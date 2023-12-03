Вот и всё. Коммунисты поддержали Путина на выборах

23 декабря 2023 года в Подмосковье состоялся 18 съезд партии КПРФ, на котором кандидатом, на предстоящих в марте 2024 года выборах президента России, был выбран Харитонов Николай Михайлович.

Николай Михайлович - человек хороший, уважаемый. Кандидат экономических наук. Член КПРФ с 2007 года.

Несмотря на солидный возраст – 75 лет - и благодушный вид, в жизни он человек «крутой». 15 лет назад наш кандидат побил водителя автомобиля, который врезался в машину его сестры. За этот проступок его поснимали со всех выборных списков в Новосибирске, где он баллотировался.

Это случилось уже после того, как он в 2004 году участвовал в выборах президента от КПРФ и собрал почти 14% голосов избирателей (он тогда ещё не состоял в КПРФ, а был в Аграрной партии, из которой вышел в2007 году).

Однако сей факт, выдвижение Харитонова, буквально взорвал весь Левый фронт и вызвал полное недоумение активных рядовых партийцев.

Что не так?

Почему такая негативная реакция, которая началась сразу после пленума ЦК, состоявшегося накануне?

Вопрос вот в чём. Сегодня КПРФ является (или являлась) единственной реальной парламентской оппозиционной партией со своей Программой Левого поворота государственности в Российской Федерации. Остальные партии, т.н. системной оппозиции – лишь имитация этой самой оппозиции.

«Справедливая Россия» сразу отказалась выдвигать кандидаты на выборы – они во всём согласны с курсом президента Путина.

ЛДПР кандидата выдвинула – нового лидера после Жириновского, Леонида Слуцкого. Его Программа действий практически ничем не отличается от Программы президента Путина, прочитайте книгу Жириновского «Последний вагон на север» и сравните с политикой России сегодня.

Более того, Слуцкий заявил: «Я не отниму голосов у Путина, потому что не собираюсь призывать голосовать против него».

КПРФ оставалась последней надеждой на борьбу с курсом сегодняшней власти в РФ, причём имея на руках собственную, альтернативную, Программу развития страны и даже свою команду…

Но не срослось, как и во многих региональных отделениях партии, всё решила узкая группа «революционеров», вернее социал-демократов – против власти НЕ ВЫСТУПАТЬ.

Сам новоиспечённый кандидат на первой же пресс-конференции заверил всех: "Я за что буду критиковать? Он (Владимир Путин - прим. ТАСС) отвечает за свой цикл работы. Зачем я буду критиковать? Я, во-первых, не из таких людей, чтобы критиковать коллег, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Каждый человек отвечает за свою работу, поэтому избиратели оценят итоги работы и мои, и других претендентов, в том числе Владимира Путина".

Харитонов всегда поддерживал политику Путина. Ещё в далеком 1999 году, когда Путина тогдашний президент Ельцин Б.Н. представил его на пост Председателя Правительства (еще не президента), Николай Михайлович очень эмоционально его поддержал, сославшись на эпизод из фильма «Жестокий романс», когда партии и политические движения стараются перетянуть руководителей правительства на свою сторону, как купцы из фильма, разыгрывают в рулетку Ларису Дмитриевну, но с Путиным такого не получится, в конце заявил он.

При всех своих положительных качествах, сегодня Харитонов непопулярный, в смысле, малоизвестный политик, его мало знают и рядовые партийцы, да и широкие круги россиян.

Да он и сам не стремится к победе на выборах, о чём он прямо заявляет, максимум – второе место.

Вот такие получаются выборы без выбора.

Политические аналитики Левого фронта утверждают, что ему и второго места не занять, даже 10 % не набрать.

В ходе выступления на съезде партии коммунистов прозвучала такая цитата, сказанная самим Харитонова в далёком 2004 году, когда он избирался в президенты: «Любая политическая партия — это борьба за власть, и если партия от этого отказывается, то она обречена подтаскивать ночные горшки правящей партии».

Вот так…

Один из лидеров Левого фронта, Сергей Удальцов, заявил очень откровенно «КПРФ этим решением (выдвижением Харитонова) слила выборы.»

Другой союзник КПРФ – Николай Платошкин из движения «Новый социализм», заявил, что кандидатуру Николая Харитонова никто с левыми движениями не согласовывал. Более того, среди местных партийцев выдвигались другие кандидаты, например, Афонин Юрий Станиславович (широко известный политик, он часто выступает на телевизионных политических шоу, причём о чём бы он не говорил, везде, красной линией проводит идею классовой борьбы. Даже Владимир Соловьёв, со всей своей беспардонностью, не может сбить его с намеченной темы), Бондаренко, Левченко, Парфёнов, Глазкова и др. Однако в списках на голосование на съезде партии была только одна кандидатура – Харитонов.

Мнение рядовых партийцев и всего Левого движения было проигнорировано.

Считаю, что сегодняшним решением о выдвижении этого кандидата, КПРФ отбросило от себя молодёжь. В своём большинстве она не знакома с работами по марксистско-ленинской теории, не читала программные документы левого движения, КПРФ и т.д. Поэтому, используя маркетинговую терминологию, -«спонтанный выбор потребителя» - придя на выборы не подготовленным и увидев фотографии кандидатов, не станет голосовать за кандидата, который ещё старше, чем действующий президент.

Альтернативные кандидатуры, более популярные и революционные политики, пусть даже так – помоложе, смогли бы реально побороться за победу на выборах.

Если сделать выводы и прогнозы по этому решению съезда КПРФ, то начнётся полный раздрай в самой партии и в левом движении.

А всё это происходит при всеобщем наступлении правых сил.

Социал-демократизм в политике сегодня напоминает ситуацию в Европе 20-х годов прошлого века, когда соглашательская и оппортунистическая позиция национальных социал-демократических партий привела к власти фашистов в Польше, Италии, Испании, Германии и т.д., где произошёл полный разгром рабочего движения.

Сегодня уже в Италии, Венгрии, Нидерландах, Словакии и др. пришли к власти правые. При кажущейся одновекторности с РФ в политике сегодня - это не союзники, а временные попутчики.

Идеология левых сил – интернационализм, равенство, народовластие, социализм.

Идеология правых – национализм, социальная иерархия, традиционализм и антикоммунизм.

Политика правых – это усиление власти крупного капитала и сращивание его с государством (появление картелей) при обнищании простого народа. (Посмотрите проблему с пропажей сахара весной прошлого года – это не что иное, как картельный сговор https://rusnord.ru/hot/54748-saharnyj-azhiotazh-kartelnyj-zagovor-ili-proschet-gosudarstvennyh-reguljatorov.html?ysclid=lqjov38nif743766559м. )

Политика консолидации общества не означает отказ от борьбы и соглашательство с политикой крупной буржуазией.

Сегодня для левого движения ситуация непонятная, многие в шоке от такого решения КПРФ, но я думаю здесь нужно снова обратиться к ленинскому наследию:

В.И. Ленин прагматично подходил к выборам, с одной стороны он вскрывал их буржуазную сущность, а с другой подчёркивал возможность пропаганды политических взглядов: «рабочие ценят выборы вовсе не ради одних только депутатских мест. Выборы важны для рабочих как средство политического просвещения и сплочения масс. Кто участвует в выборах, тот сознает себя гражданином; он неми­нуемо втягивается в политическую жизнь, сознательнее отно­сится к ней, с большим пониманием и интересом читает свою рабочую демократическую газету, строже относится к своему долгу участвовать во всех рабочих обществах и т.д.» (Руснорд «Выборы. А есть ли выбор»)

P.S. А как Вы считаете, может демарш Надежды Виноградовой с выходом из фракции КПРФ в Областном собрании, с её позицией консолидации общества и есть новая партийная линия?

Михаил Скоморохов, специально для «RUSNORD»