развивали, достигнув необычайных высот. К сожалению, древнерусские рецепты напитков все утеряны, мы знаем их с с XVII века. Однако по летописям кое-что известно.

Питной мед для народа и олигархов

Пьяный (питной) мед делился на 2 вида. "Вареный" для народа и "Ставленый" для знати. Вареный питной мед был легкодоступен и пился в максимальных количествах. Его крепость была невысокой (до 9%). Более всех его варили степные русские земли, где были проблемы с бортничеством. У кого степи, а не лес, не было диких лесных пчел. А весь мед был дикий. Посему, например, степной Киев ввозил его из лесистого Севера - Полоцкого княжества и прочих белорусских земель. Мед варили из запасов привезенного медового сырья, такой мед считался по качеству низким, уступая по цене и уважению меду ставленому.

Ставленый питной мед был исключительной крепости. По их понятиям конечно, на деле это было 10-16%. В забродившее сырье, состоявшее из меда, ягодных соков разных видов и неизвестных примесей, засыпали хмель. Бочку ставленого меда засыпали в землю и выдерживали. Получался результат естественного (холодного) брожения пчелиного меда с соком ягод (брусники, малины). Обычно выдерживали 10-15 лет, но в летописях упоминается на княжеских пирах и мёд 35-летней выдержки.

3 напитка для души

Сикера. Никакого отношения к секире и сносу головы от напитка, название не имело. Сикерой в Палестине и Византии называли финиковую водку, а также самогон, гнавшийся из любых материалов кроме винограда. Это название перешло и в Древнюю Русь. Историки предполагают что это был особый вид крепкого вареного напитка из меда или ячменя. Сикера исчезла в XIV веке.

Олуй (Ол). Это не пиво, как ошибочно пишут многие. Вообще напитка «пиво» на Руси не было. Им называли все подряд (от слова пить). Олуй был похож на наше пиво, потому что варился из ячменя. Но это не демократичное пиво, которое мы пьем ящиками, смотря футбол. Нет. Он ценился исключительно. Только олуй использовали как замену виноградного вина в церковных обрядах.

По составу олуй не был нашим пивом. Туда добавляли хмель, полынь, массу других травок. Напиток скорей ближе к тягучему английскому элю, который и сегодня состоит из ячменя с травами.

Березовица. Не только мы собираем березовый сок аккуратно весной. Тысячу лет до нас предки делали также. Березовый сок как-то забродил, и появился алкогольный освежающий напиток - березовица. Специально в промышленных масштабах не производился, но легкость получения делала его популярным среди эстетствующей знати и простолюдинов.

Забытое наследие

К сожалению, все древнерусские рецепты утеряны. Известная медовуха, это напиток XIX века, когда в моду вошла старина и его придумали. Квас – тоже не тот. Об исчезнувших сикере да олуе и говорить не приходится. Пьянства на Руси не было. Очень сложно его развить на таких слабых напитках. Да и жизнь была совсем другой, пить было некогда.

Началом алкоголизма в России можно считать 1553 год, когда вышел указ Ивана Грозного об открытии первого «Царева кабака». Государство, создав целую сеть кабаков и винную монополию с акцизами, будет нуждаться в пьющем населении для пополнения бюджета. Зависимость появляется только от крепкого спиртного. И государство научится гнать спирт, так появится крепкая водка с самогоном. Научится спаивать народ.

Но сотни лет русская деревня будет еще держаться от спаивания властью. Пропадет слабый русский мед, но крестьяне будут варить слабое пиво из ячменя. И вплоть до начала XX века, когда в России появится дешевый сахар и рухнут цены на него, деревня не будет знать ни самогона, ни водки. Деревня не будет пить.

(по материалам https://dzen.ru/a/W2RbVbriawCppSKm)

(картинка с https://beers.su)